「重ねる保湿」からの脱却。発酵ケア×セラミドで水分感を設計する新ヘアケアがLUFTから登場。12/22より各ECモールより発売

株式会社Global Style Japan が展開するヘアケアブランド「LUFT(ルフト)」は、新シリーズ「ハイドロセラミドシャンプー／トリートメント」を2025年12月22日より、公式オンラインストア、楽天市場および各ECモールにて発売いたします。

商品情報： https://item.rakuten.co.jp/g-one/luft-st-lz-01/(https://item.rakuten.co.jp/g-one/luft-st-lz-01/)

LUFTから新商品ハイドロセラミドシャンプー登場

【特徴】

■「高保湿」ではない、新発想のヘアケア（シャンプー／トリートメント）

うるおいを重ねる発想から離れ、水分の“与え方”そのものを見直したLUFTの新提案。

■発酵ケア×セラミドで水分感を設計

髪内部に水分を受け止める土台を整え、行き渡ったうるおいを逃さずキープする独自処方。

■軽やかさとうるおいを両立した仕上がり

根元はふんわり、毛先はしっとり。時間が経っても快適さが続く設計。

これは「高保湿シャンプー」ではありません

本製品が目指したのは、

「うるおいを重ねるケア」でも

「しっとりさせるだけの高保湿」でもありません。

LUFTが提案するのは、水分感そのものを設計するという新発想。

髪全体に水分を行き渡らせ、必要なうるおいを逃さない状態をつくるための、新しいヘアケア設計です。

開発背景、高保湿ケアの“違和感”

高保湿ケアが一般化する一方で、次のような声も増えています。

- しっとりするほど重くなる- 根元はペタつき、毛先は乾く- 時間が経つと快適さが続かない

LUFTはその原因を、

水分の“量”ではなく、“与え方”にあるのではないかと着目しました。

髪の保湿、水分の与え方に着目

ハイドロセラミド設計とは

LUFTが採用したのは、 水分感そのものを設計するというアプローチ。

髪の内側に水分を受け止める準備を整え、

その後、行き渡ったうるおいをやさしく守る。

この考え方から生まれたのが、LUFT独自の「ハイドロセラミド設計」です。

LUFT独自の「ハイドロセラミド設計」

発酵ケアとセラミド保湿を組み合わせた処方設計

本シリーズは、2つの役割を組み合わせた処方設計です。

■ 発酵ケア（コメ発酵液※）

髪の内側にうるおいを与え、

水分を受け止めやすい状態へ整えます。

水分を引き込む“土台”をつくるケアです。

■ セラミド保湿

髪表面をやさしく包み込み、

行き渡った水分を逃さずキープ。

水分が蒸発しにくい状態へ整えます。

この2つを組み合わせることで、

みずみずしさと軽やかさの両立を実現しました。



※保湿成分

2つの処方設計

仕上がり・使用感

乾燥による広がりを抑えながら、 重さやベタつきを感じにくい仕上がり。

指通りはなめらかで、毎日のスタイリングも心地よく行えます。

香りは、 心ほぐれるクリアリネンの香り。

洗いたてのリネンのような清潔感とやさしさを併せ持つ、LUFTらしい香調です。

心ほぐれるクリアリネンの香り

【商品概要】

■商品名

LUFT ケア＆デザイン

ハイドロセラミドシャンプー LZ

ハイドロセラミドトリートメント LZ

各450mL

ハイドロセラミドシャンプー／トリートメント

■特徴

発酵ケア×セラミド保湿による水分設計

みずみずしく、さらりとした仕上がり

心ほぐれるクリアリネンの香り

■発売日

2025年12月22日

■販売チャネル

公式オンラインストア：https://luft-hr.com/products/luft-st-lz

楽天市場：https://item.rakuten.co.jp/g-one/luft-st-lz-01/

Amazon：https://www.amazon.co.jp/dp/B0G58F8BTH?th=1

Qoo10：https://www.qoo10.jp/g/1186060947

ヘアケアブランド【LUFT】についてLUFTブランドロゴ

2017年にスタイリングワックスのリリースを皮切りに、ヘアケアブランドとして拡大。

シャンプー・トリートメント製品のシリーズ累計販売本数140万本※の処方設計の知見を活かし、新商品でハイドロセラミド設計の新シリーズが登場しました。

うるおいは、与えるだけでも、重ねるだけでもない。 行き渡らせて、逃さない。



LUFTはこれからも、 その人らしい“素髪”を大切にするケアを提案していきます。

※自社調べ

報道関係者様お問い合わせ先



株式会社Global Style Japan

メール：support@gs-jpn.com

TEL：06-6423-8114

担当：近江 さくら