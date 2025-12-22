槇原敬之のデビュー35周年とレーベル設立15周年、ダブル・アニバーサリーを祝したライブプログラムをWOWOWで2026年2月に放送・配信決定！槇原敬之のWOWOW連続特集も2026年2月まで延長！！

株式会社WOWOW

Photo by Ayumi Shikata

WOWOWではデビュー35周年を迎えた槇原敬之を、11月・12月のファン参加型オリジナル番組「槇原敬之 TREASUnbox Vol.1／Vol.2」と2026年1月の最新ライブ放送・配信で3カ月にわたり連続特集中！

このたび、8月にWOWOWプラスで放送され、『WOWOWでも見たい！』という声にお応えして、槇原敬之のデビュー35周年とレーベル設立15周年のダブル・アニバーサリーを祝した春夏全国ツアー「Showcase the Live!」から、7月9日の東京ガーデンシアター公演の模様を全曲ノーカットで2026年2月に放送・配信！特集名も「槇原敬之 35周年記念4カ月連続特集」と変更して延長されることが決定した！

また、槇原敬之デビュー35周年イヤーのクライマックスを飾るアリーナコンサート「槇原敬之 35th Anniversary Concert 2025 “TREASUarenaTOUR”」のKアリーナ横浜公演の模様を全曲ノーカットで2026年1月放送・配信予定とお知らせしていたが、詳細日時が2026年1月31日（土） 午後1：00から放送・配信されることが確定した。

まだまだ続く「槇原敬之 35周年記念4カ月連続特集」で、アーティスト槇原敬之の魅力を存分にお楽しみいただきたい。

【番組情報】

槇原敬之 35周年記念4カ月連続特集

＜ラインナップ＞

槇原敬之 Concert 2025 Buppu Label 15th Anniversary “Showcase the Live!”

2026年2月放送・配信予定

※放送・配信終了後～2週間のアーカイブ配信あり

槇原敬之のデビュー35周年とレーベル設立15周年、ダブル・アニバーサリーを祝した「Showcase the Live!」から東京ガーデンシアター公演をお届け！

撮影：三浦憲治(ライトサム)、アシスタント：永井峰穂(ライトサム)

槇原敬之のデビュー35周年を祝してお届けしてきた連続特集、そのラストを飾るスペシャルプログラム。2025年3月から7月にかけて30カ所40公演を行なった春夏全国ツアー「Showcase the Live!」から、7月9日の東京ガーデンシアター公演の模様を全曲ノーカットでお届け。毎回話題のエンドロールも。

自身が立ち上げたレーベル “Buppu Label（読み：ブップレーベル）” も設立15周年の節目を同年に迎えたことから、レーベル初のベストアルバム『Buppu Label 15th Anniversary “Showcase!”』を2025年2月にリリース。同アルバムを引っ提げつつ、それ以外の作品からも幅広く選曲したセットリストを用意し、ダブル・アニバーサリーにふさわしい集大成的なツアーとしてファンを歓喜させた。歴代の楽曲たちを大切にしながら“今”のアプローチで刷新し続ける、槇原敬之のクリエイティビティーを実感できる珠玉のライブプログラムをお見逃しなく。

出演：槇原敬之、バンマス・キーボード：トオミヨウ、ドラム：屋敷豪太、ベース：遠藤龍弘、ギター：秋山浩徳、山本タカシ、ピアノ：大坂孝之介、パーカッション：大石真理恵、マニピュレーター：毛利泰士

楽曲：Boys & Girls！、Life Goes On～like nonstop music～、どーもありがとう、犬はアイスが大好きだ、一番初めての恋人、ゼイタク、運命の人、わさび、Flying Angels、もしも、Design & Reason、好きなものに変えるだけ、Fall、LUNCH TIME WARS、超えろ。、Remember My Name、You Are the Inspiration、一歩一会、Elderflower Cordial、どんなときも。キャラメルVer.

収録日：2025年7月9日

収録場所：東京 東京ガーデンシアター

Photo by Ayumi Shikata槇原敬之 35th Anniversary Concert 2025 “TREASUarenaTOUR”

2026年1月31日（土） 午後1：00

WOWOWプライムで放送／WOWOWオンデマンドで配信

※放送・配信終了後～2週間のアーカイブ配信あり

槇原敬之デビュー35周年イヤーのクライマックスを飾るアリーナコンサート、Kアリーナ横浜公演の模様を全曲ノーカットでお届け。毎回話題となるエンドロールも必見！

槇原敬之のデビュー35周年イヤーのクライマックスを飾るアリーナコンサート、「TREASUarenaTOUR」の模様を全曲ノーカットでお届けする。

2024年11月25日から開催された、 すべてを生楽器と歌だけで行なうという、自身初にして実験的なコンサート「マキハラボ」で幕開けたアニバーサリーイヤー。続いては、全国各地のファンに会いに行き、32カ所40公演を数える春夏ツアー「Showcase the Live!」を完走。さまざまなアプローチで楽曲に新たな息吹を吹き込み、過去のレパートリーをなぞるだけではない多彩なアニバーサリー活動を繰り広げてきた。そんな彼が2025年10月25日、郷里の大阪からスタートさせたのが「TREASUarenaTOUR」であり、お送りするのはKアリーナ横浜で11月8日に行なわれた公演！彼のライブ放送をする際に毎回大きな話題となっているWOWOW独自のエンドロールを今回もお楽しみに！

出演：槇原敬之、バンマス・キーボード：トオミヨウ、ドラム：菊嶋亮一、ベース：遠藤龍弘、ギター：秋山浩徳、山本タカシ、ピアノ：大坂孝之介、パーカッション：大石真理恵、マニピュレーター：毛利泰士、バイオリン：吉田宇宙、島内晶子、名倉主、奥田瑛生、ビオラ：舘泉礼一、金子由衣、チェロ：村中俊之、稲本有彩、サックス・フルート：武嶋 聡、トランペット：具志堅 創、トロンボーン：東條あづさ

収録日：2025年11月8日

収録場所：神奈川 Kアリーナ横浜

撮影：田中聖太郎槇原敬之 TREASUnbox Vol.2

2026年1月14日（水） 午後7：00

WOWOWライブで放送／WOWOWオンデマンドで配信

※放送・配信終了後～2週間のアーカイブ配信あり

槇原敬之アーティスト活動35周年を記念したスペシャル番組第二弾。第一弾と同じく、ラジオ番組風にファンや関係者の声を紹介。アリーナツアーの舞台裏映像も必見！

撮影：田中聖太郎槇原敬之 TREASUnbox Vol.1

2026年3月放送・配信予定

※放送・配信終了後～2週間のアーカイブ配信あり

槇原敬之アーティスト活動35周年を記念したスペシャル番組第一弾。ラジオ番組風トークに乗せ、彼の音楽の秘密を関係者やファンの声をもとに解き明かしていく。

【番組サイト】

