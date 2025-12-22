札幌市が全国の自治体初！インプラント治療がふるさと納税の返礼品に

医療法人社団スマイルオフィスデンタルクリニック

医療法人社団スマイルオフィスデンタルクリニック(所在地：北海道札幌市、理事長：越前谷 澄典)が提供するインプラント治療が、全国の自治体で初めてふるさと納税の返礼品として採択されました。

今回採択されたのは、GDHインプラントオフィス札幌(札幌市中央区)でのインプラント治療に使えるクーポン型の返礼品で、およそ33万円の寄付に対して10万円分のインプラント治療が受けられます。

2025年12月1日(月)より「楽天ふるさと納税」「ふるなび」 「ANAのふるさと納税」 「JALふるさと納税」 の各ポータルサイトで受付を開始しており、ふるさと納税の活用で高度医療として扱われてきたインプラント治療を受ける間口が広がることが期待されるとともに、地域医療の質を支える「ふるさと納税の新たなモデルケース」となることが見込まれます。

15歳以上の半数近くがもつ「歯周病リスク」を地域医療で解決へ

厚生労働省の歯科疾患実態調査(2022年調査)によると、15歳以上の47.9％が歯周病の進行を示す「4mm以上の歯周ポケット」を有しており、歯の喪失リスクが国民的な課題となっています。年代別でみても、15～24歳は17.8％、25～34歳は32.7％と、若年層にも歯周病リスクは広がりつつあります。

こうした中、インプラント治療は失った歯の機能回復を促すとともに、咀嚼力やQOL(生活の質)を支える有効な治療法の一つとされています。一方で、外科手術を伴う高度な歯科医療であるため、診断精度や医療体制によっては、安全面や治療後の経過に差が生じやすくなります。

当院では、精密検査に基づき口腔内環境と全身の状態を総合的に評価し、手術から補綴、長期管理まで一貫して対応できる環境を整えています。全国の自治体で初めてとなる「ふるさと納税返礼品」への採択は、こうした高度歯科医療の重要性を社会に示すとともに、インプラント治療の選択肢を広げる大きな一歩になると考えています。

日本トップクラスの専門医による治療 年1000本超の埋入実績 、生存率10年は約98%

当院のインプラント治療の特徴は「安全性」 「治療後の長期安定性」を重視した診療体制にあります。

【治療の特徴】

・年間1,000本以上のインプラント埋入実績

・指導医を含む専門スタッフによるチーム医療

・手術・補綴・長期管理まで一貫した治療体制

一般症例はもちろんのこと、⽚顎4本のインプラントで⻭列全体を支える「オールオン4」のほか、頬骨にインプラントを埋め込む特殊治療「ザイゴマインプラント」などの実例もあり、患者様一人ひとりに合わせて柔軟に対応しています。また、インプラントメーカー主催のセミナーで講師経験のある医師や、全国の歯科医師を対象とした臨床セミナーで技術指導してきた医師が在籍しており、臨床現場にとどまらず、次世代の歯科医師の育成にも携わっています。当院では、専門性と指導実績を兼ね備えた日本トップクラスの歯科医師が診療にあたっており、2005～2012年に埋入した1192本のインプラントの追跡調査では、治療した方の98％以上がインプラントの生存率10年を保っていました。

理事長 越前谷 澄典 コメント

全国で初めてインプラント治療をふるさと納税返礼品にする取り組みを始めたのは「治療の選択肢を広げ、費用面で悩まれている方にも一歩踏み出すきっかけを提供したい」という想いからでした。

インプラント治療がふるさと納税の返礼品となったことで、居住地にとらわれず、信頼できる医療機関を選べる未来が見えてきます。また、地域に根差した医療の質が評価され、全国から支えられる仕組みが生まれることで、地域医療の持続性向上にもつながるとも考えています。

今回の取り組みが、医療と地域を結ぶ新しい形として広がっていくことを期待しています。また、患者様一人ひとりが、それぞれの治療法のメリット・デメリットを正しく理解し、納得したうえで最善の選択ができるよう、私たちはこれからも丁寧な診療と情報提供に努めてまいります。

医療法人社団スマイルオフィスデンタルクリニック 理事長 越前谷 澄典

返礼品概要 (札幌市ふるさと納税)

■受付開始日

2025年12月1日(月)～

「楽天ふるさと納税」「ふるなび」「ANAのふるさと納税」「JALふるさと納税」の各サイトにて掲載

■返礼内容 ：

インプラント治療クーポン(10万円分)

■利用可能施設

「GDHインプラントオフィス札幌」

北海道札幌市中央区北2条西2丁目41 札幌2・2ビル1F

■対象となる治療

「インプラント」

「オールオン4」(⽚顎 4 本のインプラントで⻭列全体を支える治療法)

「オールオン4 ザイゴマインプラント」(頬骨にインプラントを埋め込む特殊治療)

※インプラント治療は保険適用外の自由診療です。治療の適応可否や総費用は事前の検査・診断により

決定されます

※クーポン(10万円)で全ての治療が完結するものではなく、超過分は自⼰負担となります

メディアの皆様に取材・撮影いただけること

・GDHインプラントオフィス札幌の外観撮影

・院内撮影「受付・待合スペース」「診療室 」「カウンセリングルーム」「手術室オペ環境(機材中心)」

※患者様個人が特定されない範囲に限ります

・医師によるCT画像・検査データの説明シーン、診断の流れの解説(模型・モニター使用)

・理事長 越前谷の単独インタビュー、医師・スタッフ取材

・インプラントメーカー主催セミナーや全国歯科医師向け臨床セミナー時の写真提供 など

※上記のほかに取材・撮影のご要望がございましたら、お気軽にお申し付けください

医療法人社団スマイルオフィスデンタルクリニックについて

理事長 越前谷 澄典

設立 2006年11月21日

事業内容 ⻭科診療

資本金 5,000,000円

従業員数 66人 (2025年12月時点）

【 診療施設 】

「GDHインプラントオフィス札幌」

北海道札幌市中央区北 2 条西 2 丁目 41 札幌 2・2 ビル 1F

「スマイルオフィスデンタルクリニック西野」

北海道札幌市西区西野2条6丁目2-10フェリス西野1F

「スマイルオフィスデンタルクリニック山の手」

北海道札幌市西区山の手1条6丁目5-15エルム山の手1F

「スマイルオフィスデンタルクリニック旭ヶ丘」

北海道札幌市中央区南11条西22丁目2-8 旭ヶ丘みたかマンション1F

取材のお申し込み・本プレスリリースに関するお問い合わせ

