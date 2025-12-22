株式会社スタートライン

障害者就業支援を通じて“誰もが自分らしく生きる社会”を目指す株式会社スタートライン (本社：東京都三鷹市、代表取締役社長：西村賢治)は、本日2025年12月22日（月）に東京証券取引所グロース市場に上場いたしました。ここに謹んでご報告申し上げますとともに、これまでの皆さまのご支援に心より御礼申し上げます。

当社は「自分をおもいやり、人をおもいやり、その先をおもいやる。」という企業理念のもと、既存の枠組みにとらわれず、人の可能性を可能にする独自の支援モデルで、社会課題の解決に挑んでいます。障害者雇用の現場で得た日々の知見をもとに、支援技術のさらなる開発と蓄積されたノウハウをブラッシュアップすることが、社会に新しい価値を拡げています。

当社が目指す「誰もが自分らしく生きる社会」の実現に向けて、今後も障害者の働く場づくりに関わる方々と共に、雇用と支援の新たな価値を創造し続けてまいります。

なお、上場に関する詳細につきましては、日本取引所グループのウェブサイト「新規上場会社情報」をご参照ください。

日本取引所グループ「新規上場会社情報」ウェブサイト：

https://www.jpx.co.jp/listing/stocks/new/index.html

株式会社スタートライン

ABA（応用行動分析）やCBS（文脈的行動科学）、第三世代の認知行動療法に基づいた効果的で専門的な支援で、障害者雇用の新しい「場」づくりから定着支援までワンストップで実現する会社です。

「自分をおもいやり、人をおもいやり、その先をおもいやる。」の企業理念のもと、2009年創業以来、障害者雇用支援の領域において障害者の「採用」と「定着」に重きを置き、障害者雇用支援サービスサポート付きサテライトオフィス「INCLU」を運営。障害者雇用に関する総合コンサルティングを軸に、屋内農園型障害者雇用支援サービス「IBUKI」、ロースタリー型障害者雇用支援サービス 「BYSN」、企業/障害当事者向けカスタマイズ研修、在宅雇用支援、障害者採用支援などサービスメニューを拡充しています。一つでも多くの選択肢をつくり、多様な人々の可能性を拡張することで、誰もが自分らしく生きる社会を目指しています。