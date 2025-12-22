保護者と教員が共に考える『誰一人取り残さない』学校づくりーーCULUMUのインクルーシブデザインワークショップを目黒区立小学校にて開催

株式会社STYZ

インクルーシブデザインスタジオCULUMU（運営：株式会社STYZ、本社：東京都渋谷区、代表取締役：田中辰也、以下「CULUMU」）は、2025年11月14日、東京都目黒区立油面小学校において、同校のPTAおよび教職員を対象とした『インクルーシブデザインワークショップ』を実施いたしました。本取り組みは、目黒区教育委員会が定める家庭教育講座（※）の一環として、公立小学校で初めてCULUMUのプログラムが採用されたものです。学校経営方針である『誰一人取り残さない』をテーマに、多様な背景を持つ人々が共に楽しめる運動会を構想するワークを通じ、保護者と先生が立場を超えて多様性への理解を深める機会となりました。

（※）家庭教育講座とは：目黒区教育委員会が推進する、保護者が家庭教育の在り方を学び、自らを振り返るための学習等の機会です。単なる講義形式にとどまらず、PTA会員同士が子育ての悩みを共有し、共に考え、交流することで、親としての成長や相互の支え合いを促すことを目的としています。企画・運営は各校PTAが主体となって行い、家庭や地域の実情に合わせた多様なテーマで実施されています。



ワークショップのレポートはこちら :https://note.com/culumu/n/n1d314f36d761

■実施背景：正解のない時代、PTAに求められる対話の場

目黒区教育委員会が推進する家庭教育講座は、保護者が家庭教育のあり方を学び、共に成長する場として設けられています。しかし近年、スマートフォンの利用や性教育など、子育てのテーマは多様化し、保護者間でも価値観の違いから合意形成が難しくなっている現状がありました。

従来の講師から正解を聞く講演会形式ではなく、多様な意見を認め合いながら最適解を模索するプロセスこそが必要であると考え、油面小学校PTAは今年度、CULUMUのインクルーシブデザインの手法を導入しました。

■実施内容：多様な視点でつくる「未来の運動会」

当日は、保護者と校長先生を含む19名が参加しました。 デザイン思考のプロセス（多様性の認識→課題定義→アイデア創出）を用い、多様な人が楽しめる地区運動会をテーマにワークショップを実施しました。

1. 「言葉を使わない」協力ワークで、前提の違いを体感

導入のアイスブレイクでは、チームごとにレゴブロックで一つの家を作るワークを実施。ただし「会話禁止」というルールの下、参加者それぞれに他人には秘密の「個別のルール（例：「赤いブロックしか使わない」「高さを制限する」といった）」が与えられました。 同じ「家を作る」という目標がありながら、個々の前提が異なることで生じる摩擦を疑似体験。「なぜあの人はあんな行動をするのか？」を想像し、互いの背景を知ろうとする姿勢の重要性を共有して本編へ臨みました。

2. ペルソナになりきり、潜在的な課題を発見

本編では、CULUMUが独自開発した『インクルーシブペルソナカード』を活用しました。「車いすを利用する祖母」「日本語が不慣れな保護者」「聴覚過敏のある児童」など、具体的な人物像を設定。「この人は運動会の騒音をどう感じるだろう？」「アナウンスは聞こえているだろうか？」と、チームで徹底的に当事者視点に立って対話を行いました。自分たちの視点だけでは見過ごしていた「困りごと」を可視化し、それを解決するためのアイデアを付箋に書き出していきました。

3. 「競争」から「共生」へ。新たな価値の提案

各チームからの発表では、「勝敗を競うだけが運動会ではない」という視点から、「応援すること自体を競技にする」「休憩スペースをエンターテインメント化する」など、従来の枠にとらわれないユニークなアイデアが次々と生まれました。参加者全員で多様な参加のあり方を議論し、『誰一人取り残さない』ための具体的なアクションプランを共創しました。

■成果：学校経営方針との合致と参加者の意識変容

目黒区立油面小学校 校長 / 衣非 まさ子 先生より目黒区立油面小学校 校長 / 衣非 まさ子 先生

学校運営はどうしても前例踏襲になりがちで、運動会も昨年のプログラムを上書きしてしまいがちです。しかし今回のワークショップは、「今ここにいる子どもたちにとって、どんな運動会が相応しいのか」という原点に立ち返る貴重な機会となりました。

議論を通じて、「勝った嬉しさ、負けた悔しさ」という競うことの側面も大切にしつつ、「競技に参加することだけが全てではない」という視点を得られました。無理に参加せず応援で頑張る子がいてもいい。そんな多様な参加のあり方を肯定できる学校でありたいと思います。

また、「個にとって良い配慮が、結果としてみんなにとっても分かりやすい・学びやすい環境になる」というインクルーシブな考え方について再認識することができました。大人が「すべてこうあるべき」と決めるのではなく、子どもたちからの発想や考えを大切にし、本日学んだことを教職員とも共有して、誰もが安心して過ごせる学校づくりに努めてまいります。

参加者（保護者）の声

「様々な人の立場に立つことで、多角的に物事を見ることが社会全体を良くすることにつながると実感しました。多様な社会を考える、非常に有意義な時間でした」

「改めて多様性の難しさを知りました。個々の要望全てに応えることは難しいからこそ、互いを尊重し共存する方法を今後も学びたいです」

「一人で考えていたら、これほどスムーズにアイデアは出なかったと思います。他者と話し合うことで自分にはない視点に気づき、チームでアイデアを形にする達成感もありました」

■今後の展望：教育現場・企業におけるDE&I推進をサポート

CULUMUはこれまで多くの企業に対し、インクルーシブデザインを通じた製品・サービス開発支援を行ってきました。今回の小学校での実施は、この手法が「製品開発」だけでなく、「コミュニティ形成」や「組織の意識改革（マインドセット）」にも極めて有効であることを実証しました。

今後もCULUMUは、教育機関のPTA活動や教員研修、また企業のDE&I推進やチームビルディングに対し、『インクルーシブデザインワークショップ』の提供を拡大してまいります。

インクルーシブデザインスタジオ CULUMU について

CULUMUの支援は「共創プロセスを取り入れた新たな事業創造支援」「尖ったインサイトを発見するリサーチ支援」「アイデアを形にするプロトタイピング支援」「全ての人にやさしい空間・建築デザイン支援」「価値を最大化するブランディング・アクセシビリティ支援」などがあります。

CULUMUは、高齢者や障がい者、外国人やマタニティ、Z世代・α世代など多様なユーザー、当事者と共創するインクルーシブデザインスタジオです。ビジネスコンサルタント、UXデザイナー、UIデザイナー 、プロダクトマネージャー、エンジニアなど多数スペシャリストが在籍しているので、さまざまな事業開発の支援が可能です。

また5,000団体以上の非営利団体との繋がりを通じた希少なN=1が多く集まる調査パネルを基に、これまでリーチが困難であった人々を含む多様な人々とマッチングと定性的な調査が提供可能です。当サービスは公益財団法人日本デザイン振興会より「NPOやNGOと連携し、当事者との距離が近く洗練されたプロダクト開発の手助けになる」と評価いただき、「2024年度グッドデザイン賞」を受賞しました。

これまでデザイン＆開発案件で大手企業からスタートアップまで過去100件以上の幅広い取引実績があります。また、NPO・研究機関など多様なユーザーを支援するD&Iパートナーや開発パートナーも豊富で、従来の事業開発のみならず、社会課題への専門性やDE&Iに取り組むプロジェクトも豊富な経験があります。

株式会社 STYZ 概要

「民間から多種多様な社会保障を行き渡らせる」をミッションに掲げ、STYZは３つの事業があります。非営利セクターを中心に新しく資金流入を促す『ドネーションプラットフォーム事業』、企業課題と社会課題の解決を共に目指す『インクルーシブデザイン事業』。そして、次世代的なテクノロジーで人間ならではの体験を創造する『システム開発&エンジニアリング事業』になります。3つの事業を通じて、企業（ビジネスセクター）・行政（パブリックセクター）、NPO（ソーシャルセクター）、個人との媒介となり、社会の課題解決の促進を行います。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/22873/table/304_1_8d709689af4cfad577b2e3c60e6c2e5e.jpg?v=202512221052 ]