アニメRPG『プリンセスコネクト！Re:Dive』【美食殿】があのメロディーと共に参上！新CMで時代劇の世界にダイブ…！

株式会社Cygames

ゲームの企画・開発・運営事業を展開する株式会社Cygames（以下、サイゲームス 本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：渡邊耕一）は、自社で開発するアニメRPG『プリンセスコネクト！Re:Dive（以下、プリコネR）』の新TVCMを12月21日(日)から放送開始しました。おなじみのメロディーで始まるCMはまるで一世を風靡した時代劇の名作、【美食殿】のぺコリーヌらが格好よく登場します。

ゲーム内では「最大140連！1日1回10連ガチャ無料！」キャンペーンやウィンターキャンペーンなど、年末に『プリコネR』を楽しむための期間限定キャンペーンが続々開催中です。

■CM概要

タイトル ： 【プリンセスコネクト！Re:Dive】CM「必殺美食殿」篇

放送期間 ： 2025年12月21日（日）16:00 ～ 2026年1月4日（日）1:59

URL ： https://youtu.be/UwnQJyH-xbc

【CMカット】

■「最大140連！1日1回10連ガチャ無料！」キャンペーン開催！

開催中のガチャの［10回引く］を最大14回まで1日1回無料で引けるキャンペーンを開催中です。

開催期間：2025年12月21日（日）5:00 ～ 2026年1月4日（日）4:59

■「ウィンターキャンペーン」が開催中！

12月21日（日）からクエストのアイテムドロップ増加や、各クエストの挑戦回数アップなど、育成が効率的に進めることができる「ウィンターキャンペーン」を開催中です。今年の「ウィンターキャンペーン」は例年のキャンペーンに新たなキャンペーンを5つ追加します。

各種キャンペーンの開催期間や詳細は、公式サイトのお知らせまたはゲーム内のお知らせをご確認ください。

■「クリスマス★3確定プラチナガチャ」を開催！

12月21日（日）から［10回引く］の10キャラ目に、対象のクリスマス★3キャラが確定で出現する、「クリスマス★3確定プラチナガチャ」を期間限定で開催中です。

「クリスマス ★3確定プラチナガチャ」は、開催期間中に有償ジュエルで1回のみ引くことができます。

開催期間：2025年12月21日（日）12:00 ～ 2025年12月31日（水）11:59

※本プレスリリースに記載の内容は、予告なく変更する場合がございます。

※各キャンペーンやガチャの詳細は公式サイトまたはゲーム内のお知らせをご確認ください。

■ゲーム概要

タイトル ： プリンセスコネクト！Re:Dive

配信開始日 ： iOS版、Google Play版：2018年2月15日

DMM GAMES版： 2018年5月22日

開発・運営 ： 株式会社Cygames

ダウンロードURL：

App Store (iOS) https://itunes.apple.com/jp/app/id1134429300?ls=1&mt=8&l=ja(https://itunes.apple.com/jp/app/id1134429300?ls=1&mt=8&l=ja)

Google Play (Android) https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.cygames.princessconnectredive&hl=ja(https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.cygames.princessconnectredive&hl=ja)

DMM GAMES https://dmg.priconne-redive.jp/

公式サイト ： https://priconne-redive.jp/

公式Xアカウント： https://x.com/priconne_redive

※推奨環境は『プリンセスコネクト！Re:Dive』公式サイトをご確認ください。

*(C) Cygames, Inc.

