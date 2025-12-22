私にちょうどいいベースメイクがまるわかり！ 進化する黒マスカラや美肌をつくる栄養素図鑑でキレイをアップデート!!【LDK the Beauty 2026年2月号】

株式会社晋遊舎2月号は「私にちょうどいいベースメイクありました！」を総力特集！ 気分やTPOでチェンジできるベースメイクのテクやアイテムを解説します。他にも、美容誌＋αベスコス辛口ジャッジを発表。また、今っぽ黒マスカラや、フェイスクリームのおすすめなど、今知りたい美容情報をたっぷりとご紹介します。

【特集の一部をご紹介】

話題の推されコスメを検証！ 本当の買いを探しました巻頭特集／2025年下半期美容誌＋αベスコス辛口ジャッジ

今年も各美容誌がベストコスメを発表。プロが推すコスメを私たちも本当に使いこなせるのか、見極めます！

その日の私にちょうどいい肌づくりができるベースメイクを解説します！総力特集／私にちょうどいいベースメイクありました！

ポイントメイクを使い分けすることはあっても、ベースメイクって結局いつも同じになりがちですよね。肌悩みはもちろん、気分や予定に合わせて選べる、ちょうどいいアイテムを探しました！

もとから美まつげ風が叶う今っぽブラックを検証！ あか抜けアイを叶えましょう第2特集／黒マスカラの進化が止まらない!!

各ブランドから続々登場している黒マスカラ。無難で地味なイメージがあるかもしれませんが、実はそのイメージはもう古いんです！ ひと塗りで目元印象をアップデートできる、最強の黒マスカラを見つけます。

知っておくべきことだけ厳選してお届け！ お肌づくりのための栄養素知識をアップデートしましょう第3特集／美肌をつくる栄養素図鑑

美しい肌には健康的な食事や栄養補給がマスト。そんなことはわかっているけれど、具体的に何をしたらいい？ どんな栄養が必要？ あらゆるギモンを解消して最短ルートで美肌を目指しましょう！

冬の乾燥ダメージを撃退！ 新作から話題のフェイスクリームを検証特別企画／フェイスクリームABC判定50

冬こそカサつきフェイスをうるうるに変えてくれるフェイスクリームがほしい！そこで新作から定番まで集めたフェイスクリーム50製品のなかから、ストレスフリーに乾燥回避できるクリームを探します！

「認証」マークは編集部が認めた製品の証！

“使う人目線”の厳しいテストの結果、編集部が “本当におすすめできる” と認めた製品に認証マークを付与しています。いくらお金を積んでも手に入らないこのマークは、受賞企業様の商品販促としてご活用いただいています。

★認証マークに関するお問い合わせは、本リリース最後に記載のマーケティング事業部まで

LDK the Beautyとは

広告・タイアップなし、編集部と専門家があらゆる製品を“使う人目線”で徹底検証。読者のことだけを考えた「正直な評価」をお伝えする雑誌です。



【媒体概要】

媒体名：LDK the Beauty

発行日：毎月22日

発行元：株式会社晋遊舎

（東京都千代田区神田神保町1-12）

晋遊舎公式サイト：https://www.shinyusha.co.jp/

※リリース内に掲載の文章・画像等の無断転載及び複製等の行為はご遠慮ください。高評価認証マークについてのお問い合わせは、本リリース最後に記載のマーケティング事業部までお願いいたします。

LDK the Beautyの公式アカウント

SNS公式アカウントでも本音を公開中！ ぜひフォローを!!

LINE :https://line.me/R/ti/p/%40oa-ldkthebeautyInstagram :https://www.instagram.com/ldk_the_beauty/?hl=jaX :https://twitter.com/ldk_the_beautyYouTube :https://www.youtube.com/channel/UCYBtE4_xet23h5_mkhxGehATikTok :https://www.tiktok.com/@ldkthebeauty

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=TPqt6d4RPxw ]

【本件に関するお問合せ先】

株式会社晋遊舎 マーケティング事業部

電話：03-3518-6625

Mail : marketing_info@shinyusha.co.jp