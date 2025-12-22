株式交換による株式会社Getter LABの子会社化に伴う増資及び株式会社熊谷正寿事務所の株主参画に関するお知らせ

株式会社OKULAB

ランドリーサービスを通じて新しいライフスタイルを提案する株式会社OKULAB（代表取締役CEO 久保田 淳／東京都渋谷区）は、経営基盤の強化を図るため、コインランドリー店舗の直営事業を営む株式会社Getter LABを、株式交換（以下「本件株式交換」といいます。）により100％子会社化いたしました。

本件株式交換に伴い実施した増資により、当社の資本金は5億2863万7411円（資本準備金を含む）となりましたので、お知らせいたします。

あわせて、本件株式交換により、株式会社熊谷正寿事務所が当社株主となりましたことをお知らせいたします。

増資の概要- 増資後の資本金：5億2863万7411円（資本準備金を含む）- 増資実行日（本件株式交換の効力発生日）：2025年10月31日- 増資の内容：株式会社Getter LABの全株式を取得する株式交換に伴う、株式会社熊谷正寿事務所に対する新株発行

会社概要

会社名：株式会社OKULAB

所在地：151-0062 東京都 渋谷区 元代々木町4ｰ5

代表者：久保田 淳

設立：2016年8月19日

資本金：5億2863万7411円（資本準備金を含む）

主要株主：久保田淳、株式会社熊谷正寿事務所

事業内容：

└ランドリーサービスFC及び直営展開

└洗濯ソリューションサービスの企画・開発・提供

└企業アライアンスなどに関するコンサルティング

URL：https://okulab.co.jp/