【木村屋總本店】オンラインショップ2025年人気商品ランキングTOP3！

株式会社木村屋總本店（本社所在地：東京都江東区、代表取締役社長：木村 光伯、以下：木村屋）は、2025年オンラインショップ人気商品ランキングTOP3を発表します。

■オンラインショップ：https://kimuraya-net.jp(https://kimuraya-net.jp)

今年も多くのお客様にご愛顧いただきました。木村屋オンラインショップでは、伝統の酒種あんぱんをはじめ、素材にこだわった多彩な商品ラインナップに、日頃より温かいご支持をいただいております。2025年の人気商品TOP3を通じて、皆さまの日常寄り添う木村屋の味わいを改めてご紹介いたします。年末のご挨拶のお手土産や、2026年お年賀ギフトにも是非ご利用ください。

2025年人気商品ランキングTOP3(集計期間：2025年1月～2025年12月)

商品紹介

3位：酒種あんぱん 桜 5入

酒種あんぱん 桜

八重桜の塩漬けと北海道産の小豆を使用した「こし餡」が、伝統の酒種生地に絶妙に溶け合います。

明治８年、明治天皇へ献上したことで、あんぱんを世に広めるきっかけとなりました。

URL：https://kimuraya-net.jp/collections/anpan/products/ksa000001

木村屋のあゆみ：https://www.kimuraya-sohonten.co.jp/ayumi

２位：あんクロワッサン五色

あんクロワッサン五色

見た目はカラフル、中身は本格派。あんことクロワッサンの“いいとこ取り”を叶えた新しいスイーツパン「あんクロワッサン」5種類の詰め合わせです。

＜商品ラインナップ＞

定番：「こし×ラズベリー」「つぶ×ハニバタ」「抹茶×ホワイトチョコ」「白×ミルク」

季節：「あまおう苺あん×チョコ」

URL：https://kimuraya-net.jp/collections/sweet/products/kss000099

1位：酒種あんぱん五色 5入

酒種あんぱん五色

桜：北海道産の小豆を使用した「こし餡」、桜の塩漬けが、酒種生地に絶妙に溶け合います。

小倉：北海道産の小豆を使用した「つぶ餡」の美味しさを存分にお楽しみいただける一品です。

けし：「こし餡」のほどよい甘さと伝統の酒種生地。けしの実の食感をお楽しみ下さい。

うぐいす：香り豊かな青えんどう豆を使った「つぶ餡」を使用した一品。

白：すっきりとした味わいの白いんげん豆を使用した「つぶ餡」をお楽しみいただけます。

URL：https://kimuraya-net.jp/collections/anpan-5colors/products/ksa000013

＜口コミ紹介＞

・私の母から､木村屋總本店さんの“酒種あんぱん”は､王道を歩んでいらしゃってました！大きさも小ぶりで「あと､もーう一つ」と､手が…｡餡の､甘さも上品な控え目で…最高です｡

・いろいろ購入しているうちに酒種あんぱん五色が食べたくなり原点に戻りました。味も形も最高ですね。

・色んな味が楽しめた。パン生地はしっとりして噛む程に深い味わいを感じた。懐かしさも感じ癒された。

木村屋總本店について

木村屋總本店は、明治２年創業から「安心かつ安全でどこよりも思いを込めた製品・サービスをご提供し、お客様の味覚の楽しみと健康に貢献する」という思いを受け継ぎ、時代に合わせて進化を続ける“パンのパイオニア”企業です。歴史を尊重し、深く研鑽努力を重ねていくことでさらなる進歩が生まれると信じ、新しい味覚の楽しみをご提供し、食生活文化の発展とお客様の笑顔に貢献できるように努めてまいります。

【会社概要】

社名：株式会社 木村屋總本店

本社所在地：東京都江東区有明1-6-18

代表取締役：木村光伯

事業内容：各種パン、和菓子、洋菓子の製造および販売

設立：明治2年（1869年）

HP：https://www.kimuraya-sohonten.co.jp

オンラインショップ: https://kimuraya-net.jp

X (旧Twitter) ：https://x.com/kimuraya_1869

Instagram：https://www.instagram.com/kimuraya1869

LINE：https://lin.ee/BauYyjl

■お客様からのお問い合わせ先

株式会社 木村屋總本店 お客様相談室 TEL：0120 - 01- 4873

9：00 ～ 17：30 （日・祝日を除く）/ https://www.kimuraya-sohonten.co.jp/inquiry