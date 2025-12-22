「もしもの時」に家族を守る。三省堂書店で『６０歳からのスマホのパスワード　あんしん整理ノート』大型プロモーション実施中！

株式会社三省堂書店

株式会社三省堂書店（本社：東京都千代田区）は、秀和システム新社刊

『60歳からのスマホのパスワード あんしん整理ノート』（末吉謙佑・木村元成 著）の発売にあわせ、2025年12月17日（水）より、「つながる本棚」展開をはじめとした全店規模の大型プロモーションを実施中です。

◆“帰省のとき”だからこそ、手に取ってほしい1冊

本書は、スマートフォンや各種サービスのID・パスワード管理に不安を感じやすい60代以上の方に向け、「書いて整理する」ことで、日常の不安と“もしもの時”の備えを両立できる一冊です。

近年、デジタルサービスの増加により、「パスワードが分からなくなる不安」「家族に何も伝えられていない不安」といった声は世代を問わず高まっています。本プロモーションでは、書店という生活に近い場から、こうした不安に寄り添う情報を発信します。

また年末年始は、家族が久しぶりに顔を合わせる貴重なタイミングです。

その一方で「スマホのロックが分からなくなった」「IDやパスワードを忘れてしまった」「もしもの時、家族が何も分からない」といった不安は、普段なかなか話題にしづらいものです。

本書は、そうした話題を「本を渡す」という自然な行動をきっかけに、家族で共有できるよう設計されています。書き込み式で整理できるため、デジタルに不慣れな方でも無理なく使える点が特長です。

◆対象商品

秀和システム新社

『60歳からのスマホのパスワード あんしん整理ノート』

著者：末吉謙佑・木村元成

ISBN：9784798076232

発売日：2025年12月17日

価格：税込1,430円

◆実施施策

・デジタルサイネージ展開（全7店）

・プロモーション棚展開（池袋本店／名古屋本店）

・店頭看板展開（有楽町店／大宮店）

・「つながる本棚」展開（全17店）

◆期間

2025年12月17日（水）～2026年2月28日（土）

※つながる本棚展開：2025年12月17日（水）～2026年2月28日（土）

※名古屋本店プロモーション棚展開：2025年12月18日（木）～2026年2月17日（火）

※上記以外のプロモーション：2025年12月17日（水）～2026年2月16日（月）

つながる本棚 記事を読む :https://tsunagaru.books-sanseido.co.jp/pickup/digital-assets-2025-12/

三省堂書店は今後も、書籍を通じて日常の不安や課題に寄り添い、

世代を超えて役立つ情報を届けてまいります。

◆お問い合わせ

株式会社三省堂書店

営業推進部 企画事業担当

Mail:contact-koukoku@mail.books-sanseido.co.jp