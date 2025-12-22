介護・福祉事業所向けサービス「動画制作くん」を提供開始【利用者獲得・スタッフ採用の課題を動画で解決】

株式会社パパゲーノ

企業のDX支援や、精神・発達障害のある方の就労支援サービスを展開する株式会社パパゲーノ（本社：東京都杉並区、代表取締役：田中 康雅）は、介護・福祉事業所の利用者獲得・スタッフ採用を支援する動画制作サービス「動画制作くん」の提供を2025年12月22日（月）より開始いたします。

＜動画制作くんサービスサイト＞

https://papageno.co.jp/douga-seisaku/

「動画制作くん」サービス開発の背景

介護・福祉事業所の多くが、「見学希望の問い合わせが少ない」「他の事業所と差別化できない」「求人を出しても応募が少ない」といった課題を抱えています。

一方で、事業所の雰囲気や支援員の人柄・想いを伝えるには、テキストや写真だけでは限界があります。動画は「人の魅力」を最も伝えやすいメディアですが、介護・福祉の現場では動画制作のノウハウや人員が不足しており、活用が進んでいないのが現状です。

こうした課題を解決するため、介護・福祉の現場をよく知るパパゲーノが、事業所やスタッフの魅力を引き出すインタビュー動画を制作し、利用者獲得・採用活動をサポートする「動画制作くん」をサービス化いたしました。

「動画制作くん」のサービス概要

「動画制作くん」は、介護・福祉事業所に特化した動画制作サービスです。事業所スタッフへのインタビューを実施し、動画と記事をパパゲーノ公式YouTube・HPで公開します。

- 基本プラン：10万円～（税別）- サービス内容：事業所スタッフへのインタビュー（対面またはオンラインで実施）、インタビュー動画の制作（最大20分：パパゲーノ公式YouTubeで公開）、インタビュー記事の制作（最大5,000文字：パパゲーノ公式HPで公開）

※東京都・神奈川県以外の対面取材の場合は、交通費実費が別途発生します

「動画制作くん」が選ばれる3つの理由

制作実績1. 支援員の魅力の引き出し力

福祉現場をよく知るプロが、支援員さんの人柄や想いを引き出し、「この人に支援してほしい」と感じていただける魅力を届けます。

2. パパゲーノのブランド力

介護福祉分野でのドメインパワーを持つパパゲーノとのコラボにより、パパゲーノ公式HPやYouTubeチャンネルからの被リンクを獲得。SEO対策や他事業所との差別化につながります。

3. シンプルな料金体系

1本10万円からのシンプルな価格設定。動画制作の知識がなくても、事前ヒアリングから公開後の活用まで一貫してサポートいたします。単発の影響で効果がなくなる広告と比較して、中長期的に動画がアーカイブされて効果が持続しやすいです。

「動画制作くん」の導入メリット

導入企業の声

- 動画で「人の魅力」を伝え、他の事業所と差別化できる- アーカイブとして動画が視聴され続けるため、長期的な集客効果が期待できる- 「地域名＋サービス種別」の検索で近隣の方から見つけてもらいやすくなる- パパゲーノ公式YouTubeとHPからの被リンク獲得でSEO対策に有効就労移行支援 管理者様

動画を見て就労移行支援の利用希望のお問い合わせをいただいています。「吉祥寺 就労移行支援」と検索すると1位表示されるようになり、検索でも知っていただく機会が増えている実感があります。採用活動でも、求職者が動画を見てから面接に来ていただくようになりました。

就労継続支援B型 代表者様

開所したてで、事業所の魅力を知っていただくのが難しく悩んでいました。素敵な動画を作っていただけて、近隣の支援者さんや利用者さん、ご家族にも事業所の魅力が伝わりやすくなったと感じています。

代表コメント

介護・福祉事業所の皆さまは、日々利用者さんと向き合いながら、素晴らしい支援を提供されています。しかし、その魅力が外部に伝わりにくく、利用者獲得や採用に苦労されているケースを多く見てきました。

「動画制作くん」は、福祉現場をよく知る僕たちだからこそできる、支援員さんの想いや人柄を引き出すインタビューを通じて、事業所の魅力を動画で届けるサービスです。「この事業所で働きたい」「この事業所を利用したい」と感じていただけるきっかけを、一緒に作っていければ幸いです。

（パパゲーノ 代表取締役 田中康雅）

【株式会社パパゲーノについて】

株式会社パパゲーノは、「生きててよかった」と誰もが実感できる社会を目指し、「リカバリーの社会実装」を事業を通して行う会社です。精神・発達障害のある方を対象とした就労継続支援B型事業所「パパゲーノ Work & Recovery」の運営、支援現場のDXアプリ「AI支援さん」の開発・提供を行っています。

- 会社名： 株式会社パパゲーノ- 所在地： 東京都杉並区上高井戸1-13-1 ルート上高井戸ビル 2階A号室- 代表者： 代表取締役CEO 田中 康雅- 事業内容： 就労継続支援B型事業所「パパゲーノ Work & Recovery」の運営、AI支援さんの開発、企業のDX支援- 公式ホームページ： https://papageno.co.jp/- 公式YouTube： https://www.youtube.com/@papageno_jp- パパゲーノAI福祉研究所： https://ai-fukushi.net/