災害時の“トイレ問題”と日常の“メンテナンス課題”を同時に解決！サンコー「防災トイレ備蓄・トイレメンテナンス・水回り相談会」開催

掃除・防災・ペット用品を中心に、生活サポート用品の商品開発から製造、販売までを一気通貫して提供する株式会社サンコー(https://sanko-gp.co.jp/)（本社：和歌山県海南市、代表取締役：角谷太基）は、株式会社金子水道工業所様（白浜町）と共催で、商業施設・ホテル・病院・工場などの法人・施設担当者を対象とした「防災トイレ備蓄・トイレメンテナンス・水回り相談会」を、2026年1月22日・23日の2日間にわたり、和歌山県立情報交流センター Big-Uにて開催します。

近年の災害増加に伴い、防災用トイレの備蓄は重要性が高まっている一方、全国的な備蓄率は3割未満と依然として低く、災害時の大きな課題となっています。また、当社が2023年より展開する「トイレ診断事業」では、トイレの劣化・ニオイ・衛生管理に関する課題が多く寄せられており、快適なトイレ環境を維持するためのメンテナンス需要も高まっています。

※一般社団法人日本トイレ協会「災害時の備蓄に関するアンケート」



本相談会では、当社が和歌山県と締結している「災害時の物資の調達等に関する協定(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000212.000086954.html)」基づいた災害対策（防災用トイレ） と 施設管理（トイレ診断）の双方を、実物展示と専門スタッフによる説明を通してご案内します。さらに、白浜町の金子水道工業所様からは、水道設備や水漏れ・詰まりなど、トイレを含む水回り全般のご相談に対応できる体制を整えました。



防災×メンテナンス×水回りの3軸で、施設が抱える実務的な課題を幅広くサポートします。「施設の防災備蓄を見直したい」「定期メンテナンスや清掃効率化を検討したい」などの課題をお持ちの方は、お気軽にご来場ください。

主な内容

【1】防災用トイレの展示・説明

サンコーが展開する携帯トイレ・簡易トイレ・凝固剤など、防災用トイレのラインナップを実物展示。備蓄に必要な数量や用途別選び方、高齢者・子どもにも使いやすい設計についてなど、災害時の“本当に役立つ備蓄”について解説します。

昨年の相談会の様子【2】「トイレ診断サービス」の紹介

サンコーにて、「和歌山県を“日本一キレイなトイレ県”にしたい」という思いで、2023年よりフランチャイズとして開始した法人向けサービス。現場の課題を数値化し、リフレッシュメンテナンス・リニューアルサポート・リピートメンテナンスの3点で、施設の状況に合わせた改善提案を行います。既に県内の複数施設で導入いただき、「ニオイが軽減した」「掃除負担が減った」といった声をいただいています。

サービス公式サイト：https://www.sanko-toiletshindan.net/(https://www.sanko-toiletshindan.net/)

トイレ診断の様子【３】水道・水回りの相談

白浜町を拠点に水道・水回り設備工事を手がけてきた金子水道工業所様と共催し、水漏れ・詰まり・水圧・老朽化・設備更新など、施設運営で頻発する、水回りのトラブルに関する相談に対応します。

【4】無料セミナー開催

神奈川県横浜市のトイレの総合メンテナンス専門店である株式会社アメニティ(http://www.do-amenity.co.jp/)の山戸伸孝代表取締役による、「トイレ診断について」のセミナーを開催。トイレ診断とは何か、メンテナンスの詳細や定期清掃との違いなどについて、約10分間のセミナーを1日3回開催いたします。事前予約不要ですのでお気軽にご参加ください。

■イベント概要

名称 │防災トイレ備蓄・トイレメンテナンス・水回り相談会2026

開催日時 │2026年1月22日（木）・23日（金）9:30～16:00（23日は15:00まで）

開催場所 │和歌山県立情報交流センター Big-U 会議室2（和歌山県田辺市新庄町3353-9）

対象 │商業施設・ホテル・アミューズメント施設・病院・企業・工場など※一般の方も来場可能

参加費 │入場無料・相談無料

主催 │株式会社サンコー

共催 │株式会社金子水道工業所（白浜町）

▼来場者予約はこちらから ※予約なしでもご来場いただけます。

https://forms.gle/bGjfBHs62T6NV3x48

■会社概要

株式会社サンコー

和歌山県海南市を拠点にジャパンメイド・ハイクオリティ・顧客ファーストをモットーに、掃除・防災・ペット用品を中心に、生活サポート用品の商品開発から製造、販売まで一気通貫して提供しています。販売実績No1を誇る「おしっこ吸う～パット」シリーズは、2021年度からの販売数が約180万個を突破しました。皆さまの暮らしに寄り添う生活サポート用品メーカーとして、豊かな社会を支えていきます。

［会社名］株式会社サンコー ［代表者］代表取締役 角谷太基（かくたに ふとき）

［所在地］和歌山県海南市大野中715 ［設立］1967年4月1日 ［資本金］9,500万円

［事業内容］生活サポート用品の開発、製造、販売 ［HP］https://sanko-gp.co.jp/

［公式通販サイト］https://onlineshop.sanko-gp.co.jp/

［YouTube］https://www.youtube.com/channel/UCBIJyqK6v-HVvaEQ4ZSHWAw

［Instagram］https://www.instagram.com/sanko_souji/

［X］https://twitter.com/sanko_wakayama