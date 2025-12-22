【速報】東カレ3月号の特集は「麻布のこれから」！通常版は齋藤飛鳥さん、特別増刊はSTARGLOWが表紙を飾る

東京カレンダー株式会社

通常版の表紙は齋藤飛鳥さん

特別増刊の表紙はSTARGLOW

2025年1月号以来の表紙登場となる齋藤飛鳥さん。27歳となり、大人の余裕も出てきた彼女を麻布台の『YORONIKU TOKYO』の最高峰の焼肉へとご招待。

終始、笑顔が絶えないリラックスした齋藤飛鳥さんの表情も必見です！

特別増刊の表紙は、初登場のSTARGLOW（スターグロウ）。BMSG主催のオーディションプロジェクト「THE LAST PIECE」から誕生した5人組ダンス＆ボーカルグループです。

なんと本誌発売日である1月21日に、デビューシングル『Star Wish』をリリースして正式デビュー！東京カレンダーもフレッシュな5人の誌面とともに、その華々しいデビューをお祝いします！

お笑い賞レース「THE SECOND～漫才トーナメント～2024」で優勝し、エッセイを出版するなど、ユーモアと知性を併せ持つ芸人・ガクテンソクの奥田修二さん。

今号では、麻布台で暮らす“上質な男性”のストーリーを、主人公として演じていただきました。

情報番組「ZIP!」のレポーターの経験を持ち、モデルやタレントとして活躍する團 遥香さん。

麻布で生まれ育ち、作曲家の祖父や建築家の父がいる、そんな生粋の麻布令嬢のリアルに迫りました！

※通常版と特別増刊の違いは表紙のみで、誌面の内容は同一となります。

編集長が語る3月号の見どころ

麻布台ヒルズの完成で、成熟期を迎えた「麻布」という街。

感度の高い人々が好んで住み、そして多くのグルマンを満足させるレストランがひしめき合う街、「麻布」を3月号では特集します。

勢いのあるレストランが集結している「麻布台」をはじめ、艶やかさと実力を兼ね備えた「西麻布」、三ツ星からおばんざい、スナックまで“食のるつぼ”と化している「麻布十番」、気鋭店が続々誕生し注目エリアの「東麻布」など、麻布の中でも各エリアの特徴にも触れながら、新旧の名店を総力取材いたします。

さらに、麻布台に住む「麻布男子」の生態や、麻布で生まれ育った「麻布令嬢」の価値観、はたまた最新のハイスペックな方々の生息地までも徹底調査。

次号では港区、その中でも「麻布」だけが持つ独特なムードの源泉に迫ります！

【概要】

・通常版

商品名：東京カレンダー2026年3月号 通常版

発売日：2026年1月21日（水）

価格：990円（税込）

発行・発売：東京カレンダー株式会社

雑誌コード：16665‐03



・増刊

商品名：東京カレンダー2026年3月号 特別増刊

発売日：2026年1月21日（水）

価格：990円（税込）

発行・発売：東京カレンダー株式会社

雑誌コード：16666‐03



