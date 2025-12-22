「年末大感謝祭」開催

株式会社ハンズ

株式会社ハンズ(本社:東京都新宿区)は、日頃のお客様のご愛顧に感謝を込めて、12月22日(月)から12月31日(水)まで「年末大感謝祭」を開催いたします。

ずっと気になっていたあの人気商品から毎日使うマストな日用品まで。年末に買い揃えたい商品を多数ご用意しております。

特設サイトはこちら(https://info.hands.net/campaign/2601-sale.html)

■ 話題の気になる商品をセットで

ドウシシャ ゴリラ親子セット(https://hands.net/goods/4550668792039/) 5,500円

発売以来、大人気の「ゴリラのひとつかみ」に着圧ソックスがついたお得なセット。

足の疲れにしっかりとアプローチ。両方を同時に装着してのダブル使いでさらに癒されます。

ダルバ プレミアム保湿ケアセット(https://hands.net/goods/8809676157306/) 3,960円

人気ブランド「ダルバ」の保湿ケアアイテムがセットに。自分へのご褒美ケアとしてはもちろん、スキンケアアイテムが好きな方へのプレゼントとしてもオススメです。

■ 毎日使うアイテムを年末に買い替え

モイスタイル IH対応玉子パン・フライパン(https://hands.net/event/endyear/104113005/#use-block-1)1,180円より

IH対応のフライパン、玉子焼きパンをどちらもお得にご用意しました。毎日のお料理に使うフライパン。年末に買い替える方も多いのでは。

新AG＋ 除菌ふきん食卓用(https://hands.net/goods/4548622938357/) 380円

銀イオンの抗菌機能でより清潔に使用できるふきん。雑菌の増殖に効果を発揮し、イヤな匂いも押さえてくれます。繊維そのものに銀イオンを練り込んであるので抗菌機能が長持ち。

■ まとめてお買い上げでお得 【2点以上お買い上げで10%オフ】

ココピタ あったか実感 ハーフ 880円 レギュラー 1,100円

靴が履ける厚みなのに暖かい、冬のマストアイテム。吸水・速乾性と保温力を兼ね備えた靴下です。この機会に複数購入して、毎日使うのがおすすめです。

センカ パーフェクトホイップ 548円 ビューティクリアオイル 1,540円

お肌のキメを整えて化粧ノリUP！メイク落としと洗顔を合わせて購入するチャンスです。

お買い得 ハンカチ各種 380円

常に持ち歩くハンカチ。たくさん持っておきたい方も多いのではないでしょうか。まとめてお得にお買い求めいただけます。

■ ハンズクラブ基準ポイント10倍

ののじ 野菜果物調理ツール(https://hands.net/event/endyear/104113005/#use-block-2) 全品

大人気の調理ツールがポイントアップ。冬のお鍋やおせち料理など。あらゆる場面で活躍すること間違いなしなアイテムです。

イワキ パック＆レンジ(https://hands.net/event/endyear/104113005/#use-block-4) 全品

レンジで調理してそのまま冷蔵庫で保存可能な容器です。たっぷり作り置きして年始はゆっくりするのも素敵ですね。食べるときもレンジであたためてそのまま食卓へ。

■ 年明けもハンズでお買い物

2026年初売り～12日(月・祝)の期間にハンズの「新春初売祭」を続けて開催！

役立つアイテムやたのしいアイテムを詰め込んだ「福袋」をはじめ、人気の商品や日頃「欲しい」と思っていたあの商品をお得に購入するチャンスです。

初売りからたくさんのお得をご用意いたします。

2026年の最初のお買い物をぜひハンズで！

お待ちしております！

※ハンズクラブ基準ポイントアップにつきまして、詳細はこちら(https://hands.net/guide/hc/index.html#tameru)でご確認ください。

※掲載商品は、一部店舗では取り扱いがない場合がございます。また在庫はなくなり次第終了です。

※店舗とネットストアでは取扱商品が異なります。あらかじめご了承ください。

※各店の年末年始営業状況はこちら(https://info.hands.net/list/?_bdsid=1300UE.pBgrVdH.1765441600217.1765441601&_bd_prev_page=https%3A%2F%2Fhands.net%2F&_bdrpf=1)でご確認ください