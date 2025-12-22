キャンメイクのフレグランスブランド「メイクミーハッピー」から初のベリー系の香り(ハート)まるで本物のイチゴのような、ジューシーでやさしい甘さのオードトワレが登場！2025年12月下旬より発売
株式会社井田ラボラトリーズ（本部：東京都千代田区、代表取締役社長：井田 仁祥）は、キャンメイクのフレグランスブランド「メイクミーハッピー」から、ベリー&フローラルの香りのオードトワレ「berry bloom（ベリーブルーム）」を2025年12月下旬より発売いたします。
- 商品概要： 「メイクミーハッピー オードトワレ」 berry bloom 8ｍL \770（税込）
やさしい香り立ちで人気のオードトワレから初のベリー系の香り「berry bloom」が新登場！本物のイチゴのような、ジューシーな甘さが楽しめる香りに仕上げました。淡いピンク色がベースの可愛いイチゴ柄パッケージです(ハート)
＜新香調＞
berry bloom／ベリーブルーム…愛おしさのあるベリー&フローラルの香り
berry bloom
TOP：ストロベリー、ブラックベリー、カシス、グレープフルーツ
MIDDLE：ローズ
LAST：ムスク、アンバー、パチュリ、シダーウッド
トップはストロベリーの甘い香りと、ブラックベリー、カシス、グレープフルーツの苦みのある香りで構成。甘さの中にも苦みを感じるので、甘過ぎず、やさしい印象に。
ミドルはローズのフローラルな香りが加わり、爽やかで上品な香りが広がります。
ラストはムスク、アンバー、パチュリ、シダーウッドが、香りに深みを与えています。
ベリー系ですが甘過ぎないので使いやすく、大人にもおすすめ！ミドルのローズの香りが特徴的な、やさしく香る“モテ香水”です(ハート)
【商品特長】
■肌につける量を調整しやすいロールオンタイプ
・肌につける量を調整しやすく、つけ過ぎを防ぐ
・手首や首すじなどにコロコロと転がすだけで手軽につけられる
・場所を選ばず、つけ直しも気軽にできる
■ポーチに入れやすく、持ち運びに便利なサイズ
・コンパクトサイズなので、外出先や旅行先でもお気に入りの香りが楽しめる
■少量でもしっかり香る
■サトウキビ由来の植物性アルコール使用
◆香り紹介 メイクミーハッピー オードトワレ 全10種
【新発売 1種】
・berry bloom／ベリーブルーム…愛おしさのあるベリー&フローラルの香り
【発売中の香り 10種】
・WHITE／ホワイト…白い花束をイメージした柔らかい香り
・BLUE／ブルー...みずみずしく透明感のある香り
・GREEN／グリーン ...花々と柑橘系フルーツの爽やかな香り
・TAUPE／トープ…キンモクセイを中心とした生花のような香り
・CITRUS／シトラス…シトラスをブラックティーに加えた爽やかな紅茶の香り
・LILAC／ライラック…ほんのり甘い可憐なフローラルの香り
・SWEET MOMENT／スウィートモーメント…多幸感あふれるフローラルブーケの香り
・momo oolong／ももウーロン…白桃烏龍茶の香り
・WHITE SAVON／ホワイトサボン…清潔感のあるフローラルサボンの香り
※既存の香りについての詳細は、以下ページをご覧ください。
https://www.canmake.com/item/detail/139(https://www.canmake.com/item/detail/139)
- 【メイクミーハッピーについて】
しあわせが、香りだす。
メイクを変えるように香りを変える、気分が変わる。
いつでもどこでも、つけるたび、しあわせな私になっていく。
“私をハッピーにする香り”をコンセプトに「メイクを楽しむように、香りを楽しんでほしい」との願いを込めて、
やさしい香りを楽しむフレグランスアイテムをお届けします。
- キャンメイクについて
キャンメイクは、1985年に「多くの方にメイクを気軽に楽しんでもらいたい」という想いから誕生したメイクブランドです。「かわいい！に出会える」をコンセプトに、新しいコスメとの出会いを楽しんでいただけるよう最新のトレンドを追求しニーズに合った商品作りをしています。これからもお客様の声を大切にリーズナブルでありながらも高品質な心ときめくコスメを提供してまいります。
公式サイト : https://www.canmake.com/(https://www.canmake.com/)
インスタグラム： https://www.instagram.com/canmaketokyo/(https://www.instagram.com/canmaketokyo/)
X： https://twitter.com/canmaketokyo(https://twitter.com/canmaketokyo)
Youtube：https://www.youtube.com/@canmake2174(https://www.youtube.com/@canmake2174)
TikTok：https://www.tiktok.com/@canmaketokyo_official(https://www.tiktok.com/@canmaketokyo_official)