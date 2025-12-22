体育館などの屋内施設に対応。Wizard、屋内用ピックルボールマットを12月22日発売
Wizard株式会社（本社：所在地）は、2025年12月22日、体育館などの屋内施設に対応した「屋内用ピックルボールマット」を発売いたします。
本製品は、2025年1月に販売を開始した屋外用ピックルボールマットと同価格（最小サイズ 610,500円～ 税込・送料込）で、屋内環境での使用を想定して仕様を調整した製品です。
■ 開発の背景
近年、国内においてピックルボールへの関心が高まる中、専用コートの整備が十分に進んでいないことが課題となっています。
従来の塗装型コートは、施工期間やコスト、施工時の臭気などの理由から、既存の体育館や屋内施設への導入が難しい場合がありました。
こうした状況を踏まえ、Wizard株式会社では、既存施設でも導入しやすい敷設型の屋内用マットの開発に取り組んできました。
■ 製品の特長
本製品は、以下の点を特長としています。
1. インドアに特化した優れた防滑性
新開発の裏面素材を採用することで、体育館などのフローリングでも滑りづらく、イベント時の仮設設営にも柔軟に対応可能です。
2. 本格的なプレーフィールを再現
表面には塗装型コートと同様のアクリル性砂入りサーフェイスを採用。スピンによる打球の変化など、本格的な競技体験をそのまま再現しました。
3. 空間を彩る高いデザイン自由度
設置場所の雰囲気に合わせた自由なカラーリングやロゴデザインのカスタマイズが可能です。従来のコート色に縛られず、商業施設やイベント会場のブランドイメージを反映させた、意匠性の高いコート設営を実現します。
■ 施工のメリット
本製品はマット敷設方式のため、塗装工事に比べて短工期かつ低予算での導入が可能です。また、工事に伴う臭気もほとんど発生しないため、営業中の施設や学校の体育館など、環境配慮が求められる現場での施工に最適です。
■今後の販売目標
本製品は、ピックルボールの普及促進に寄与する事業として、業界に対して公益性の高い取り組みであると考えています。
2026年は、学校体育館や商業施設を中心に年間20施設への導入を目標として展開する予定です。また、同年中にはイベント向けのレンタル提供も視野に入れ運用実績を重ねることで、国際大会や国内主要大会での設営も目指してまいります。
■ 製品概要
製品名：屋内用ピックルボールマット
発売日：2025年12月22日
価格 ：Ｓサイズ 555,000円（税込 610,500円）
Ｍサイズ 888,000円（税込 976,800円）
Ｌサイズ 1,111,000円（税込 1,222,100円）
送料 ：送料は商品代金に含む（但し、北海道・沖縄・離島除く）
カスタマイズ：カラー選択、ロゴ入れ等（要問い合わせ）
■ 本件に関するお問い合わせ先
Wizard株式会社
担当：上垣
TEL：050-7112-8177
MAIL：info@wizard-tt.co.jp
URL：https://wizard-tt.co.jp