「重ねる保湿」からの脱却。発酵ケア×セラミドで水分感を設計する新ヘアケアがLUFTから登場。12/22より各ECモールより発売

株式会社Global Style Japan が展開するヘアケアブランド「LUFT(ルフト)」は、新シリーズ「ハイドロセラミドシャンプー／トリートメント」を2025年12月22日より、公式オンラインストア、楽天市場および各ECモールにて発売いたします。



商品情報： https://item.rakuten.co.jp/g-one/luft-st-lz-01/(https://item.rakuten.co.jp/g-one/luft-st-lz-01/)



LUFTから新商品ハイドロセラミドシャンプー登場

【特徴】


■「高保湿」ではない、新発想のヘアケア（シャンプー／トリートメント）
　うるおいを重ねる発想から離れ、水分の“与え方”そのものを見直したLUFTの新提案。


■発酵ケア×セラミドで水分感を設計
　髪内部に水分を受け止める土台を整え、行き渡ったうるおいを逃さずキープする独自処方。


■軽やかさとうるおいを両立した仕上がり
　根元はふんわり、毛先はしっとり。時間が経っても快適さが続く設計。




これは「高保湿シャンプー」ではありません

本製品が目指したのは、
「うるおいを重ねるケア」でも
「しっとりさせるだけの高保湿」でもありません。


LUFTが提案するのは、水分感そのものを設計するという新発想。


髪全体に水分を行き渡らせ、必要なうるおいを逃さない状態をつくるための、新しいヘアケア設計です。




開発背景、高保湿ケアの“違和感”

高保湿ケアが一般化する一方で、次のような声も増えています。


- しっとりするほど重くなる
- 根元はペタつき、毛先は乾く
- 時間が経つと快適さが続かない

LUFTはその原因を、
水分の“量”ではなく、“与え方”にあるのではないかと着目しました。



髪の保湿、水分の与え方に着目


ハイドロセラミド設計とは

LUFTが採用したのは、 水分感そのものを設計するというアプローチ。



髪の内側に水分を受け止める準備を整え、
その後、行き渡ったうるおいをやさしく守る。



この考え方から生まれたのが、LUFT独自の「ハイドロセラミド設計」です。



LUFT独自の「ハイドロセラミド設計」


発酵ケアとセラミド保湿を組み合わせた処方設計

本シリーズは、2つの役割を組み合わせた処方設計です。



■ 発酵ケア（コメ発酵液※）


髪の内側にうるおいを与え、
水分を受け止めやすい状態へ整えます。
水分を引き込む“土台”をつくるケアです。



■ セラミド保湿


髪表面をやさしく包み込み、
行き渡った水分を逃さずキープ。
水分が蒸発しにくい状態へ整えます。



この2つを組み合わせることで、
みずみずしさと軽やかさの両立を実現しました。



※保湿成分




2つの処方設計


仕上がり・使用感

乾燥による広がりを抑えながら、 重さやベタつきを感じにくい仕上がり。
指通りはなめらかで、毎日のスタイリングも心地よく行えます。



香りは、 心ほぐれるクリアリネンの香り。
洗いたてのリネンのような清潔感とやさしさを併せ持つ、LUFTらしい香調です。





心ほぐれるクリアリネンの香り


【商品概要】

■商品名
LUFT ケア＆デザイン
ハイドロセラミドシャンプー LZ
ハイドロセラミドトリートメント LZ
各450mL



ハイドロセラミドシャンプー／トリートメント

■特徴
発酵ケア×セラミド保湿による水分設計
みずみずしく、さらりとした仕上がり
心ほぐれるクリアリネンの香り



■発売日
2025年12月22日



■販売チャネル
公式オンラインストア：https://luft-hr.com/products/luft-st-lz
楽天市場：https://item.rakuten.co.jp/g-one/luft-st-lz-01/
Amazon：https://www.amazon.co.jp/dp/B0G58F8BTH?th=1
Qoo10：https://www.qoo10.jp/g/1186060947




ヘアケアブランド【LUFT】について

LUFTブランドロゴ

2017年にスタイリングワックスのリリースを皮切りに、ヘアケアブランドとして拡大。
シャンプー・トリートメント製品のシリーズ累計販売本数140万本※の処方設計の知見を活かし、新商品でハイドロセラミド設計の新シリーズが登場しました。


うるおいは、与えるだけでも、重ねるだけでもない。 行き渡らせて、逃さない。

LUFTはこれからも、 その人らしい“素髪”を大切にするケアを提案していきます。



※自社調べ





報道関係者様お問い合わせ先

株式会社Global Style Japan
メール：support@gs-jpn.com
TEL：06-6423-8114
担当：近江 さくら