【集英社コバルト文庫創刊50周年記念】三浦しをん氏の大人気エッセイ『マナーはいらない　小説の書きかた講座』文庫版＆豪華作家陣12名による『短編小説新人賞アンソロジー』、2026年1月19日に同時刊行！

スター作家たちの活躍の場として、女性読者を中心に絶大な支持を集めてきた集英社コバルト文庫が、2026年で創刊50周年を迎えます。その記念企画の一環として、1月19日（月）に集英社オレンジ文庫から、三浦しをん氏の大好評エッセイを文庫化した『マナーはいらない 小説の書きかた講座』と、豪華作家陣12名による傑作短編集『短編小説新人賞アンソロジー』の2冊を同時に刊行することになりました！

集英社コバルト／オレンジ文庫編集部では、1983年から40年以上にわたって「短編小説新人賞」を開催してきました。2025年12月現在で235回を重ね、3カ月に一度実施されるたびに1000編以上の応募があるこの賞からは、レーベル内外を問わず多くの人気作家が輩出され、めざましい活躍を続けています。直近の本屋大賞受賞者である宮島未奈氏（2024年『成瀬は天下を取りにいく』）や阿部暁子氏（2025年『カフネ』）、そして累計発行部数130万部を誇る『後宮の烏』シリーズの著者・白川紺子氏など、数多くの小説家たちがこの賞から最初の一歩を踏み出し、キャリアをスタートさせてきました。



今回刊行する『マナーはいらない 小説の書きかた講座』と『短編小説新人賞アンソロジー』は、この長い歴史を誇る短編小説新人賞が生んだ、永久保存版ともいうべき特別な2冊。物語の世界をこよなく愛する小説好き、さらには「書き手になりたい」という夢を抱く作家志望者たちの心を熱く震わせ、今までよりもっと小説を読むのが楽しくなる、必読のエッセイと短編集です！



そして発売日の1月19日（月）、集英社オレンジ文庫公式HPでは2冊の刊行を記念し、全国の小説ファンが注目する「旬」な二人による豪華対談「阿部暁子×宮島未奈 本屋大賞受賞作家スペシャル対談──三浦しをんさんと短編小説新人賞が繋ぐ、わたしたちの不思議な縁」の対談記事を公開します。意外な共通点を持つ二人の貴重な対談に加えて、2冊それぞれの刊行に関する最新情報も公式HP・SNSにて随時告知予定です！

◆『マナーはいらない 小説の書きかた講座』（著：三浦しをん）

「短編小説新人賞」の選考委員を14年間（2006年～2020年）の長きにわたって務めた三浦しをん氏による、小説執筆のアドバイスを爆笑エピソードてんこ盛りで綴った１冊。

『WebマガジンCobalt』で大きな話題をさらった連載「小説を書くためのプチアドバイス」から生まれた大人気単行本が、好評につき大幅加筆で文庫化されました！

人称、構成、推敲など基本のキから、タイトルのつけ方や取材方法といった実践まで、スペシャルな「コース料理」に見立てて懇切丁寧に紹介。「小説を書くのに人生経験は必要だと思いますか？」「伏線の張りかた、塩梅について教えてください」といった質問へのユニークな回答や、実写映画化・TVアニメ化した名作『風が強く吹いている』の執筆の裏側など、すべての作家志望者が垂涎の“A to Z”を惜しむことなく大公開しています。

小説を「書く人」「書きたい人」、そして「書かないけど読むのは好きな人」にも届けたい、楽しくて的確な“しをん節″満載の贅沢なエッセイ集です。

◆『マナーはいらない 小説の書きかた講座』著者プロフィール

三浦しをん（みうら・しをん）

1976年東京都生まれ。2000年『格闘する者に○』でデビュー。06年『まほろ駅前多田便利軒』で直木賞、12年『舟を編む』で本屋大賞、15年『あの家に暮らす四人の女』で織田作之助賞、18年『ののはな通信』で島清恋愛文学賞、19年に河合隼雄物語賞を受賞。19年『愛なき世界』で日本植物学会賞特別賞を受賞。ほかの小説に『風が強く吹いている』『神去なあなあ日常』『政と源』『エレジーは流れない』『墨のゆらめき』『ゆびさきに魔法』など、エッセイに『好きになってしまいました。』『しんがりで寝ています』など著作多数。

第122回（2006年6月）から第207回（2020年8月）まで、短編小説新人賞の選考委員を務める。



【書誌情報】

タイトル：『マナーはいらない 小説の書きかた講座』

著者：三浦しをん

装画：三宅瑠人

発売日：2026年1月19日（月）

定価：715円（10％税込）

ページ数：272ページ

ISBN：978-4-08-680677-0

概要：小説家・三浦しをんが考えた、小説を書くうえで「ここを踏まえると、もっと自由に文章で表現できるようになるかも」の集大成！ 小説を「書く人」「書きたい人」、そして「書かないけど読むのは好きな人」へも贈る、エッセイ風味の小説書きかた講座。人称、構成などの基本から、タイトルのつけ方や取材方法、さらに文庫化にあたり一品増えた「コース仕立て」の25皿！

https://www.shueisha.co.jp/books/items/contents.html?isbn=978-4-08-680677-0

◆『短編小説新人賞アンソロジー』（著：相羽鈴、阿部暁子、久賀理世、白川紺子、後白河安寿、一原みう、佐倉ユミ、奥乃桜子、佐原ひかり、宮島未奈、泉サリ、森ノ薫）

三浦しをん氏が「短編小説新人賞」の選考委員に着任した2006年以降の、120本以上におよぶ歴代受賞作品から、選りすぐりの未発表作12編を収録した珠玉の短編集がついに刊行。

これまで書籍に収録されることのなかった“幻のデビュー作″は、どれも新人とは思えぬ筆力と、抗いがたい魅力で輝きを放っており、著者のその後の作品を予感させる創作のルーツが確かに息づいています。大人気シリーズ作家の“原点″となった物語をこれでもかというほど味わいつくせる、ファン必読の１冊です。



2024年、25年本屋大賞受賞者の二人から、刊行に寄せてのメッセージが届いています！

宮島未奈氏「わたしの原点にして最高の自信作です」

阿部暁子氏「今の自分にはもう書けない小説です」



さらに、選考委員と編集部が魂をぶつけて議論を重ねた、受賞当時の選評コメントも特別掲載。小説家を目指す人にとってのヒントとなること間違いなし。

巻頭文は、14年の長きにわたり「短編小説新人賞」の選考を務めた三浦しをん氏が執筆。そして巻末文の執筆は、現在の「短編小説新人賞」選考委員であり、累計発行部数240万部を超える大人気シリーズ『これは経費で落ちません！』の著者・青木祐子氏が務めました。



＊三浦しをん氏のコメント（前・短編小説新人賞選考委員／巻頭文より）

「原石に磨きがかけられた最初の瞬間の光が、本書には詰まっている」



＊青木祐子氏のコメント（現・短編小説新人賞選考委員／巻末文より）

「本当に新人が書いたのかと驚くような名作揃い」



◆『短編小説新人賞アンソロジー』収録話紹介・著者プロフィール・刊行に寄せてのメッセージ

※著者は短編小説新人賞受賞順。



＊相羽鈴（あいば・りん）〔受賞時：関直恵〕

作品名：「ゴミ屋敷のマイルストーン」（第127回受賞／2007年4月）

あらすじ：彼女とラブラブな同棲の日々を送るアキヒコ。久々に実家に帰ると、お隣さんのゴミ屋敷の掃除を一緒に手伝う流れになり…。

プロフィール：7月25日生まれ。獅子座、Ｏ型。新潟県生まれ、北海道在住。2007年「1000キロくらいじゃ、涙は死なない」でノベル大賞を受賞。著書に『イケメン隔離法』、『Bling Bling ダンス部女子の100日革命！』、『海と初恋と、ガラスのような君の記憶』など。

著者メッセージ：「この賞から本当にいろいろな事を学ばせていただきました！」



＊阿部暁子（あべ・あきこ）

作品名：「陸の魚」（第130回受賞／2007年10月）

あらすじ：二人きりの水泳部に所属する高2の理緒と須藤。どこか不思議な雰囲気をまとう須藤を、理緒はどうしても放っておけず…。

プロフィール：岩手県出身。2008年「いつまでも」でロマン大賞を受賞。著書に『鎌倉香房メモリーズ』シリーズ（全５冊）『どこよりも遠い場所にいる君へ』『また君と出会う未来のために』（集英社オレンジ文庫）、『室町繚乱』、『パラ・スター』、『カラフル』など。2025年『カフネ』で本屋大賞を受賞。

著者メッセージ：「今の自分にはもう書けない小説です」



＊久賀理世（くが・りせ）

作品名：「みずいろサナギの伝説」（第141回受賞／2009年9月）

あらすじ：親の離婚で団地に引っ越してきた小4のあたし。真上の部屋に住む神山君は、毎日恐ろしい「敵」から逃げようとしていて…。

プロフィール：東京都出身。東京音楽大学楽器学科ピアノ演奏家コース卒業。2009年「始まりの日は空へ落ちる」でノベル大賞を受賞。著書に『英国マザーグース物語』シリーズ、『王女の遺言』シリーズ、『奇譚蒐集家 小泉八雲』シリーズ、『書林コマドリ裏口ヨリ』など。

著者メッセージ：「たった30枚。されど30枚。勇気をだして人生初の投稿を決めた、懐かしの新人賞です」



＊白川紺子（しらかわ・こうこ）

作品名：「サカナ日和」（第154回受賞／2011年11月）

あらすじ：憧れの美術部の先輩の絵を見ていたら、絵の中の魚がいきなり飛び出してきた。先輩にはどうやら不思議な力があるようで…。

プロフィール三重県出身。同志社大学文学部卒。2012年「嘘つきな五月女王」でロマン大賞を受賞。同作を改題した『嘘つきなレディ ～五月祭の求婚～』で文庫デビュー。『下鴨アンティーク』『契約結婚はじめました。』『後宮の烏』シリーズ（集英社オレンジ文庫）、『烏衣の華』シリーズなど著書多数。

著者メッセージ：「14年ほど前に書いたお話です。懐かしくなりました」



＊後白河安寿（ごしらかわ・あんじゅ）

作品名：「傾城の美女呂姫」（第158回受賞／2012年7月）

あらすじ：男のもとへ売られるたびに、その男が命を落としてきた不吉な美女・呂姫。それでも楚王は呂姫を妃に迎えると言い出し…。

プロフィール5月12日生まれ。神奈川県出身。2012年「キョンシー・プリンセス～乙女は糖蜜色の恋を知る～」でノベル大賞〈読者大賞〉を受賞。同作で2013年に文庫デビュー。著書に『貸本屋ときどき恋文屋』『鎌倉御朱印ガール』『金襴国の璃璃 奪われた姫王』『招きねこのフルーツサンド』など。

著者メッセージ：「中華版かぐや姫のつもりで書きました。今でも中華と平安が好きなままです」



＊一原みう（いちはら・みう）

作品名：「水恋花」（第160回受賞／2012年11月）

あらすじ：失踪した姉を追って屋敷に潜入した少女・リル。失踪の謎を握るのはどうやら、美貌の天才王宮庭師・ロジオンのようで…。

プロフィール：千葉県在住。2013年「大帝の恋文」でロマン大賞を受賞。著書に『嘘つきたちの輪舞』、『錬金術師』シリーズ、『妖精の庭』シリーズ、『マスカレード・オン・アイス』、『私の愛しいモーツァルト 悪妻コンスタンツェの告白』、『あなたの人生、交換します The Life Trade』がある。

著者メッセージ：「未熟すぎて泣きそうになりました。楽しんでいただけますように！」



＊佐倉ユミ（さくら・ゆみ）

作品名：「靴磨きのボレロ」（第171回受賞／2014年9月）

あらすじ：貧しい靴磨きの少年の元に、可憐な幽霊の少女が現れた。生前、天才バイオリニストとして人気者だった彼女がやって来た理由は…。

プロフィール：群馬県出身。2018年「応挙の虎、古井戸の月」でノベル大賞を受賞。同作を改題した『うばたまの 墨色江戸画帖』で文庫デビュー。著書に『ツギネ江戸奇譚 ―藪のせがれと錠前屋―』、『霜雪記 眠り姫の客人』、『鳴神黒衣後見録』シリーズがある。

著者メッセージ：「私にとってもこれは『夜明け』の物語です」



＊奥乃桜子（おくの・さくらこ）〔受賞時：奥野さくら〕

作品名：「灰色ハンスとにせもの侯女」（第172回受賞／2014年11月）

あらすじ：主君の政略結婚に付き従い、女官として故国を後にしたアガーテ。道中で悪名高い盗賊「灰色ハンス」に遭遇してしまうが…。

プロフィール：群馬県出身。2017年「あやしバイオリン工房へようこそ」でノベル大賞〈佳作〉を受賞、同作で文庫デビュー。著書に『身代わり姫と呪われし賢者』、『それってパクリじゃないですか？』シリーズ、『神招きの庭』シリーズ、『神石ノ記』シリーズ、『探偵貴族は亡霊と踊る』など。

著者メッセージ：「道を拓いてくれた作品です。粗削りな部分も楽しんでいただければ！」



＊佐原ひかり（さはら・ひかり）〔受賞時：苦夏まどか〕

作品名：「ままならないきみに」（第190回受賞／2017年10月）

あらすじ：高校の合唱部に所属している涼子は、合唱コンの練習でクラスメイトから冷笑される美春に恥ずかしさを感じていたが…。

プロフィール：1992年兵庫県生まれ。大阪大学文学部卒業。2019年「きみのゆくえに愛を手を」で第2回氷室冴子青春文学賞大賞を受賞。2021年、同作を改題・改稿した『ブラザーズ・ブラジャー』で本格デビュー。著書に『人間みたいに生きている』、『鳥と港』、『スターゲイザー』など。

著者メッセージ：「光への意志を込めた、作風の原点ともいえる小説です」



＊宮島未奈（みやじま・みな）〔受賞時：宮島ムー〕

作品名：「二位の君」（第196回受賞／2018年10月）

あらすじ：高校の試験で常に「学年二位」に甘んじているあさひ。ひょんなことから、ミスターコンで毎年「学年二位」の内村と仲良くなり…？

プロフィール：1983年静岡県富士市生まれ。滋賀県大津市在住。京都大学文学部卒。2021年「ありがとう西武大津店」で「女による女のためのＲ-18文学賞」大賞・読者賞・友近賞をトリプル受賞し、2023年に同作を含む『成瀬は天下を取りにいく』でデビュー。本屋大賞、坪田譲治文学賞など多数受賞。他の著書に『婚活マエストロ』『それいけ！平安部』がある。

著者メッセージ：「わたしの原点にして最高の自信作です」



＊泉サリ（いずみ・さり）〔受賞時：佐久間泉〕

作品名：「林ちゃん」（第209回受賞／2020年12月）

あらすじ：おしゃれで引きこもりの中国人・リンちゃんと一緒に暮らす僕。ある日横浜中華街のバイトから帰ると、彼女は姿を消していて…。

プロフィール：2003年生まれ、埼玉県出身。高校在学中の2021年、「シラナイカナコ」でノベル大賞を受賞。同作を改題・改稿した『みるならなるみ／シラナイカナコ』でデビュー。著書に『一八三 手錠の捜査官』、『おたくの原稿どうですか？ 池袋のでこぼこシェアハウス』がある。

著者メッセージ：「恋と中華の話です。ぜひ読んでください！」



＊森ノ薫（もりの・かおる）〔受賞時：森かおる〕

作品名：「ホテルアムステルダムの老婆」（第215回受賞／2021年12月）

あらすじ：ピンク色に輝くホテルの近くで同棲しているあたし。彼氏のわがままに応えるだけの毎日だったが、謎の老婆に話しかけられて…。

プロフィール：神奈川県横浜市在住。2022年「早乙女さん、特務です」でノベル大賞を受賞。同作を改題・改稿した『このビル、空きはありません！ オフィス仲介戦線、異常あり』で文庫デビュー。著書に『さよならにうってつけの日 エンディングプランナーの備忘録』がある。

著者メッセージ：「寂れたネオンが大好き！！と思いながら書きました」



＊巻末文：青木祐子（あおき・ゆうこ）

獅子座、Ａ型、長野県出身。2002年『ぼくのズーマー』でノベル大賞受賞。『ヴィクトリアン・ローズ・テーラー』シリーズ、『これは経費で落ちません！』シリーズ、『派遣社員あすみの家計簿』シリーズ、『レンタルフレンド』など著書多数。

第212回（2021年6月）から、短編小説新人賞の選考委員を務める。

【書誌情報】

タイトル：『短編小説新人賞アンソロジー』

著者：相羽鈴、阿部暁子、久賀理世、白川紺子、後白河安寿、一原みう、佐倉ユミ、奥乃桜子、佐原ひかり、宮島未奈、泉サリ、森ノ薫（巻頭文：三浦しをん、巻末文：青木祐子）

装画：千海博美

発売日：2026年1月19日（月）

定価：792円（10％税込）

ページ数：320ページ

ISBN：978-4-08-680678-7

概要：これまで数多くの人気作家を輩出してきた集英社コバルト・オレンジ文庫の短編小説新人賞。その歴代受賞作から選びぬかれた珠玉の12編が、当時の選評付きでアンソロジーに！ 今まで書籍化されてこなかった“いちばん最初の一編”には、活躍中の著者の創作のルーツが満載。すべての小説好きと作家志望者に贈りたい、必携の短編集。

https://www.shueisha.co.jp/books/items/contents.html?isbn=978-4-08-680678-7

◆「阿部暁子×宮島未奈 本屋大賞受賞作家スペシャル対談──三浦しをんさんと短編小説新人賞が繋ぐ、わたしたちの不思議な縁」

『短編小説新人賞アンソロジー』の刊行を記念して、第130回短編小説新人賞（「陸の魚」）・2025年本屋大賞（『カフネ』）を受賞された阿部暁子氏と、第196回短編小説新人賞（「二位の君」）・2024年本屋大賞（『成瀬は天下を取りにいく』）を受賞された宮島未奈氏という、全国の小説好きが注目する待望の豪華スペシャル対談が実現しました！

阿部暁子氏宮島未奈氏 撮影：大西二士男

ともに短編小説新人賞、本屋大賞の受賞者というだけでなく、実はかねてより三浦しをん氏の大ファンという共通点も持つ二人。尊敬してやまない三浦氏への熱い想いをはじめ、ここでしか読めないデビュー時の秘話や名作執筆中のエピソードについても語られているのでお見逃しなく！

対談の様子は、集英社のPR誌『青春と読書』2026年2月号（1月20日発売）に掲載。オレンジ文庫HPでも同記事を公開します。

◆集英社オレンジ文庫とは…

2015 年 1 月に創刊したライト文芸レーベル。読書ビギナーから文芸ファンまで、物語に夢中な 10 代～40 代女性に主に支持されている。お仕事もの、恋愛もの、ミステリー、ファンタジー、歴史ものと様々なジャンルの小説を発刊。代表作品に累計発行部数 240 万 部超えの『これは経費で落ちません』(青木祐子・著)、累計発行部数 130 万部超えの『後宮の烏』シリーズ（白川紺子・ 著）、累計発行部数 90 万部超えの『宝石商リチャード氏の謎鑑定』(辻村七子・著)など。メディア化作品も多数。

