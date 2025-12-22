千葉銀行とのサステナビリティ連携施策によるTABLE FOR TWOへの寄付実施について

ソニー銀行株式会社

ソニー銀行株式会社（代表取締役社長：南 啓二／本社：東京都千代田区／以下 ソニー銀行）は、株式会社千葉銀行（頭取：米本 努、本社：千葉県千葉市、以下 千葉銀行）とともに、寄付活動と社員の健康増進を目的とした、社員向けの寄付付きウォーキング・キャンペーンを実施し、特定非営利活動法人 TABLE FOR TWO International（代表理事：小暮 真久／以下 TABLE FOR TWO）へ寄付を行いましたので、お知らせします。

TABLE FOR TWOは、世界の食の不均衡解決を目指し、開発途上国の学校給食などへの支援を実施しています。

本キャンペーンは、TABLE FOR TWOへの寄付支援と社員の健康増進を目的とし、千葉銀行との業務提携によるサステナビリティに係る連携施策として共同開催したもので、今回で3度目の開催となります。

事前にエントリーした社員のうち、両行ともに、1日あたり8,000歩目標の達成者ひとりにつき、子どもたちへの給食15食分、合計で6,360食分をTABLE FOR TWOに寄付しました。

実施結果

また、今年度は、ソニー銀行だけでなく、ソニーフィナンシャルグループ株式会社を始め、ソニー生命保険株式会社、ソニー損害保険株式会社などグループ各社にも取組を広げて実施しました。ソニー銀行を含むソニーフィナンシャルグループでは、合計247名が達成、3,705食分をTABLE FOR TWOにソニーフィナンシャルグループ株式会社が寄付しました。

今後も、両行では、デジタル技術や商品・サービスの相互提供、テクノロジーの活用についての共同研究、さらに新商品・新サービスの創出に向けて取組を進めるとともに、サステナビリティの活動においても連携を図ってまいります。

ソニー銀行では、銀行事業を通じた価値創出および価値創出のための基盤強化を通じた、SDGs（持続可能な開発目標）の達成への貢献も目指しています。

本取組により主に貢献できるSDGsの目標