電話AIエージェント「DXでんわ」、ITトレンド年間ランキング2025 IVR部門で1位を獲得

メディアリンク株式会社

電話AIエージェント「DXでんわ」や、カスタマーサポートを自動化するAIエージェント「AIto（アイト）」などを提供するメディアリンク株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：松本 淳志、以下 メディアリンク）が、株式会社Innovation & Co.が運営する国内最大級のITサービス比較サイト「ITトレンド」において、「ITトレンド 年間ランキング2025」IVR（自動音声応答システム）部門で第1位を獲得しました。

「ITトレンド 年間ランキング2025」とは

2025年、ITトレンドでユーザーから最もお問い合わせが多かった製品を発表する「ITトレンド 年間ランキング2025」。 最も支持されたIT製品はどの製品か、各カテゴリー毎に紹介しています。

※ランキング結果は2025年1月1日~11月30日までの期間の資料請求数をもとに集計しています。

「DXでんわ」はその中のIVR部門において、資料請求数で1位を獲得いたしました。

本ランキングは、実際にサービス導入を検討する企業ユーザーからの資料請求数をもとに集計されており、「DXでんわ」は多くの企業から高い関心を集めたIVRサービスとして評価されました。

▼「DXでんわ」受賞ページ

https://it-trend.jp/award/2025/ivr

多くの企業に「DXでんわ」が選ばれる理由

- 電話対応を自動化・効率化し、業務負荷の軽減を実現- AIによる要約・テキスト化やSMS送信など、現場負担を軽減する機能を搭載- 多言語・多業種に対応し、課題に合わせて柔軟な設計が可能

「DXでんわ」は、企業における電話対応業務の負担軽減と品質向上を同時に実現するIVR（電話自動音声応答）サービスです。

24時間365日の自動受付や用件に応じた振り分けに加え、AIによる音声内容の自動要約、SMS連携、多言語対応など、実運用を想定した機能を標準搭載。

業種や規模を問わず柔軟に設計・運用できる点が、多くの企業から支持され、ITトレンド年間ランキング2025 IVR部門での第1位獲得につながりました。

▼電話AIエージェント「DXでんわ」

https://mediaseries.medialink-ml.co.jp/mediavoice/dx-tel/

▼導入事例はこちら

https://mediaseries.medialink-ml.co.jp/mediavoice/dx-tel/case/

メディアリンク株式会社について

会社名 ：メディアリンク株式会社（https://www.medialink-ml.co.jp/）

所在地 ：〒108-0014 東京都港区芝5-31-17 PMO田町5F

代表者 ：代表取締役 松本 淳志

設立 ：2009年7月

事業内容：コールセンターシステムやチャットサポートツールなど、「ビジネスコミュニケーション」に特化したシステム開発、及びコンサルティング