即日振込のＡＩファクタリングサービスＰＡＹＴＯＤＡＹ：年末年始割引キャンペーン実施！資金繰りを支援します！

Dual Life Partners株式会社

Dual Life Partners 株式会社（本社：東京都港区南青山２丁目）が提供する”即日振込のAIファクタリングサ ービス(請求書買取)のPAYTODAY”(URL: https://paytoday.jp )は、年末年始割引キャンペーンを2025年12月22日（月）から2026年1月9日（金）までの期間限定で実施します。

■キャンペーン背景

年末年始は、

・ 賞与支払い

・ 新年に向けた広告投資・採用・設備投資

・ 入金は年明け以降になる一方、外注費・仕入れ・固定費は年内に発生

など、一時的に資金需要が高まる時期です。一方で、金融機関の営業日が限られることから、資金繰りに不安を感じる事業者様も少なくありません。 こうした背景から、「売上は立っているものの、手元資金が一時的に不足する」という年末年始特有の資金ギャップが生じやすくなっています。

年末年始という「事業活動が停滞しやすい時期においても、挑戦を止めることなく事業を前に進めていただけるよう、資金調達の選択肢を広げ、より多くの皆さまを支援したい」という思いから、本キャンペーンの実施を決定しました。ぜひこの機会にご活用ください。

■キャンペーン概要

【年末年始限定割引キャンペーン】

・ご利用方法：https://paytoday.jp/ へアクセス▶新規登録時、紹介コード“holidays”を紹介コード入力欄にご入力ください

・キャンペーン期間中：2025年12月22日（月）～2026年1月9日（金）まで

・利用回数：初回ご利用時 ・割引内容：初回手数料20％OFF

※年末年始営業時間のご案内

休業日：2025年12月27日（土）～2026年1月4日（日）

■オンラインファクタリング/請求書買取とは？

ファクタリング/請求書買取とは、お持ちの「入金待ちの請求書」（売掛金）を売却して、早期に運転資金を調達する「借りない資金調達サービス」のこと。事業に必要な資金を素早く手軽に調達することで、経営を安定に導きます。

AI ファクタリングPAYTODAYでは、(1) フリーランス/個人事業主の素早い資金調達、(2) ベンチャー/スタートアップ企業の増加運転資金への対応、(3)地方企業のオンラインでの資金調達支援の３つを主軸として打ち出しており、女性でも安心して利用できるサービスを提供している中、リピーター/口コミを中心にお客様の支持を頂いています。

■PAYTODAYの5つの魅力

■RBF by PAYTODAYについて

成長フェーズが進んだ企業には、将来の売上(将来債権)を譲渡し現金化する「RBF by PAYTODAY(https://rbf.paytoday.jp )」もご用意。

RBFで譲渡できる将来債権は、毎月リカーリングする債権、又はSaaS企業等による継続性のある債権が基本となります。金額規模としては、売上予測の数ヶ月分譲渡可能なため、通常約１ヶ月先の債権買取となるファクタリングより大きな金額を調達することが可能です。

【参考】RBF（レベニュー・ベースド・ファイナンス）とは？

：https://paytoday.jp/contents/revenue-based-finance/

運営会社

商号 Dual Life Partners 株式会社

設立日 平成28年4月

代表取締役 矢野 真一

本社所在地 東京都港区南青山2-2-6 ラセーナ南青山7F

TEL 03-6721-0799

お問い合わせ：support@paytoday.jp

メディア・報道関係者様、その他のお問合せも上記メールアドレスまでご連絡下さい。