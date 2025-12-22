令和の改造バイクマガジン『旧車會★天国 2nd』が前号よりパワーアップして12/22（月）発売！
かつては『ティーンズロード』を、現在は『実話ナックルズ』を発行しているからこそ取材できた旧車マガジンが、長期間の撮影を経てパワーアップして返ってきました！
GS、バブ、CBX、ゼファー等々。暴走族マンガから飛び出してきたような名車の数々をスナップ撮影。いまや一台100万円を超える価値のある旧車を乗りこなす仏恥義理なオーナーさんをご紹介。
かつて暴走族として活動していたOB。族は経験せず純粋に旧車が好きで趣味でオーナーになった方々。普通のバイクにはない旧車の魅力にとりつかれたギャルたち。なぜ旧車に乗るようになったのか、その背景は様々で、旧車會は日本の裏カルチャーとも呼べる存在です。
業界の有名人たちのインタビューも掲載し、なぜ令和のいま、昭和の旧車がブームになっているのかを深掘りします。ヤンキー魂は現在も健在！
【本誌コンテンツ】
・仏恥義理な旧車ガールズたち大集合(ハート)
・『旧栃』瀬内×『茨城姉妹麗心愚』りりか SP対談！
・爆音イベント『旧栃』
・GS or HAWK“２大人気車種”最新リポート！
・『ZENZ RACINGツーリング』
・『MAD★STAR』本田広登インタビュー
・『MAD★︎STAR』『Project u』×『小倉隊』SNAP
・原付イベント『旧原チャリチャンプ杯』
・『ニーナモーナ』総長“愛車遍歴”コレクション
・千葉友走統一会 全125台カタログ
・『COLORS』×『AUTO SHOP KTS』極め道インタビュー
・『KOLORS RACING CLUB』SNAP
・密着！ 女子ツーリング
・『音姫軍団』かぁぁたろうSPインタビュー
・『小山祭レーシング』SNAP
・in大阪 超絶カスタムチーム大集合！
・岡山走行イベント『旧車祭 絆』激撮
・名門チーム『神奈川STYLE』江ノ島に大集結！
・プレゼント付き！ 旧車會 ステッカー特集
〈本誌に掲載した旧車會ステッカーを抽選でプレゼント。応募券は雑誌に掲載しています〉
【本誌概要】
『旧車會★天国2nd』
◼︎発行・発売：株式会社大洋図書
◼︎発売日：2025年12月22日
◼︎仕様：A4／オールカラー／130ページ
◼︎価格：2,500円
※全国の書店、ネット書店でご購入いただけます。
◼︎大洋図書公式H.P https://taiyohgroup.jp/
◼︎Amazon https://amzn.asia/d/6JW2H1Q
問い合わせ・取材等いつでも承ります。夜露死苦お願いいたします。