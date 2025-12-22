2025年度「DSF CULTIVATION AWARD」、オリジナルマインドが受賞

株式会社オリジナルマインド

このたび、株式会社オリジナルマインドは、一般財団法人 THE DESIGN SCIENCE FOUNDATION が主催する「PRIZE for LEADING CHARACTER / DSF CULTIVATION AWARD」を受賞しました。今年度は受賞者が 2 名のみ選出され、その一つとして評価いただきました。

左：深澤 直人 氏（THE DESIGN SCIENCE FOUNDATION 創設者 / 代表理事）右：中村 一（ORIGINALMIND 創業者 / 会長）

「PRIZE for LEADING CHARACTER / DSF CULTIVATION AWARD」とは

世界的に活躍するプロダクトデザイナー・深澤直人氏によって設立された一般財団法人 THE DESIGN SCIENCE FOUNDATION が主催するアワードです。サイエンス・テクノロジー・インフォメーション・アート・パフォーマンスなど、様々な分野・領域において、デザインという視点や概念によって見出された新たな創造や繋がり、それらの活動を表彰し支援しています。

選考委員

2025 年度の選考は、以下の方々によって行われました。

審査員からのコメント

- 深澤 直人（デザイナー / THE DESIGN SCIENCE FOUNDATION 創設者）- 佐々木 正人（生態心理学者）- 面出 薫（照明デザイナー）- 櫛 勝彦（京都工芸繊維大学名誉教授）- 松尾 誠剛（弁理士）- 鳥谷 克幸（株式会社ジーニー社外取締役）- 中村 勇吾（インターフェースデザイナー）

オリジナルマインドは、デザインを科学的に支える稀有な存在である。CNCフライスやINARI射出成形機は、ものづくりの「発想」を「実現」へと導く装置であり、デザインの自由を拡張する存在である。環境と調和した未来のものづくりを実現している。作りながら学び、修理しながら使い続け、必要なものを必要な分だけ生み出す。資源への敬意を忘れずに、使い手自身が技術と感性を磨きながら成長していく。発想を形にする喜びを与えると同時に、持続可能な社会への道を示し、個人の手に"創造の科学"を取り戻し、地球への責任を果たす姿勢は、ものづくりの新しい理想像である。

選考結果を公式サイトで見る :https://thedesignsciencefoundation.org/prize/

受賞に寄せて

今回の受賞は、当社がこれまで大切にしてきたものづくりへの向き合い方、そして、小型であっても性能やデザイン、使い心地に妥協せず取り組んできた活動そのものを評価していただいたものと受け止めています。



また、発想を形にする道具として、技術者やつくり手が自由に試すことができる環境を支えてきた取り組みについても、審査員の皆さまに目を留めていただけたと感じています。



この受賞を励みに、これからも技術者たちの創造性を刺激し、世界に新たな価値を生み出すお手伝いをしてまいります。

2025 年 11 月 29 日（土）に開催された表彰式にて、会長の中村一が受賞者プレゼンテーションを行いました。

授与された賞状とトロフィー。あわせて賞金（100万円）も賜りました。

わたしたちについて

人はなぜ、ものをつくるのか。

「つくりたい」という欲求はどこからくるのか。

技術者にとって、つくることは生きることだ。

オリジナルマインドは、「つくりたい」をつくる会社です。

会社名：株式会社オリジナルマインド

所在地：〒394-0005 長野県岡谷市山下町1-1-9

事業内容：小型工作ツールの開発と販売 ／ FA部品のリユース品の動作確認と販売

代表者名：代表取締役社長 秋津 浩紀

オンラインショップ(https://www.originalmind.co.jp/)

コーポレートサイト(https://www.originalmind.co.jp/company/)

公式SNS

X（Twitter）(https://x.com/ORIGINALMIND_jp)

Facebook(https://www.facebook.com/originalmind/)

Instagram(https://www.instagram.com/originalmind_official/?hl=ja)

お問い合わせは フォーム(https://www.originalmind.co.jp/contact/) より承ります。