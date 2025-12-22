ÆüËÜ¤Ç¥Ï¥ó¥É¥ë¤ò°®¤ëÁ°¤Ë¡¢¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£
³ô¼°²ñ¼Ò³°¹ñ¿Í¥É¥é¥¤¥Ðー»Ù±çµ¡¹½¡Ê°Ê²¼¡¢Åö¼Ò¡Ë¤Ï¡¢¥°¥ëー¥×²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ë¥ß¥Ê¥ß¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢¡ÊMINAMI CAMBODIA CO., Ltd¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¥É¥é¥¤¥Ó¥ó¥°¥¹¥¯ー¥ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÆüËÜ¤Î¶µ½¬½ê¤ÎÊªÅª´ð½à¤Ë±è¤Ã¤¿¶µ½¬¥³ー¥¹¤ò¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢¤Ë¹½ÃÛ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÆüËÜ¼°¤Î¶µ½¬¥³ー¥¹¤ò³¤³°¤ËÀ°È÷¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï¡¢Åö¼ÒÄ´¤Ù¤Ç¤Ï¹ñ³°¤Ç½é¤Î»öÎã¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥É¥é¥¤¥ÐーÉÔÂ¤òÇØ·Ê¤Ë³°¹ñ¿Í¥É¥é¥¤¥Ðー¤Î¼ûÍ×¤¬¹â¤Þ¤ëÃæ¡¢Åö¼Ò¤Ç¤Ï¼õ¤±Æþ¤ì³ÈÂç¤ÈÆ±»þ¤Ë¡Ö°ÂÁ´¶µ°é¤Î¼Á¤Î¸þ¾å¡×¤¬ÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¡¢Æþ¹ñÁ°¤Î¸½ÃÏ¶µ°éÃÊ³¬¤«¤éÆüËÜ¤Î¸òÄÌ¥ëー¥ë¤ä°ÂÁ´°Õ¼±¤òÁ°Äó¤È¤·¤¿¶µ°éÂÎÀ©¤Î¶¯²½¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ¶µ½¬¥³ー¥¹¤Ï¡¢¤½¤¦¤·¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤Î°ì´Ä¤È¤·¤ÆÀ°È÷¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£³°ÌÈÀÚÂØÀ©ÅÙ¤Î¸·³Ê²½¤È¤¤¤Ã¤¿Æ°¤¤â¸«¤é¤ì¤ë¸½ºß¡¢Åö¼Ò¤Ï³¤³°¤Ç¤Î¸½ÃÏ¶µ°é¤È¹ñÆâ¤Î¼«Æ°¼Ö³Ø¹»¤Ë¤è¤ë¶µ°é¤òÏ¢Æ°¤µ¤»¡¢°ÂÁ´¤Ê³°¹ñ¿Í¥É¥é¥¤¥Ðー¤Î°éÀ®¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ¤Î¶µ½¬½ê¤ÎÊªÅª´ð½à¤Ë±è¤Ã¤ÆÀ°È÷¤µ¤ì¤¿¡¢¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢¤Î¶µ½¬¥³ー¥¹
ÇØ·Ê¡§³°¹ñ¿Í¥É¥é¥¤¥Ðー¼ûÍ×¤Î¹â¤Þ¤ê¤È°ÂÁ´¶µ°é¤Î½ÅÍ×À
ÆüËÜ¤ÎÊªÎ®¶È³¦¤Ç¤Ï¡¢¾¯»Ò¹âÎð²½¤äÏ«Æ¯´Ä¶¤ÎÊÑ²½¤òÇØ·Ê¤Ë¥É¥é¥¤¥ÐーÉÔÂ¤¬¿¼¹ï²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î²ò·èºö¤Î°ì¤Ä¤È¤·¤Æ¡¢ÆÃÄêµ»Ç½À©ÅÙ¤ò³èÍÑ¤·¤¿³°¹ñ¿Í¥É¥é¥¤¥Ðー¤Î¼õ¤±Æþ¤ì¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢º£¸å¤âÊªÎ®¤ò»Ù¤¨¤ë½ÅÍ×¤ÊÃ´¤¤¼ê¤Ë¤Ê¤ë¤È¸«¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¼õ¤±Æþ¤ì¤¬¿Ê¤à¤Ë¤Ä¤ì¤Æ¡¢ÆüËÜ¤Î¸òÄÌ¥ëー¥ë¤ä°ÂÁ´°Õ¼±¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÉÔ°Â¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤â»ö¼Â¤Ç¤¹¡£Åö¼Ò¤Ç¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿²ÝÂê¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¿Í¿ô¤Î³ÎÊÝ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¶µ°é¤Î¼Á¤ò¹â¤á¤ë¤³¤È¤¬»ýÂ³Åª¤Ê¼õ¤±Æþ¤ì¤Ë¤ÏÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÅìÆî¥¢¥¸¥¢¤Ë¤ª¤±¤ë±¿Å¾¶µ°é´Ä¶¤È²ÝÂê
¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÅìÆî¥¢¥¸¥¢½ô¹ñ¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î¤è¤¦¤Ë¶µ½¬½êÆâ¤ÎÀìÍÑ¥³ー¥¹¤ÇÃÊ³¬Åª¤Ë±¿Å¾µ»½Ñ¤ò³Ø¤Ö»ÅÁÈ¤ß¤Ï°ìÈÌÅª¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ï©¾åÁö¹Ô¤«¤é±¿Å¾¤ò³«»Ï¤¹¤ë¥±ー¥¹¤¬Â¿¤¯¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿¶µ°é´Ä¶¤Î°ã¤¤¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î¸òÄÌ´Ä¶¤ä°ÂÁ´´ð½à¤È¤Î´Ö¤Ë¥®¥ã¥Ã¥×¤òÀ¸¤ß¤ä¤¹¤¯¡¢ÆüËÜ¤Ç¥É¥é¥¤¥Ðー¤È¤·¤Æ½¢Ï«¤¹¤ëºÝ¤Î²ÝÂê¤Î°ì¤Ä¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢Æþ¹ñÁ°¤ÎÃÊ³¬¤«¤éÆüËÜ´ð½à¤Î±¿Å¾¡¦°ÂÁ´¶µ°é¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤¬¡¢¤è¤ê½ÅÍ×À¤òÁý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ´ð½à¤Ë¤è¤ë¶µ½¬¥³ー¥¹À°È÷¤ÎÌÜÅª
º£²ó´°À®¤·¤¿¶µ½¬¥³ー¥¹¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î¶µ½¬½ê¤¬Äê¤á¤ëÊªÅª´ð½à¤Ë±è¤Ã¤ÆÀß·×¡¦À°È÷¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤¤¤ï¤Ð¡ÖÆüËÜ¤Î¶µ½¬½ê¤ò¸½ÃÏ¤Ë´Ý¤´¤ÈºÆ¸½¡×¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£ºäÆ»¡¢S»ú¡¢¥¯¥é¥ó¥¯¤È¤¤¤Ã¤¿²ÝÂêÁö¹Ô¤ËÂÐ±þ¤¹¤ëÀßÈ÷¤òÈ÷¤¨¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥³ー¥¹Æâ¤Ë¤ÏÆüËÜ¤ÎÆ»Ï©É¸¼±¤âÀßÃÖ¤·¡¢ÆüËÜ¤Î¶µ½¬½ê¤ÎÊªÅª´ð½à¤òËþ¤¿¤¹¹½À®¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢ÆüËÜ¤Î¸òÄÌ´Ä¶¤òÁ°Äó¤È¤·¤¿¼ÂÁ©Åª¤Ê±¿Å¾¡¦°ÂÁ´¶µ°é¤ò¸½ÃÏ¤Ç¹Ô¤¦¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
Åö¼Ò¤Ç¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤âÆüËÜ¼°¤Î±¿Å¾¡¦°ÂÁ´¶µ°é¤ò¸½ÃÏ¤Ç¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ËÜ¶µ½¬¥³ー¥¹¤ÎÀ°È÷¤Ë¤è¤ê¡¢¶µ°éÆâÍÆ¤ÎºÆ¸½À¤È°ÂÁ´¶µ°é¤Î¼Á¤ò¤µ¤é¤Ë¹â¤á¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï¡¢À©ÅÙÊÑ¹¹¤Ø¤ÎÂÐ¾ÉÎÅË¡¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢³°¹ñ¿Í¥É¥é¥¤¥Ðー¤Î¼ûÍ×³ÈÂç¤ò¸«¿ø¤¨¤¿ÃæÄ¹´üÅª¤ÊÉÊ¼Á¸þ¾å¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¶µ½¬¼ÖÎ¾¤È¸«ÄÌ¤·¤Î°¤¤¸òº¹ÅÀ
ÆüËÜ¤ÈÆ±ÍÍ¤ÎÉ¸¼±¤ÈºäÆ»
¼Ò²ñ¤ÎÆ°¤¤È¤·¤Æ¤Î³°ÌÈÀÚÂØÀ©ÅÙ¸·³Ê²½
³°¹ñ¿Í¥É¥é¥¤¥Ðー¤ÎÁý²Ã¤ä°ÂÁ´¤Ø¤Î´Ø¿´¤Î¹â¤Þ¤ê¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢2025Ç¯10·î¤Ë¤Ï³°¹ñÌÈµöÀÚÂØ¡Ê³°ÌÈÀÚÂØ¡ËÀ©ÅÙ¤Î¸·³Ê²½¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÃÎ¼±»î¸³¡¦µ»Ç½»î¸³¤ÎÆâÍÆ¤¬¸«Ä¾¤µ¤ì¡¢¹ç³Ê´ð½à¤¬°ú¤¾å¤²¤é¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¹ç³ÊÎ¨¤ÏÂç¤¤¯Äã²¼¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÀ©ÅÙÆ°¸þ¤Ï¡¢³°¹ñ¿Í¥É¥é¥¤¥Ðー¤ò¼è¤ê´¬¤¯¼Ò²ñÁ´ÂÎ¤ÎÎ®¤ì¤Î°ìÉô¤Ç¤¢¤ê¡¢Åö¼Ò¤¬¤³¤ì¤Þ¤Ç½Å»ë¤·¤Æ¤¤¿°ÂÁ´¶µ°é¤ÎÊý¸þÀ¤È¤â°ìÃ×¤¹¤ë¤â¤Î¤ÈÂª¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥°¥ëー¥×°ìÂÎ·¿¤Î¶µ°éÂÎÀ©¤È¼ÂÀÓ
Åö¼Ò¤Ï¡¢³¤³°¤Ç¤Î¶µ°é¤òÃ´¤¦¥ß¥Ê¥ß¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢¤È¡¢¹ñÆâ¤ÇÌÈµö¼èÆÀ¡¦µ»Ç½¶µ°é¤òÃ´¤¦ÆîÊ¡²¬¼«Æ°¼Ö³Ø¹»¤ò¥°¥ëー¥×Æâ¤ËÍ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³¤³°¤Ç¤Î¸½ÃÏ¶µ°é¤«¤é¡¢ÆüËÜÆþ¹ñ¸å¤ÎÌÈµö¼èÆÀ¡¦¼ÂÌ³¶µ°é¤Þ¤Ç¤ò°ìµ¤ÄÌ´Ó¤Ç»Ù±ç¤¹¤ëÂÎÀ©¤Î¤â¤È¡¢³°ÌÈÀÚÂØÀ©ÅÙ¤¬¸·³Ê²½¤µ¤ì¤¿¸å¤â¡¢Åö¼Ò¤¬»Ù±ç¤·¤¿³°¹ñ¿Í¥É¥é¥¤¥Ðー¤Ï3¿ÍÃæ3¿Í¤¬°ìÅÙ¤Ç³°ÌÈÀÚÂØ»î¸³¤Ë¹ç³Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸½ÃÏ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ëÆüËÜ¼°¤Î±¿Å¾¡¦°ÂÁ´¶µ°é
º£¸å¤ÎÅ¸Ë¾
º£¸å¤Ï¡¢ËÜ¶µ½¬¥³ー¥¹¤ò³èÍÑ¤·¤¿¸½ÃÏ¶µ°é¤ò¤µ¤é¤ËÈ¯Å¸¤µ¤»¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥°¥ëー¥×Æâ¥ê¥½ー¥¹¤Ë²Ã¤¨¡¢Á´¹ñ¤Î¼«Æ°¼Ö¶µ½¬½ê¤È¤ÎÏ¢·È¤ò¶¯²½¤·¡¢ÆüËÜ¤ÎÆ»Ï©´Ä¶¤ËÅ¬±þ¤·¤¿°ÂÁ´¤Ê³°¹ñ¿Í¥É¥é¥¤¥Ðー¤Î°éÀ®¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
³°¹ñ¿Í¥É¥é¥¤¥Ðー¤òÃ±¤Ê¤ë¿Í¼êÉÔÂÂÐºö¤È¤·¤Æ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢°ÂÁ´À¤ÈÉÊ¼Á¤òÈ÷¤¨¤¿ÊªÎ®¿Íºà¤È¤·¤Æ°éÀ®¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÊªÎ®¶È³¦¤Î»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÈ¯Å¸¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
ÂåÉ½¼èÄùÌò¥³¥á¥ó¥È
¡Ö³°¹ñ¿Í¥É¥é¥¤¥Ðー¤Î³èÌö¤¬ÆüËÜ¤ÎÊªÎ®¤ò»Ù¤¨¤ë»þÂå¤¬¸½¼Â¤Î¤â¤Î¤È¤Ê¤ëÃæ¤Ç¡¢¼õ¤±Æþ¤ì³ÈÂç¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢°ÂÁ´¶µ°é¤Î¼Á¤ò¤¤¤«¤Ë¹â¤á¤Æ¤¤¤¯¤«¤¬½ÅÍ×¤Ê²ÝÂê¤Ç¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Åö¼Ò¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤âÆüËÜ¼°¤Î±¿Å¾¡¦°ÂÁ´¶µ°é¤ò¸½ÃÏ¤Ç¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£²ó¡¢ÆüËÜ¤Î¶µ½¬½ê¤ÎÊªÅª´ð½à¤Ë±è¤Ã¤¿½é¤Î¶µ½¬¥³ー¥¹¤ò¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢¤ËÀ°È÷¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢Æþ¹ñÁ°¶µ°é¤ÎºÆ¸½À¤È¼Á¤ò¤µ¤é¤Ë¸þ¾å¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ¼è¤êÁÈ¤ß¤ÏÀ©ÅÙÊÑ¹¹¤Ø¤Î°ì»þÅª¤ÊÂÐ±þ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢³°¹ñ¿Í¥É¥é¥¤¥Ðー¤ò°Â¿´¤·¤ÆÇ¤¤»¤é¤ì¤ëÊªÎ®¿Íºà¤È¤·¤Æ°éÀ®¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÃæÄ¹´üÅª¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£º£¸å¤â¹ñÆâ³°¤Î¶µ°éµ¡´Ø¤È¤ÎÏ¢·È¤òÄÌ¤¸¡¢°ÂÁ´¤òºÇÍ¥Àè¤È¤·¤¿¿Íºà°éÀ®¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¡£
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡¦¥»¥ß¥Êー¤Î¤´°ÆÆâ
ËÜ¼è¤êÁÈ¤ß¤Î¾ÜºÙ¤ä³°¹ñ¿Í¥É¥é¥¤¥Ðー¼õ¤±Æþ¤ì¤Ë´Ø¤¹¤ë¤´ÁêÃÌ¤Ï¡¢Åö¼Ò¥Ûー¥à¥Úー¥¸¤è¤ê¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤Þ¤¿¡¢2026Ç¯1·î¤Ë¤Ï¡¢³°¹ñ¿Í¥É¥é¥¤¥Ðー¤Î°ÂÁ´¶µ°é¤ò¥Æー¥Þ¤È¤·¤¿¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥»¥ß¥Êー¤ò³«ºÅÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
²ñ¼Ò³µÍ×
³ô¼°²ñ¼Ò³°¹ñ¿Í¥É¥é¥¤¥Ðー»Ù±çµ¡¹½
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§³°¹ñ¿Í¥É¥é¥¤¥Ðー¤ÎºÎÍÑ¡¦¶µ°é¡¦ÌÈµö¼èÆÀ¡¦½¢Ï«»Ù±ç
ÆÃÄ§¡§¹ñÆâ³°¤Î¼«Æ°¼Ö¶µ½¬½ê¡¦¶µ°éµ¡´Ø¤ÈÏ¢·È¤·¡¢¶µ°é¤«¤é½¢Ï«¤Þ¤Ç¤ò°ìµ¤ÄÌ´Ó¤Ç»Ù±ç