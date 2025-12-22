世界各国から名車が奈良に集結「CONCORSO D′ELEGANZA JAPAN 2026　Ancient capital of NARA」が「TicketMe」にてチケット販売開始

株式会社チケミー

NFTチケットプラットフォーム「TicketMe（チケミー）」を運営する株式会社チケミー（本社：東京都港区、代表取締役：宮下大佑、以下「チケミー」）は、世界遺産「古都・奈良の文化財」を代表する法相宗大本山 薬師寺を舞台に開催される、「CONCORSO D'ELEGANZA JAPAN 2026 Ancient capital of NARA」チケット販売を開始いたしました。

本イベントは、世界遺産に登録されている「古都・奈良の文化財」と、欧米を中心に歴史と伝統を尊重し育まれてきた自動車文化が融合する、“華麗なる名車の祭典”です。

世界各国から集結する絢爛な名車の数々が、薬師寺の荘厳な景観の中で展示され、他に類を見ない特別な体験をお届けします。

イベント概要

イベント名

CONCORSO D'ELEGANZA JAPAN 2026 Ancient capital of NARA

会場

法相宗大本山 薬師寺（奈良県奈良市西ノ京町457）

開催日程

2026年4月11日（土）・4月12日（日）

チケット販売URL

https://cdj2026.ticketme.world

チケット概要

一般入場チケット

料金：1名様 18,000円（税込）

利用可能エリア：一般入場エリア

4月11日（土）

・「ショー フィールド＆審査」観覧

・「ナイトタイム スペシャル セレブレーション」参加

・「ランウェイショー」観覧

4月12日（日）

・「モーニングタイム スペシャル セレブレーション」参加

・「ショー フィールド」観覧

VIPチケット

メインプログラム「ランウェイショー」をVIPエリアにて間近でご観覧いただけます。

料金：1名様 77,000円（税込）



利用可能エリア

VIPエリア／獺祭 ナイトラウンジ

4月11日（土）

・「ショー フィールド＆審査」観覧

・「ナイトタイム スペシャル セレブレーション」参加

・「ランウェイショー」VIPエリアでの観覧

・「獺祭 ナイトラウンジ」にて日本酒「獺祭」各種・ドリンクサービス4月12日（日）

・「モーニングタイム スペシャル セレブレーション」参加

・「ショー フィールド」観覧

・「お写経 般若心経」体験（任意参加／両日通して1回限り）

・その他、当日限定のVIPサービス提供

奈良の最高級ラグジュアリーホテル宿泊付きVIPペアプラン

本イベントは、古都・奈良が最も美しく彩られる桜の満開時期に開催されます。観光需要が非常に高いこの時期に、奈良を代表する最高級ラグジュアリーホテルを4月10日（金）・11日（土）の2泊で特別にご用意した、数量限定の特別プランです。

料金：1室2名様 792,000円（税込）



利用可能エリア

VIPエリア／獺祭 プレミアムVIPラウンジ／獺祭 ナイトラウンジ

4月10日（金）

・ホテル宿泊

4月11日（土）

・ホテル宿泊

・「ショー フィールド＆審査」観覧

・「ナイトタイム スペシャル セレブレーション」参加

・「ランウェイショー」VIPエリアでの観覧

・［獺祭 プレミアムVIPラウンジ／獺祭 ナイトラウンジ］にて日本酒「獺祭」各種・ドリンクサービス

4月12日（日）

・「モーニングタイム スペシャル セレブレーション」参加

・「ショー フィールド」観覧

・［獺祭 プレミアムVIPラウンジ］にて日本酒「獺祭」各種・ドリンクサービス※ご要望に応じて、レストラン予約、特別アクティビティや文化体験の手配、4月10日（金）・11日（土）前後日程の宿泊手配を承ります。《チケット共通注意事項》・1名様1枚につき、2日間のご入場（薬師寺拝観料含む）および再入場が可能です。

・会場内はチケット種別により、一般入場エリア／VIPエリアに分かれており、利用可能なサービスが異なります。

年齢制限について

・小学生以下のお子様のご入場は、夜間イベント実施および展示車両の移動による危険防止のため、お断りいたします。

・中学生以上19歳以下の方は、保護者同伴の上でご入場ください。

TicketMe（チケミー）について

TicketMe（チケミー）は、エンターテインメント業界のデジタル化を推進する次世代チケットプラットフォームです。

国内外9言語対応、海外クレジットカード・Alipay対応により、世界中のファンが日本の文化・イベントをシームレスに体験できます。

お問い合わせ先

イベントに関するお問い合わせ

https://concorsodeleganza.jp/jp/contact

TicketMeに関するお問い合わせ

株式会社チケミー 広報担当

E-mail：info@ticketme.io

URL：https://ticketme.io