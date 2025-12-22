暮らしに温もりを届けるオウンドメディア『タイガー温もり便 -TIGER MAGAZINE-』 本日12月22日（月）より公開

タイガー魔法瓶株式会社

熱制御テクノロジーで世界をリードするタイガー魔法瓶株式会社（社長：菊池嘉聡、本社：大阪府門真市）は、企業理念である「世界中に幸せな団らんを広める。」を具現化し、お客さまの毎日の暮らしにより深く寄り添うためのオウンドメディア『タイガー温もり便 -TIGER MAGAZINE-』 を、本日2025年12月22日（月）、当社グローバルサイトにて全地域対象に一斉公開いたします。

開設の背景

当社は「温もりあるアイデアで、食卓に新たな常識をつくり続ける。」 というミッションのもと、創業以来、魔法瓶や炊飯器などの製品を通じて家庭の団らんを支えてまいりました。

ライフスタイルが多様化する現代において、単に製品としての「モノ」を届けるだけでなく、その先にある「温かい時間」や「豊かな暮らし」という「コト（体験価値）」をお伝えしたい。そんな想いから、製品スペックだけでは伝えきれない開発の舞台裏や、タイガー製品がある暮らしの風景、サステナブルな取り組みなどを発信する新たなメディアを立ち上げます。

『タイガー温もり便』は、信頼できる暮らしのパートナーとして、読む人の心にほっとする温もりを届け、明日の食卓が楽しみになるようなコンテンツをお届けしてまいります。

【オウンドメディア概要】

名称： タイガー温もり便 -TIGER MAGAZINE-

公開日： 2025年12月22日（月）

URL： https://www.tiger-corporation.com/ja/jpn/magazine/

公開範囲： グローバルサイトにて全地域一斉公開

運営： タイガー魔法瓶株式会社

メディアコンセプト

「暮らしに、温もりと団らんを。」

タイガー魔法瓶が掲げる「世界中に幸せな団らんを広める。」というビジョン。 「団らん」とは、単に家族で食卓を囲むことだけではありません。 スポーツの合間の水分補給、仕事終わりの一杯のコーヒー、そして一人でゆったりとくつろぐ時間。 人の心がポジティブな感情で満たされ、空間そのものがあたたまる瞬間すべてが、私たちの守りたい「団らん」です。忙しい日々が続く現代において、ほっと一息つける時間や、大切な人と食卓を囲む喜びは、これまで以上に尊いものになっています。

『タイガー温もり便』は、そんな日々の暮らしの中に「温もり」という便りをお届けするメディアです。タイガー魔法瓶が創業以来100年以上追い求めてきた「幸せな団らん」の姿を、製品情報という枠を超えて、心温まるストーリーや暮らしのアイデアとして発信してまいります。

主なコンテンツ内容

1. 幸せな団らんの舞台裏

製品開発の裏側にある、社員の熱い想いや開発秘話をご紹介します。「温もりあるアイデア」がどのようにして形になったのか、作り手の体温が伝わるストーリーを通じて、製品への愛着や共感を深めていただけるコンテンツです。

2. タイガーのある暮らし

何気ない日常に、ほっとする温もりを。 タイガーの製品とともに紡がれる、十人十色の「あたたかい物語」をお届けします。第三者視点の実体験を通じて、自分らしい暮らしのヒントを提案します。

3. 未来を水筒に詰めて

タイガー魔法瓶が掲げる「4つの約束」をはじめ、マイボトルを通じたエシカルな生活や環境への取り組みを発信します。次の100年も幸せな団らんを守り続けるための、企業の姿勢と新しい価値観をお伝えします。

4. 今週のお役立ち情報

「こんなアイテムがあると便利」「食材の活用術」など、日々の食卓ですぐに役立つ情報をお届けします。今すぐ試したくなる、暮らしのヒント集として、「食と暮らしの知恵」をお届けするコンテンツです。

タイガー魔法瓶は、今後も本メディアを通じてお客様との対話を重ね、LIFE STORYのそばで「幸せな団らん」を共に育むブランドを目指してまいります。