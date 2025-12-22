“うちなー健康経営推進団体”沖縄日本管財が沖縄県主催のウォーキングイベントに参加

日本管財ホールディングス株式会社

オフィスビルや商業施設等の建物管理運営事業や住宅管理運営事業、不動産ファンドマネジメント事業等を手掛ける日本管財ホールディングス（本社：東京都中央区、代表取締役社長：福田 慎太郎、以下「当社」）は、グループ会社の株式会社沖縄日本管財（本社：沖縄県那覇市、代表取締役社長：山里英樹）が、県主催のウォーキングイベントに初めて参加したことをお知らせいたします。

ReBOOT OKINAWA ウォークチャレンジ2025について

沖縄県では、沖縄県民の運動習慣獲得・定着に向けた効果的な施策を検証する“沖縄県運動習慣定着実証事業”が行われています。今年度は「ReBOOT OKINAWA ウォークチャレンジ2025」として開催されており、この度、1stステージ期間が終了しました。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/122806/table/93_1_c22121acd04d9afc8714d577d3fb00e9.jpg?v=202512221052 ]

参考：ReBOOT OKINAWA ウォークチャレンジ2025（沖縄県）

（https://www.pref.okinawa.jp/iryokenko/kenko/1006219/1037169.html）

沖縄日本管財の取り組み

沖縄日本管財は2025年8月に「うちなー健康経営宣言」を行ったこともあり、初めて沖縄県主催のウォーキングイベントに参加しました。今回は1stステージに団体戦として従業員計6名が参加し、結果は125団体中42位（平均歩数6,602歩／日）でした。これまで歩く習慣のなかった従業員も参加でき、参加者からは「アプリで順位が表示され、ゲーム感覚で楽しめた」「日常生活で歩数が気になるようになった」などの感想がありました。

沖縄日本管財は、これからも、社員が心身ともに健康で安心して働くことのできる会社を目指し、職場環境の改善や健康づくりに取り組んでまいります。

日本管財グループについて

日本管財グループは1965年に設立し、現在は国内及び海外で建物管理運営事業、環境施設管理事業、住宅関連運営事業、不動産ファンドマネジメント事業等を展開しています。独立系であることを強みに、オフィスビル、商業施設、ホテル、教育機関、公共施設など、幅広い用途に携わっています。

日本管財ホールディングス株式会社は持株会社として2023年に設立し、グループ経営機能に特化しています。

会社概要

社 名 ：日本管財ホールディングス株式会社

所在地 ：東京都中央区日本橋2丁目1番10号

設 立 ：2023年4月3日

代表者 ：代表取締役社長 福田 慎太郎

資本金 ：3,000百万円

事業内容：オフィスビル、集合住宅、環境施設等の管理運営事業や不動産ファンドマネジメント事業等を営むグループ会社の経営管理及びこれに附帯又は関連する業務

ＵＲＬ：https://www.nkanzaihd.co.jp/