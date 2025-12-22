PORTERS×HRog「人材業界トレンドが丸わかり＆2026年を大予測！ ～データから考える、これからの競争に勝ちぬくために人材企業がとるべき戦略～」の再配信が決定！

ポーターズ株式会社お申込みはこちら :https://lp.porters.jp/seminar_260122?utm_source=PR&utm_medium=referral&utm_campaign=seminar_PR1222

人材ビジネス向けマッチングシステムを提供するポーターズ株式会社（東京証券取引所グロース.証券コード5126、東京都港区、代表 西森 康二）は、株式会社フロッグ（以下、フロッグ）と共同で開催した「人材業界トレンドが丸わかり＆2026年を大予測！ ～データから考える、これからの競争に勝ちぬくために人材企業がとるべき戦略～(https://lp.porters.jp/seminar_260122?utm_source=PR&utm_medium=referral&utm_campaign=seminar_PR1222)」の再配信を2026年1月22日（木）13:00～と2月6日（金）14:00～に行います。

▼▼セミナー開催の背景▼▼

本セミナーは、2025年12月10日（水）に実施したものです。非常に好評だったため、再配信を行います。

参加予定だったものの当日ご参加いただけなかった方や、2026年以降の人材企業の勝ち筋への考察を知りたい方は、ぜひこの機会にご参加ください。

＜前回でのご反響＞

◆人材事業における、成功事例と失敗（売上減少した）事例を詳細に学べるセミナーだった。

◆非常に充実した内容で知らない情報も多々あったため有意義な時間を過ごすことができました。

◆市場感がよくわかり大変勉強になりました。

◆直近で市場が大きく変わってきており、具体的な数字をもとに知ることができたので良かったです。

◆あらゆるデータや企業の情報を踏まえたトレンドや示唆に触れ、大変勉強になりました。

◆スカウト返信率の低下など、今まで感覚で理解していたものを数字で見ることが出来た

▼▼セミナー概要▼▼

2025年問題による労働人口の減少をはじめ様々な課題に直面する人材紹介・派遣業界。企業は利益を最大化するための有効な打ち手を模索する一方、多くの方が日々の業務に追われ激しく変化する市場トレンドを的確に捉えきれていないのが現状ではないでしょうか。



そんな人材業界で競争優位性を保つ上で重要になってくるのが、感覚や経験則から脱却した「客観的なデータに基づく現状把握と戦略立案」です。



そこで今回は、人材業界の一歩先を照らすメディア「HRog」を運営するフロッグ 執行役員の水野 純氏と、2,200社のCRM導入実績をもつ「PORTERS」を提供するポーターズ 執行役員 Marketing Unit General Managerの楠原 史子が登壇。

HRogが有する求人ビッグデータを活用し、求職者・求人企業それぞれが抱えるリアルなニーズやトレンドを解き明かしながら、各社が2026年に向けて競争を勝ち抜くために意識すべきポイントを具体的に紐解いていきます。

▼▼登壇者の紹介▼▼

株式会社フロッグ執行役員 水野 純 氏

東洋大学を卒業後、WEB制作領域で1日350件のテレアポ下積み時代を経て、マネージメントを経験。その後、大手企業に対する求人広告営業、CRM/SFAベンダーの営業として活躍し、2022年4月株式会社フロッグにジョイン。営業責任者として社内のチームを横断した営業やカスタマーサクセス領域を歴任し、現在に至る。

ポーターズ株式会社執行役員 Marketing Unit General Manager楠原 史子

大学卒業後、株式会社ビーコンIT（現株式会社ユニリタ）に入社。Webマーケ、オフラインイベント、パートナーアライアンスなどに従事。その後日本マイクロソフト株式会社に入社し、開発者、学生向けの開発ツールのマーケティングに従事。2014年ポーターズへ入社し、顧客環境改善業務を経て、マーケティングの立ち上げに携わる。2018年執行役員就任。Marketing UnitをリードしながらPORTERS MAGAZINE副編集長として、業界価値向上の実現にむけて奮闘中 。

▼▼開催概要▼▼

ポーターズ株式会社について

