¡ÖPEANUTS¡×¤Î¥¹¥Ìー¥Ôー¤òµ¯ÍÑ¤·¤¿¿·CMÊü±Ç¡¦ÇÛ¿®¤Î¤ªÃÎ¤é¤»
¥½¥Ëー¶ä¹Ô³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§Æî ·¼Æó¡¿ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¿°Ê²¼ ¥½¥Ëー¶ä¹Ô¡Ë¤Ï¡¢À¤³¦Ãæ¤Ç°¦¤µ¤ìÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥¹¥Ìー¥Ôー¡×¤Ç¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¡¢¥Á¥ãー¥ë¥º M. ¥·¥å¥ë¥Ä»á¸¶ºî¤Î¥³¥ß¥Ã¥¯¡ÖPEANUTS¡×¤òµ¯ÍÑ¤·¤¿¿·CM¤ò2025Ç¯12·î¤è¤êÊü±Ç¡¦ÇÛ¿®¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
CM¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È
ËÜCM¤Ç¤Ï¡¢¥½¥Ëー¶ä¹Ô¤Î¥Õ¥¡¥ß¥êー¥µー¥Ó¥¹¤ò¼´¤Ë¡¢¡Ö²ÈÂ²¤Î¾Ð´é¤òÁý¤ä¤¹¡×¡Ö²ÈÂ²¤ÎÉéÃ´¤ò¸º¤é¤¹¡×¤È¤¤¤¦¤Õ¤¿¤Ä¤Î¥Æー¥Þ¤Î¤â¤È¡¢²ÈÂ²ÁÛ¤¤¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥µー¥Ó¥¹¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¥·¥Í¥Þ¥¹¥³ー¥×¤Î³°¤Ë¤Ï¥¹¥Ìー¥Ôー¤È¥¦¥Ã¥É¥¹¥È¥Ã¥¯¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢¡ÖPEANUTS¡×¤Î¥æー¥â¥¢¤È²¹¤«¤µ¤ò³è¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢²¿µ¤¤Ê¤¤Æü¾ï¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤ë²ÈÂ²¤Î¥Ï¥Ô¥Í¥¹¤È¡¢¡Ö¼«Ê¬¤é¤·¤¯À¸¤¤ë¡×¿ÍÀ¸¤Ë´ó¤êÅº¤¦»ÑÀª¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
CM¤Î³µÍ×
¡ÖPEANUTS¡×¤È¤Ï
¡ÖPEANUTS¡×¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ª¤è¤Ó´ØÏ¢¤¹¤ëÃÎÅªºâ»º¸¢¤Ï¡¢Peanuts Worldwide¤¬½êÍ¤·¡¢WildBrain¤¬41¡ó¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥½¥Ëー¡¦¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤¬39¡ó¡¢¥Á¥ãー¥ë¥º M.¥·¥å¥ë¥Ä»á¤Î¥Õ¥¡¥ß¥êー¤¬20¡ó¤òÊÝÍ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Á¥ãー¥ë¥º M.¥·¥å¥ë¥Ä»á¤¬½é¤á¤Æ¡ÖPEANUTS¡×¤ÎÃç´Ö¤¿¤Á¤òÀ¤¤ÎÃæ¤Ë¾Ò²ð¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢1950Ç¯¡£¡ÖPEANUTS¡×¤¬7¤Ä¤Î¿·Ê¹»æ¾å¤Ç¥Ç¥Ó¥åー¤ò¾þ¤Ã¤¿»þ¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ì°ÊÍè¡¢¥Á¥ãー¥êー¡¦¥Ö¥é¥¦¥ó¡¢¥¹¥Ìー¥Ôー¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëPEANUTS¡¦¥®¥ã¥ó¥°¤Ï¡¢¥Ý¥Ã¥×¥«¥ë¥Á¥ãー¤ËÉÔÌÇ¤ÎÂÀ×¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
Apple TV +¤Ç¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ëPEANUTS¤ÎÈÖÁÈ¤äÆÃÈÖ¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¤Ë¤Ï¡¢Â¿¼ïÂ¿ÍÍ¤Î¾¦ÉÊ¡¢¥¢¥ß¥åー¥º¥á¥ó¥È¥Ñー¥¯¤Î¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¡¢Ê¸²½¥¤¥Ù¥ó¥È¡¢¥½ー¥·¥ã¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¡¢¤½¤·¤ÆÅÁÅýÅª¤Ê»æÇÞÂÎ¤«¤é¥Ç¥¸¥¿¥ë¤Þ¤Ç³Æ¼ïÇÞÂÎ¤Ç·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÏ¢ºÜ¥³¥ß¥Ã¥¯¤Ê¤É¤òÄÌ¤·¤Æ¡ÖPEANUTS¡×¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë2018Ç¯¡¢¡ÖPEANUTS¡×¤Ï¡¢NASA¤È¥¹¥Úー¥¹¡¦¥¢¥¯¥È¡¦¥¢¥°¥êー¥á¥ó¥È¤ÇÊ£¿ôÇ¯¤ÎÄó·È¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¥¹¥Úー¥¹¡¦¥¢¥¯¥È¡¦¥¢¥°¥êー¥á¥ó¥È¤Ï¡¢±§ÃèÃµºº¤ÈSTEM¤Ø¤Î¾ðÇ®¤ò·¼È¯¤¹¤ë¤è¤¦¼¡À¤Âå¤Î»Ò¶¡¤¿¤Á¤Ë¸þ¤±¤Æ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤¿¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¤¹¡£
¡ÖPEANUTS¡×´ØÏ¢URL
¡¦ÆüËÜ¤Î¥¹¥Ìー¥Ôー¸ø¼°¥µ¥¤¥È http://www.snoopy.co.jp/
¡¦ÆüËÜ¤Î¥¹¥Ìー¥Ôー¸ø¼°Facebook ¥Úー¥¸¡ÖSnoopy Japan¡× https://www.facebook.com/SnoopyJapan
¡¦ÆüËÜ¤Î¥¹¥Ìー¥Ôー¸ø¼°X ¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡ÖSnoopy Japan¡× https://x.com/snoopyjapan
¡¦ÆüËÜ¤Î¥¹¥Ìー¥ÔーNEWS ¸ø¼° X ¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡ÖSnoopy News Japan¡× https://x.com/snoopy_jp_info
¡¦ÆüËÜ¤Î¥¹¥Ìー¥Ôー¸ø¼°Instagram¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡ÖSNOOPY in Dailylife¡× https://www.instagram.com/snoopyindailylife
¡¦ÆüËÜ¤Î¥¹¥Ìー¥Ôー¸ø¼°Tiktok¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ö¥Ôー¥Ê¥Ã¥Ä¡Ú¸ø¼°¡Û¡× https://www.tiktok.com/@peanuts_jp
(C) 2026 Peanuts Worldwide LLC