YouTube登録者数48万人超！人気クリエイターやまもも初となる女子旅本が発売
株式会社KADOKAWA（取締役 代表執行役社長 CEO 夏野剛、本社：東京都千代田区、以下KADOKAWA）は、2026年2月20日（金）に『アラサー女子の週末ごほうび旅手帳』を発行いたします。本書は、YouTubeのチャンネル登録者数48万人超の人気クリエイター、やまももさんの初となる著書。旅vlogなどが人気の彼女がおすすめする、全国各地の女子旅プランを紹介する実用書です。本日より予約受付を開始いたします。
「疲れた私たちは、週末癒されたい！」
「目に見えるものは、すべてかわいくしたいっ！」
YouTubeチャンネル登録者数48万人超！
旅行Vlogはじめ、アラサー女子の気ままな日常を発信する動画クリエイターやまももによる女子旅日記。
彼女がこれまで訪れた全国各地の旅プランを、イラストや写真で楽しく＆かわいく紹介します。
＜やまもも流 旅の5箇条＞
１．かわいい・美しい・おいしい
２．日帰り～2泊
３．予算はトータル数万円
４．できるだけ予約なし
５．疲れること禁止
とにかくかわいいものが大好きなやまもも。
彼女こだわりの、楽しくて癒され必至の旅プランを提案しますっ！
すべて本人描き下ろしによる、キュートすぎるイラストも必見です。
ほかにも、バッグの中身紹介、お部屋公開、私服コーデ、
ロングインタビューなど、ファン垂涎企画も満載。
読むだけでも気分が上がるっ！週末のお出かけがもっとワクワクするっ！
かわいいものや、旅好きな女子にとって必携の一冊です。
【特典】
１. Amazon予約・購入特典：「やまもも監修『電子ミニ写真集』」（PDF データ配信）
撮影の未公開写真をたっぷり詰め込んだ電子ミニ写真集。写真は本人がセレクトします。
※2026年3/31（火）23:59までに予約・購入した方のみ対象
※本特典は、商品出荷時にAmazonから届くダウンロードURLから特典をDLいただけます
詳細・予約：https://www.amazon.co.jp/dp/4046075805
２.サイン本
著者直筆のサイン本。ご希望のお名前（お宛名）もお入れいたします。
■受付期間
2025年12月22日(月)19：00～2026年1月31日(土)23：59
※先着順、なくなり次第終了
■詳細・予約
https://passmarket.yahoo.co.jp/event/show/detail/020cqsqbipu41.html
【著者プロフィール：やまもも】
「毎日を一緒に楽しもう！」をモットーに活動する動画クリエイター。YouTubeチャンネル登録者数48万人超の「やまももちゃんねるつ」では、旅行のVlogをはじめ、アラサー独身女子の気ままな日常を発信。飾らない等身大の姿で、多くの女性から人気を博している。
YouTube：https://www.youtube.com/@yamamomoda4
Instagram：https://www.instagram.com/yamamomoda4/
X：https://x.com/yamamomoda4
【書籍概要】
タイトル：『アラサー女子の週末ごほうび旅手帳』
著者：やまもも
定価：1,800円＋税
発売日：2026年2月20日(金)
判型：A5判
ページ数：144P
ISBN：9784046075802
書誌：https://www.kadokawa.co.jp/product/322502001230/