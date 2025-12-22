¡ÚÌµÎÁ»ñÎÁ¡Û¸÷Ê¸¼Ò¤Î¡Ö¥É¥¯¥Á¥çーÊ¸²½¡×¤È¤Ï¡©¡ÒºÇ¿·»öÎãÉÕ¤¡Ó
»£±Æ¡¿ÇòÁÒÍø·Ã
³ô¼°²ñ¼Ò¸÷Ê¸¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÊ¸µþ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÇÃ °ì¼÷¡Ë¤Î¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°µ¡´Ø¡Ø¸÷Ê¸¼Ò¥É¥¯¥Á¥çーÁí¸¦¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¡ØJJ¡Ù¡ØCLASSY.¡Ù¡ØVERY¡Ù¡ØSTORY¡Ù¡ØÈþST¡Ù¤Î¸½ÌòÊÔ½¸Éô°÷47Ì¾¤Ë¡¢Æü¡¹¤ÎÆÉ¼ÔÄ´ºº¡á¡Ö¥É¥¯¥Á¥çー¡×¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¥¢¥ó¥±ー¥È¤ò¼Â»Ü¤·¡¢¤½¤ÎÆâÍÆ¤ò¤Þ¤È¤á¤¿»ñÎÁ¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
»ñÎÁÀÁµá¤Ï¤³¤Á¤é :
https://forms.gle/po3BzKCB8Mb6duG86
¢£»ñÎÁ³µÍ×
¸÷Ê¸¼Ò¤Ç¤Ï¡¢ÊÔ½¸¤¬Æü¡¹¤Î´ë²èÎ©°Æ¤Î¤¿¤á¤Ë¹Ô¤¦¾¯¿Í¿ô¤Ç¤ÎÄêÀÄ´ºº¤ò¡Ö¥É¥¯¥Á¥çー¡×¤È¸Æ¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢¤³¤ÎÄ´ºº¤³¤½¡¢¸÷Ê¸¼Ò¤Î»¨»ï¤Å¤¯¤ê¤Îº¬´´¡¢»þÂå¤òÀè¶î¤±¤ë²ÁÃÍ´Ñ¤ä¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÎÄó°Æ¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¸¶ÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÊÔ½¸¼Ô¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¥¢¥ó¥±ー¥È¤ò¤Þ¤È¤á¤¿ËÜ»ñÎÁ¤Ç¤Ï¡¢¥É¥¯¥Á¥çー¤òÄÌ¤·¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤¿³Æ»ï¤Î´ë²è»öÎã¤âºÜ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2025Ç¯10·î¡¢¸÷Ê¸¼Ò½é¤Î¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°µ¡´Ø¡Ø¸÷Ê¸¼Ò¥É¥¯¥Á¥çーÁí¸¦¡Ù¤¬³«Àß¤·¤Þ¤·¤¿¡ª
2025Ç¯10·î¡¢ÁÏ¶È80¼þÇ¯¤ÎÀáÌÜ¤Ç¿·Àß¤µ¤ì¤¿¸÷Ê¸¼Ò½é¤Î¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°µ¡´Ø¤Ç¤¹¡£¸÷Ê¸¼Ò¤ÎÊÔ½¸¼Ô¤¬Ä¹Ç¯ÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¿¹â´¶ÅÙÁØ¤Ø¤ÎÄêÀÅª¤ÊÆÉ¼ÔÄ´ºº¤¬¡¢µ¡´ØÌ¾¤Ë¤âÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥É¥¯¥Á¥çー¡×¡ÊÆÉ¼Ô¤ÈÄ¾ÀÜ¤ª²ñ¤¤¤·¤Æ¡¢¤¸¤Ã¤¯¤êÏÃ¤òÊ¹¤¯Ä´ºº¡Ë¤Ç¤¹¡£ÄêÀ¤Ç¤¢¤Ö¤ê½Ð¤µ¤ì¤¿¥¤¥ó¥µ¥¤¥È¤Ë¡¢²ñ°÷¤äSNS¤òÄÌ¤¸¤¿¥¢¥ó¥±ー¥ÈÅù¤«¤éÆÀ¤é¤ì¤ëÄêÎÌÅª¤Ê¥Çー¥¿¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤ê²òÁüÅÙ¤Î¹â¤¤¡Ö´é¤¬¸«¤¨¤ë¥Çー¥¿¡×¤Ø¤È¾º²Ú¤µ¤»¡¢´ë¶È¤Î¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°³èÆ°¤Ë³èÍÑ¤Ç¤¤ë¿·¤·¤¤¥Çー¥¿¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¥µー¥Ó¥¹¾ÜºÙ¡¦»öÎã¤Î¤´¾Ò²ð¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤«¤é¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹
¸÷Ê¸¼Ò¥É¥¯¥Á¥çーÁí¸¦ ¡§https://dokucho.kobunsha.com
¢£¸÷Ê¸¼Ò¥É¥¯¥Á¥çーÁí¸¦¤Ø¤Î¼èºàÅù¤Ï°Ê²¼¤«¤é¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡§https://forms.gle/wbSiJRdnQDad1yoQ6
¢¨ËÜ¥ê¥êー¥¹ÆâÍÆ¤Î·ÇºÜ¤ò¤´´õË¾¤ÎºÝ¤Ï¡¢¸÷Ê¸¼Ò¥É¥¯¥Á¥çーÁí¸¦¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤¯¤À¤µ¤¤
¡Ú³ô¼°²ñ¼Ò¡¡¸÷Ê¸¼Ò¡Û
1945Ç¯ÁÏ¶È¡¢2025Ç¯¤ÇÁÏÎ©80¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿Áí¹ç½ÐÈÇ¼Ò¡£¡ØJJ¡Ù¡¢¡ØCLASSY.¡Ù¡¢¡ØVERY¡Ù¡¢¡ØSTORY¡Ù¡¢¡ØÈþST¡Ù¡¢¡ØVERY NaVY¡Ù¤Ê¤É¡¢»æ¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¡¢SNS¤Î³Àº¬¤ò±Û¤¨¤Æ¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¥é¥¤¥Õ¥¹¥Æー¥¸¤Î½÷À¤Ë´ó¤êÅº¤¦¥á¥Ç¥£¥¢¤ò±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»¨»ï¤Å¤¯¤ê¤Ç¤Ï¡ÖÆÉÄ´¡Ê¥É¥¯¥Á¥çー¡Ë¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÆÉ¼Ô¤ä¥Õ¥¡¥ó¤ËÂÐ¤¹¤ë¥¤¥ó¥µ¥¤¥ÈÄ´ºº¤ò´ð¤ËÀ¸¤ß½Ð¤µ¤ì¤ë¡¢¿¼¤¤¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Å¤¯¤ê¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¤³¤Î¥¤¥ó¥µ¥¤¥ÈÄ´ºº¤Ï¼«¼Ò¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Å¤¯¤ê¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥ÈÍÍ¤Î²ÝÂê²ò·è¤Ç¤â¤´ÄêÉ¾¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
https://www.kobunsha.com/
～ÌÀÆü¤Î¤¢¤Ê¤¿¤Ø¡¢¤È¤¤á¤¤ò～