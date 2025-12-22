「本社敷地を“遊び場”に」　大盛況だった「BLUE LINK FES.」を2026年も開催します

アネスト岩田株式会社

2026年2月15日（日）、アネスト岩田株式会社（本社：神奈川県横浜市）は本社敷地を開放し、「BLUE LINK FES.（ブルーリンクフェス）」を開催いたします。

BLUE LINK FES.2025の様子

・イベント詳細

会場：アネスト岩田株式会社 横浜本社

〒223-8501 神奈川県横浜市港北区新吉田町3176

日時：2026年2月15日（日） 9:30～15:00（8:30開場）

アクセス：横浜市営地下鉄線「新羽駅」下車、徒歩15分

東急東横線「綱島駅」下車、東急バス２.番のりば、「貝塚中町」下車、徒歩5分

２.番「71系統 勝田折返所行き、72系統 新横浜行き、79系統 新羽営業所行き」

駐車場：なし (恐れ入りますが、公共交通機関でお越しください)

入場料：無料

事前申し込み：不要

雨天時：開催

積雪時：中止

イベント開催の3日前時点で積雪の予報が出ていた際は、

ANEST IWATA RacingのウェブサイトとXで中止の案内を致します。

ウェブサイト :https://www.anestiwata-racing.com/X :https://x.com/anestiwatamotor

・BLUE LINK FES.とは

BLUE LINK FES.は、「本社敷地を公園や空き地のように、新しい遊び場として地域の方に開放したい」という想いから始まった年に1回のお祭りです。昨年は約1,500名弱のお客さまにご来場いただきました。今年も地域にお住いのお子さまにもお楽しみいただけるよう、様々なアトラクションを用意いたします。

詳細なコンテンツについては、2026年1月15日（木）に別途ご案内いたします。

アネスト岩田株式会社

所在地： 神奈川県横浜市港北区新吉田町3176番地

代表者： 三好 栄祐（みよし えいすけ）

創業： 1926年5月1日

資本金： 33億5,435万円

上場証券取引所：東京証券取引所 プライム市場

主な事業内容： 塗装機器・設備並びに液圧機器・設備、空気圧縮機（エアーコンプレッサ）、真空機器、の製造・販売

URL： https://www.anestiwata-corp.com/jp



アネスト岩田は、塗装機器・設備並びに液圧機器・設備、各種空気圧縮機（コンプレッサ)、真空機器、を製造・販売しています。創業から95年以上の歴史があり、海外20カ国以上に拠点を配置しグローバルに展開しています。アネスト岩田は「開発型企業」として、世の中の流れをいち早くキャッチし、常に新しい製品開発に取り組んでいます。国内外で1,200件を超える特許出願数を持ち、身の回りの多くの製品はアネスト岩田の製品を使って作られています。