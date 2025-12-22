【ジャパンジュース】国産柑橘30種類のオランジェットに新作ガナッシュも登場　2026年バレンタインは全国21百貨店で展開

株式会社日本果汁

日本全国の果実農家や農業団体と取引を行い、自社工場で果実加工品の製造・販売までをワンストップで手がける株式会社日本果汁（代表取締役：河野 聡、本社：京都府京都市下京区、以下 日本果汁）は、同社が運営する、素材や製法にこだわった商品を展開するブランド「JAPAN JUICE（ジャパンジュース）」として、国産柑橘を使用した「オランジェット」シリーズ等を2026年バレンタインフェア期間中全国21か所の百貨店にて展開いたします。

2026年は、昨年好評を博したラインナップをさらに強化。

シリーズ一番人気の「オランジェットアラカルト」は、柑橘の種類を30種類に拡大し、日本各地の個性豊かな柑橘の魅力をより一層楽しめる内容へとパワーアップしました。さらに、新商品として「セレクトカンキツガナッシュ SUI（スイ）」も登場し、バレンタインギフトの選択肢が広がります。

全国21か所の百貨店で展開

日本果汁は、国産果実の魅力を発信することを方針に、全国の生産者と向き合いながら果実を仕入れてきた果実加工メーカーです。これまでに取り扱ってきた国産果実は累計250種類以上にのぼり、果実それぞれの個性を活かした加工を通じて、産地の魅力を伝える商品づくりを行っています。

産地の個性を味わう、国産柑橘オランジェット

JAPAN JUICEの「オランジェット」は、国産柑橘のピールや輪切りの果実を、砂糖とたっぷりの果汁でじっくり蜜漬けし、ダークチョコレートでコーティングしたバレンタイン商品です。

産地ごとに異なる柑橘の香りや酸味、ほろ苦さを活かし、それぞれの柑橘の個性を活かすオランジェットに仕上げました。

「昨年は、産地や果実の違いに関心を持ち、味わいの個性を基準に選ばれるお客様が多くいらっしゃいました。今年は柑橘の種類を30種に増やし、より多様な産地の魅力を感じていただける内容にしています」（代表取締役・河野 聡）。

新商品を含むラインナップを拡充

オランジェットアラカルト〈全30種類〉佐賀県の新しいブランド柑橘「にじゅうまる」など、希少な柑橘が勢揃い

バレンタインフェアの中で最も人気を集めているのが、柑橘を1種類ずつ楽しめる「オランジェットアラカルト」。

2026年はラインナップを全30種類に拡大し、希少柑橘や地域色のある品種も加わりました。

香りと果汁を閉じ込めたピールを、ダークチョコレートでコーティング。甘み、酸味、ほろ苦さ――それぞれの異なる風味が広がり、柑橘の個性が際立ちます。食べ進めるたび、新たな発見と出会えるオランジェットです。

【価 格】459円（本体価格425円）

【種 類】全30種類

〈佐賀にじゅうまる/愛媛ブラッドオレンジ/大阪堺なつみかん/小笠原島レモン/岩手北限のゆず/愛知清見/和歌山バレンシア/土佐文旦/大分かぼす/宮崎日向夏/南房総甘夏/金沢ゆず/鹿児島きんかん/広島ネーブルオレンジ/徳島すだち/神奈川湘南ゴールド/京都水尾ゆず/三重マイヤーレモン/山口ゆめほっぺ/京檸檬/埼玉越生ゆず/静岡三ヶ日みかん/熊本不知火/香川スイートスプリング/新潟佐渡みかん/福岡糸島れもん/高知ゆず/淡路島なるとオレンジ/浜松グレープフルーツ/長崎麗紅〉

【内容量】

和歌山バレンシア・福岡糸島れもん〈輪切り各1枚入り〉

鹿児島きんかん〈輪切り2枚入り〉

佐賀にじゅうまる・山口ゆめほっぺ・新潟佐渡みかん〈扇切り各2枚入り〉

その他〈ピール各10g入り〉

オランジェットアソート〈全5種類〉

異なる6種類のオランジェットを詰め合わせたアソートボックス「オランジェットアソート」シリーズ。

箱を開けた瞬間から、味わいの違いを楽しめる組み合わせにしました。特別なひとときに寄り添う一箱として、ギフトにもおすすめです。

【価 格】2,970円（本体価格2,750円）

【種 類】全5種類

【内容量】6袋入り

セレクトカンキツガナッシュ SUI

2026年の新商品として加わるのが、「セレクトカンキツガナッシュ SUI（スイ）」。

12種類の国産柑橘の果汁と果実オイルを贅沢に使用したガナッシュを、3種類のチョコレートで包み込みました。さらに、蜜漬けした柑橘ピールを添えることで、柑橘の香りと余韻がより深まる、上質な味わいに仕上げました。

「SUI（水）」という名前には、果実の瑞々しさや透明感のある味わいへの想いを込めています。

果実加工メーカーならではの素材使いが光る、新しいバレンタイン提案です。

【価 格】4,590円（本体価格4,250円）

【種 類】全1種類

〈セット内容：愛媛ブラッドオレンジ/熊本不知火/浜松グレープフルーツ/香川スイートスプリング/高知ゆず/京檸檬/三重マイヤーレモン/京都水尾ゆず/南房総甘夏/長崎麗紅/大阪なつみかん/淡路島なるとオレンジ〉

【内容量】12個入り

ブランシュブランシュブランシュブランシュ 和歌山バレンシアブランシュブランシュ 瀬戸内レモンブランシュブランシュ 金沢ゆず

ホワイトチョコレートのオランジェット「ブランシュブランシュ」シリーズは、2025年のバレンタインより展開しているシリーズで、2026年も継続してラインナップします。

使用している国産柑橘は「和歌山バレンシア」「瀬戸内レモン」「金沢ゆず」の3種類。

それぞれの柑橘が持つ香りや酸味、ほろ苦さに合わせて、ベルギーやフランス製など異なるホワイトチョコレートを合わせています。

ジューシーな柑橘ピールの食感と、なめらかで繊細な甘さのホワイトチョコレートが心地よく調和するよう、素材の組み合わせにこだわりました。

ダークチョコレートとは異なる、やさしく奥行きのある味わいで、柑橘の個性を引き立てる一品です。

【価 格】1,242円（本体価格1,150円）

【種 類】全3種類

【内容量】25g入り

オランジェットキューブ

人気商品のひとつである「オランジェットキューブ」は、2026年のバレンタインでも継続してラインナップします。

国産柑橘20種類の柑橘ピールを細かく刻み、ダーク・ミルク・ホワイトの3種類のチョコレートに混ぜ込んだ、贅沢なチョコレートです。

チョコレートには、ベルギー製およびフランス製のものを使用。

一口サイズながら、口の中で広がる異なる柑橘の風味が、チョコレートと多彩なハーモニーを演出します。

気負わずに楽しめるサイズ感でありながら、素材の重なりをしっかりと感じられる一品です。

【価 格】648円（本体価格600円）

【種 類】全1種類

【内容量】6個入り(ダーク・ミルク・ホワイト各2個入り)

手間ひまを惜しまない、「丸ごと使う」ものづくり

日本果汁では、果実を可能な限り丸ごと活用し、廃棄を出さない加工を創業当初から実践しています。

農家や農業団体と連携し、果実を適正価格で継続的に仕入れることで、産地の持続的な農業と次世代の生産者支援にもつなげています。

株式会社日本果汁について

日本果汁は2009年に設立。2016年には京都府木津川市に自社工場（約1,500坪）を設立し、BtoB主体からBtoC事業へと展開を拡大しました。

全国各地から集まる果実を、加工内容ごとにライン分けし、少量から大ロットまで柔軟に対応できる体制を構築。「仕入れから製品化までをワンストップで行えること」が強みです。

これまでに取り扱ってきた果実は、レモン、ゆず、みかん、いちご、ぶどう、メロン、パッションフルーツなど250種類以上。

果実の魅力を余すことなく活かした商品づくりを通して、日本の産地と食文化を未来へつないでいます。

会社名：株式会社日本果汁

代表取締役：河野 聡

所在地：京都府京都市下京区弁財天町331

設立：2009年11月

事業内容：青果・果実加工品の製造販売、農産物加工品の製造販売、加工食品の企画

HP：https://japan-juice.co.jp/