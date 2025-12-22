初詣に愛犬を連れて行きたい飼い主は約5割、実際に連れて行った人の約6割が「良かった」と回答｜愛犬家200人にアンケート調査（コノコトトモニ）

株式会社ゆずず

人間の食品と同レベルの国内工場で製造しているドッグフードやサプリメントなどを取り扱う『コノコトトモニ』（https://konokototomoni.com/）を運営する株式会社ゆずず（本社：福岡県福岡市、代表取締役：中島由華）は、犬を飼っている成人男女200人を対象に「初詣に愛犬を連れて行くこと」に関するアンケート調査を実施しました。

本調査では

- 初詣に愛犬を連れて行きたいと思った経験の有無- 実際に初詣に愛犬を連れて行った経験の有無- 愛犬と初詣に行った際の満足度

について、複数の設問を設定し、回答結果を集計しています。

本リリースでは、各設問における選択結果の傾向を中心に、調査結果を公開します。

また、本調査結果の詳細データおよび図表素材は、報道・記事制作時の引用素材としても公開しています。

1.約半数の飼い主が「初詣に愛犬を連れて行きたい」と回答

犬を飼っている200人に「初詣に愛犬を連れて行きたいと思ったことはありますか？」と尋ねたところ

- 「はい」104人（52％）- 「いいえ」96人（48％）

という結果となりました。

初詣という年中行事において、愛犬と一緒に過ごしたいと考える飼い主が約半数を占める結果でした。

2.実際に初詣に愛犬を連れて行った飼い主は全体の約4人に1人

続いて、「初詣に愛犬を連れて行きたい」と回答した104人を対象に、「実際に初詣に愛犬を連れて行ったことはありますか？」と尋ねました。

その結果

- 「はい」53人- 「いいえ」51人

となり、「連れて行きたい」と回答した人のうち、約半数が実際に愛犬との初詣を経験していることが確認されました。

また、全体で見ると、犬を飼っている人の約4分の1が、愛犬と初詣に行った経験がある結果となりました。

3. 愛犬と初詣に行った人の約6割が「良かった」と回答

実際に初詣に愛犬を連れて行った53人に、「愛犬を初詣に連れて行って良かったと思いますか？」と尋ねたところ

- 「良かった」32人- 「大変だった」21人

という結果になりました。

「良かった」と回答した人の声（原文）[表1: https://prtimes.jp/data/corp/73890/table/73_1_faf98c9158288b19eaadb5ed57a22c18.jpg?v=202512221052 ]

「大変だった」と回答した人の声（原文）[表2: https://prtimes.jp/data/corp/73890/table/73_2_092daa4d4a71b875e5e021c4a585c0c7.jpg?v=202512221052 ]

寄せられた回答を見ると、「良かった」と感じた飼い主からは、愛犬を家族の一員として新年の始まりを共に過ごせたことに関する声が複数寄せられました。

一方で、「大変だった」と回答した飼い主からは、人混みの多さや周囲への配慮、犬が怖がったり興奮したりした点を挙げる声が見られました。

調査結果まとめ

本調査では

- 初詣に愛犬を連れて行きたいと考えた飼い主が約5割いること- 実際に連れて行った飼い主は、全体の約4人に1人であること- 愛犬と初詣に行った人のうち、約6割が「良かった」と回答した一方、「大変だった」という回答も一定数あったこと

が確認されました。

初詣に愛犬を連れて行くことに対する関心は高いものの、人混みや環境面への不安が実行のハードルになっている実態がうかがえます。

本調査結果の詳細データおよび図表素材は、以下の特設ページにて公開しています。

報道・記事制作時の引用素材としてもご利用いただけます。

また、特設ページには『愛犬と初詣に行くのにおすすめのスポット』など、実際に愛犬と初詣に行きたい方に向けた情報も掲載しております。

【調査概要】

調査方法：インターネットアンケート

調査対象：犬を飼っている成人男性・成人女性

アンケート母数：男女200名

実施日：2025年11月13日

調査実施主体：株式会社ゆずず「コノコトトモニ」（https://konokototomoni.com/）

関連ページ：https://konokototomoni.com/category-walk/hatsumode-dog-survey/

