「重ねる保湿」からの脱却。発酵ケア×セラミドで水分感を設計する新ヘアケアがLUFTから登場。12/22より各ECモールより発売
株式会社Global Style Japan が展開するヘアケアブランド「LUFT(ルフト)」は、新シリーズ「ハイドロセラミドシャンプー／トリートメント」を2025年12月22日より、公式オンラインストア、楽天市場および各ECモールにて発売いたします。
商品情報： https://item.rakuten.co.jp/g-one/luft-st-lz-01/(https://item.rakuten.co.jp/g-one/luft-st-lz-01/)
LUFTから新商品ハイドロセラミドシャンプー登場
【特徴】
■「高保湿」ではない、新発想のヘアケア（シャンプー／トリートメント）
うるおいを重ねる発想から離れ、水分の“与え方”そのものを見直したLUFTの新提案。
■発酵ケア×セラミドで水分感を設計
髪内部に水分を受け止める土台を整え、行き渡ったうるおいを逃さずキープする独自処方。
■軽やかさとうるおいを両立した仕上がり
根元はふんわり、毛先はしっとり。時間が経っても快適さが続く設計。
これは「高保湿シャンプー」ではありません
本製品が目指したのは、
「うるおいを重ねるケア」でも
「しっとりさせるだけの高保湿」でもありません。
LUFTが提案するのは、水分感そのものを設計するという新発想。
髪全体に水分を行き渡らせ、必要なうるおいを逃さない状態をつくるための、新しいヘアケア設計です。
開発背景、高保湿ケアの“違和感”
高保湿ケアが一般化する一方で、次のような声も増えています。
- しっとりするほど重くなる
- 根元はペタつき、毛先は乾く
- 時間が経つと快適さが続かない
LUFTはその原因を、
水分の“量”ではなく、“与え方”にあるのではないかと着目しました。
髪の保湿、水分の与え方に着目
ハイドロセラミド設計とは
LUFTが採用したのは、 水分感そのものを設計するというアプローチ。
髪の内側に水分を受け止める準備を整え、
その後、行き渡ったうるおいをやさしく守る。
この考え方から生まれたのが、LUFT独自の「ハイドロセラミド設計」です。
LUFT独自の「ハイドロセラミド設計」
発酵ケアとセラミド保湿を組み合わせた処方設計
本シリーズは、2つの役割を組み合わせた処方設計です。
■ 発酵ケア（コメ発酵液※）
髪の内側にうるおいを与え、
水分を受け止めやすい状態へ整えます。
水分を引き込む“土台”をつくるケアです。
■ セラミド保湿
髪表面をやさしく包み込み、
行き渡った水分を逃さずキープ。
水分が蒸発しにくい状態へ整えます。
この2つを組み合わせることで、
みずみずしさと軽やかさの両立を実現しました。
※保湿成分
2つの処方設計
仕上がり・使用感
乾燥による広がりを抑えながら、 重さやベタつきを感じにくい仕上がり。
指通りはなめらかで、毎日のスタイリングも心地よく行えます。
香りは、 心ほぐれるクリアリネンの香り。
洗いたてのリネンのような清潔感とやさしさを併せ持つ、LUFTらしい香調です。
心ほぐれるクリアリネンの香り
【商品概要】
■商品名
LUFT ケア＆デザイン
ハイドロセラミドシャンプー LZ
ハイドロセラミドトリートメント LZ
各450mL
ハイドロセラミドシャンプー／トリートメント
■特徴
発酵ケア×セラミド保湿による水分設計
みずみずしく、さらりとした仕上がり
心ほぐれるクリアリネンの香り
■発売日
2025年12月22日
■販売チャネル
公式オンラインストア：https://luft-hr.com/products/luft-st-lz
楽天市場：https://item.rakuten.co.jp/g-one/luft-st-lz-01/
Amazon：https://www.amazon.co.jp/dp/B0G58F8BTH?th=1
Qoo10：https://www.qoo10.jp/g/1186060947
ヘアケアブランド【LUFT】について
LUFTブランドロゴ
2017年にスタイリングワックスのリリースを皮切りに、ヘアケアブランドとして拡大。
シャンプー・トリートメント製品のシリーズ累計販売本数140万本※の処方設計の知見を活かし、新商品でハイドロセラミド設計の新シリーズが登場しました。
うるおいは、与えるだけでも、重ねるだけでもない。 行き渡らせて、逃さない。
LUFTはこれからも、 その人らしい“素髪”を大切にするケアを提案していきます。
※自社調べ
株式会社Global Style Japan
報道関係者様お問い合わせ先
株式会社Global Style Japan
メール：support@gs-jpn.com
TEL：06-6423-8114
担当：近江 さくら