YouTube登録者数48万人超！人気クリエイターやまもも初となる女子旅本が発売

株式会社KADOKAWA（取締役 代表執行役社長 CEO 夏野剛、本社：東京都千代田区、以下KADOKAWA）は、2026年2月20日（金）に『アラサー女子の週末ごほうび旅手帳』を発行いたします。本書は、YouTubeのチャンネル登録者数48万人超の人気クリエイター、やまももさんの初となる著書。旅vlogなどが人気の彼女がおすすめする、全国各地の女子旅プランを紹介する実用書です。本日より予約受付を開始いたします。

「疲れた私たちは、週末癒されたい！」

「目に見えるものは、すべてかわいくしたいっ！」

YouTubeチャンネル登録者数48万人超！

旅行Vlogはじめ、アラサー女子の気ままな日常を発信する動画クリエイターやまももによる女子旅日記。

彼女がこれまで訪れた全国各地の旅プランを、イラストや写真で楽しく＆かわいく紹介します。

＜やまもも流 旅の5箇条＞

１．かわいい・美しい・おいしい

２．日帰り～2泊

３．予算はトータル数万円

４．できるだけ予約なし

５．疲れること禁止

とにかくかわいいものが大好きなやまもも。

彼女こだわりの、楽しくて癒され必至の旅プランを提案しますっ！

すべて本人描き下ろしによる、キュートすぎるイラストも必見です。

ほかにも、バッグの中身紹介、お部屋公開、私服コーデ、

ロングインタビューなど、ファン垂涎企画も満載。

読むだけでも気分が上がるっ！週末のお出かけがもっとワクワクするっ！

かわいいものや、旅好きな女子にとって必携の一冊です。

【特典】

１. Amazon予約・購入特典：「やまもも監修『電子ミニ写真集』」（PDF データ配信）

撮影の未公開写真をたっぷり詰め込んだ電子ミニ写真集。写真は本人がセレクトします。

※2026年3/31（火）23:59までに予約・購入した方のみ対象

※本特典は、商品出荷時にAmazonから届くダウンロードURLから特典をDLいただけます

詳細・予約：https://www.amazon.co.jp/dp/4046075805

２.サイン本

著者直筆のサイン本。ご希望のお名前（お宛名）もお入れいたします。

■受付期間

2025年12月22日(月)19：00～2026年1月31日(土)23：59

※先着順、なくなり次第終了

■詳細・予約

https://passmarket.yahoo.co.jp/event/show/detail/020cqsqbipu41.html

【著者プロフィール：やまもも】

「毎日を一緒に楽しもう！」をモットーに活動する動画クリエイター。YouTubeチャンネル登録者数48万人超の「やまももちゃんねるつ」では、旅行のVlogをはじめ、アラサー独身女子の気ままな日常を発信。飾らない等身大の姿で、多くの女性から人気を博している。



YouTube：https://www.youtube.com/@yamamomoda4

Instagram：https://www.instagram.com/yamamomoda4/

X：https://x.com/yamamomoda4

【書籍概要】

タイトル：『アラサー女子の週末ごほうび旅手帳』

著者：やまもも

定価：1,800円＋税

発売日：2026年2月20日(金)

判型：A5判

ページ数：144P

ISBN：9784046075802

書誌：https://www.kadokawa.co.jp/product/322502001230/