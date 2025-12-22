声優の早見沙織さんを起用したラジオＣＭを公開！ 「早見沙織さんの声で聴く ささやかな幸せエピソード」　　　　　　　　　　　　　　12月22日（月）から放送開始

中日本高速道路株式会社

中日本高速道路株式会社（本社・愛知県名古屋市中区）は、高速道路を舞台にした企業ＣＭ『ささやかな幸せのそばに（with a little happiness)』を、シリーズで展開しています。

会社創立20周年（2025年10月1日）という節目を迎えるにあたり、当社の高速道路が登場する、ちょっと心があたたまる、高速道路と私「ささやかな幸せエピソード」募集キャンペーンを実施しました。





今回、本シリーズの企画の一環として、キャンペーンに寄せられたエピソードの中から、５つの作品をラジオＣＭ化して、2025年12月22日（月）より放送開始します。

語り手には、アニメ「SPY×FAMILY」ヨル・フォージャー役、「鬼滅の刃」胡蝶しのぶ役などで知られる声優の早見沙織さんを起用し、「早見沙織さんの声で聴く ささやかな幸せエピソード」として、作品に込められた想いを、よりあたたかく印象的に届けてまいります。

「声優・早見沙織さんの声で聴く ささやかな幸せエピソード」（特設ページ）

https://www.c-nexco.co.jp/special/ad/sounds/(https://www.c-nexco.co.jp/special/ad/sounds/)

「ささやかな幸せエピソード」 入選作品：

https://www.c-nexco.co.jp/special/ad/result/(https://www.c-nexco.co.jp/special/ad/result/)

■ラジオＣＭの企画意図および早見沙織さん起用の背景

■お客さまから寄せられた「ささやかな幸せエピソード」をより多くの方に届けたい

お客さまにご応募いただいた数多くの素敵なエピソードは、ＴＶＣＭだけではなく

「音声」＝「ラジオ」という形でお届けすることで、「ささやかな幸せエピソード」を皆さまにより効果的にお伝えすることができると考えました。

ラジオは運転中に聴くことが多いことから、高速道路利用中のお客さまにお聴きいただき、身近に感じていただけると思っています。

今回のラジオＣＭ制作にあたり、ご応募いただいた数多くのエピソードの中から、さまざまな人間模様が描かれた５つの作品を選出しました。

■エピソードをよりあたたかく印象的に届けるため早見沙織さんを起用

お客さまのエピソードをよりあたたかく印象的に届けるために、やさしさの中にも確かな芯を感じる表現で数々のアニメ作品のキャラクターを魅力的に演じてこられた声優・早見沙織さんを起用しました。早見さんの朗読によって、エピソードに込められた情景や想いを、皆さまの心にお届けしたいと思っています。

■ラジオＣＭ ５編の紹介

■「パーキングエリアの大冒険」編

子どもが小さかった頃、パーキングエリアでは、どこへ行くのも抱っこしたままだった。

やがて、手を繋いで歩けるようになり、小さな足で走り回るようになった。

「お腹すいた！」と言った子に、「じゃあ、自分で何か買ってみたら？」と声をかけると

少し不安そうにしながらも、ひとりで、好きなお菓子を買うことができた。

振り向いた時の、誇らしげな、あの笑顔を、私は一生忘れない。

■「美しい景色に心も癒えました」編

失恋で泣き腫らしていた私を、父がドライブに誘ってくれました。

ぎこちなかった会話も、次第に、思い出話に花が咲き、幼い頃にタイムスリップしたようでした。

行き先は、富士川サービスエリア。

父はそこから見る富士山が大好きで、いつか私に見せたいと思っていたようです。

その景色は、今まで見てきたどの景色よりもあたたかく、美しく、

悲しみの涙も感動の涙に変わりました。

■「わたしが母になれた、思い出の高速道路」編

里帰り出産を終えての帰り道。

高速道路を走りながら、不安や寂しさで涙が止まりませんでした。

でも、生後２ヶ月の娘は、そんな私の隣ですやすや眠り、目を覚ませばニコニコ。

その笑顔に、「この子と一緒なら、きっと大丈夫。」と思えた瞬間を今も思い出します。

高速道路は、ただの道じゃない。

「母になる」覚悟を決めた、かけがえのない道なのです。

■「おかえりドライブ」編

留学を終え、帰国した深夜の小松空港に父の笑顔があった。

「おかえり。」日本語が、異国での疲れを癒してくれる。

「留学はどうだった？」短い問いに、堰を切ったように語った。

相槌を打ちながら、耳を傾けてくれた父。

自宅近くの西金沢までの約1時間。渋滞なき道のりが、この時ばかりは、ひどく名残惜しく感じた。

■「弟のハンドル」編

お盆になると父の運転で、おばあちゃんの家へよく行った。

あの頃、私と弟にはお気に入りのサービスエリアがあり、

「あそこに寄って～！」と、よく父にせがんだ。

そこで父に名物のソフトクリームを買ってもらった。

父が亡くなった今は、弟がハンドルを握り、田舎へ連れて帰ってくれる。

そして必ず、あのサービスエリアに立ち寄り、ソフトクリームを食べながら、

思い出を、弟と振り返っている。

■早見沙織さんプロフィール・コメント

早見沙織 HAYAMI SAORI

声優、歌手。東京都出身。

アイムエンタープライズ所属代表作は、

「SPY×FAMILY」ヨル・フォージャー役、

「鬼滅の刃」胡蝶しのぶ役、

「魔術師クノンは見えている」クノン・グリオン役など

Q. お客さまから寄せられた、高速道路での「ささやかな幸せエピソード」はいかがでしたか。

いろんなエピソードがあって、とても驚きました。文章もすごく素敵で、皆さんからのエピソードには、どれも温度がすごくあるというか、あったかい感じがそれぞれの物語の中にあって、すごく幸せな気持ちになりながら、読むことができました。

私自身、何度も高速道路を利用していますが、他の車に乗っている方の人生なんて、あまり考えたことがなかったので、隣の車や、前や後ろの車に、もしかしたら人生の節目を迎えている人が乗っているかもしれない。

とか、いろんな日々を送っている人がいることに気づかせてもらえた、そんな時間となりました。

■企業ＣＭシリーズ展開

『ささやかな幸せのそばに』の企業ＣＭでは、高速道路を舞台にした“ささやかな幸せ”をテーマにシリーズ化して放映しています。ラジオＣＭは、2025年12月22日（月）から放送します。

■ＴＶＣＭシリーズ放映

■第１弾：「思春期の息子と」編 2024年8月6日～2024年8月19日

■第２弾：「深夜2時」編 2024年12月13日～2024年12月26日

■第３弾：「独り立ち」編 2025年3月22日～2025年4月4日

■第４弾：「思い出のサービスエリア」編 2025年10月1日～10月19日

■ラジオＣＭ放送期間

■「早見沙織さんの声で聴く ささやかな幸せエピソード」 2025年12月22日～2026年1月12日

「早見沙織さんの声で聴く ささやかな幸せエピソード」概要

■ラジオＣＭタイトル（５編）

・「パーキングエリアの大冒険」編

・「美しい景色に心も癒えました」編

・「わたしが母になれた、思い出の高速道路」編

・「おかえりドライブ」編

・「弟のハンドル」編

■「声優・早見沙織さんの声で聴く ささやかな幸せエピソード」（特設ページ）

https://www.c-nexco.co.jp/special/ad/sounds/

■ラジオＣＭ放映開始日：2025年12月22日（月）

・放映地域：関東・東海・山梨・静岡・石川エリアのFMラジオ局

※放送日、放送・配信地域は変更になる可能性があります。

■NEXCO中日本 企業ＣＭテーマ曲 タイトル「 with a little happiness 」

前に向かって進む人々を見守り、応援するオリジナルソングを、シリーズ通して使用し

お届けしています。

■高速道路と私「ささやかな幸せエピソード」入選作品20選 公開中

2025年3月3日～4月20日で実施しました、当社の高速道路が登場する、ちょっと心があたたまる、高速道路と私「ささやかな幸せエピソード」募集キャンペーンでは、計301のエピソードの応募がありました。多くの素敵なエピソードの中から、20選を「ささやかな幸せエピソード」入選作品として、特設ページにて公開中です。

■会社概要

会社名 ：中日本高速道路株式会社

所在地 ：愛知県名古屋市中区錦2-18-19 三井住友銀行名古屋ビル

設立 ：2005年10月1日

事業内容：高速道路の建設、維持管理、 サービスエリアやパーキングエリアの管理・運営

