たった一文字分かれば四字熟語が確定できる秘伝を大公開「即解！　四字熟語辞典」特別付録つき！『漢字一番２・３月号』発売

株式会社 学研ホールディングス（東京・品川／代表取締役社長：宮原博昭）のグループ会社、株式会社 Gakken（東京・品川／代表取締役社長：南條達也、以下Gakken）は、2025年12月18日（木）に『漢字一番２・３月号』を発売いたしました。

▼ 『漢字一番２・３月号』

・Amazon：https://www.amazon.co.jp/dp/B0G4DB6S4T/

・楽天ブックス：https://books.rakuten.co.jp/rb/18464125/

■たった一文字で四字熟語が確定できる！ ナンクロ攻略虎の巻が特別付録に

漢字と日本語をとことん遊ぶ、漢字ナンクロ＆漢字パズルがいっぱいの『漢字一番』2・3月号には、2大特別付録がついています。その一つが、漢字ナンクロを解く際の、強力な虎の巻となる「即解！ 四字熟語辞典」。

特別付録「たった一文字で確定できる！ 即解！ 四字熟語辞典」は、手がかりとなる漢字一文字の入る位置が分かれば、四字熟語が確定できるという、漢字ナンクロファン垂涎の夢のような一冊です。

▲特別付録は全16ページ、B6版の小冊子です。手がかりとなる漢字が太字になっているので一目で分かります。

例えば、「杏」の字が一番先頭にあれば、「杏仁豆腐」。「億」が一番先頭にあれば、「億万長者」。「蚊」が一番先頭にあれば、「蚊取線香」と確定できる、といった具合です。

この「四字熟語辞典」、手がかりとなる漢字一文字が出てくる場所を「１番目」から順に「２番目」「３番目」「４番目」に分け、その漢字の読みで五十音順に掲載してあるので、「これは！」という漢字を見つけたら、即座に確認できるようになっています。

▲手がかりとなる漢字が出てくる場所別に、その漢字の読みで五十音順に掲載してあるので、即座に確認できます。

これさえあれば、今まで手も足も出なかった漢字ナンクロを解くカギが見つかる！ 漢字ナンクロファン必携の最強漢字ナンクロ攻略本です。

■さらに「漢字ナンクロ＆パズルBOOK」が特別付録に！

『漢字一番２・３月号』の特別付録は、さらにもう一冊あります。解き応え抜群の漢字ナンクロと人気のパズルを一冊にまとめた問題ブックです。特に今回は人気のホワイトナンクロを増量、お年玉として全問に現金プレゼントつき。この問題ブックを含め、2・3月号では選りすぐりの傑作ばかりを全46問掲載しています。

■センターおりこみに超巨大漢字ナンクロ4問掲載、名物の難問コーナーのラスト問題は、なんとノーヒント！

▲もう一つの特別付録は全16ページ、B5判の問題ブックです。本格派の問題を9問掲載、全問お年玉プレゼントつきです。

中でもセンターおりこみには、4ページ分にマス目がぎっしり詰まった超巨大漢字ナンクロを4問掲載。それはまさに漢字の迷路！ 隠されている熟語の手がかりを手に入れながら、解き進める醍醐味を存分に堪能してください。

そして『漢字一番』の極めつきは少ヒントの難問漢字ナンクロが7問連続する名物コーナー、「難問チャレンジ7賞」（特別懸賞つき）。最終問題は、最初からマス目に出ている漢字がひとつもない、ノーヒントナンクロです。

でも、ご安心ください。すべての問題にお助けヒントがついています。そして今号には、特別付録という強い味方も。あなたもぜひ、この機会に全問正解にチャレンジしてみてはいかがでしょうか。

▲センターおりこみには、4ページ分にマス目がぎっしり詰まった超巨大ナンクロを4問掲載。解いたときの達成感は格別です。

[商品概要]

■『漢字一番２・３月号』

編：Gakken

特別定価：650円（税込）

発売日：2025年12月18日

判型：AB判／150ページ

電子版：なし

雑誌JANコード：4912028870267

発行所：株式会社 Gakken

学研出版サイト：https://hon.gakken.jp/magazine/3602887026(https://hon.gakken.jp/magazine/3602887026)

