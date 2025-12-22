サンディスク、新製品のSANDISK(R) Extreme Fit USB-C(TM) フラッシュドライブを発表

サンディスク

サンディスクは本日、世界的にみても非常に小型なサイズを特長とする1TB¹ USB-C(TM)フラッシュドライブの一つとなるSANDISK(R) Extreme Fit(TM) USB-C(TM) フラッシュドライブを日本で発表しました。この小さくパワフルなドライブは、一度差し込むとしっかり固定される設計で、携帯性を損なうことなくノートパソコンやタブレットの容量を増やしたいプロフェッショナルや学生、日常のユーザーに最適です。さりげなく差したままにしておけるこのドライブは、高いファイル転送スピードと最大1TB¹の容量により、デバイス容量をシームレスに拡大して、外出先でも生産性を保つことができます。

薄型のUSB-C(TM)対応ノートパソコンやタブレットが外出先での業務や学習に欠かせないものとなる中、慌ただしい移動や容量のニーズに対応するコンパクトなソリューションが求められています。SANDISK(R) Extreme Fit(TM) USB-C(TM) フラッシュドライブは、会議の合間の移動や通勤、通学の際も抜け落ちることなくしっかりとフィットする大容量ストレージです。

サンディスクのグローバルブランドマネジメント担当ディレクターのChristina Garzaは次のように述べています。「現代のプロフェッショナルや学生は常に移動しており、薄型ノートパソコンやタブレットを自宅からオフィス、会議、授業へと持ち歩いています。多忙な生活の中でも、簡単にアクセスでき、いつでもすぐに利用できるストレージが求められています。差したままで使えるコンパクト設計の新型SANDISK(R) Extreme Fit(TM)は、高速で大容量のストレージであり、抜き差しする手間やクラウドサービスへの接続が切れる心配なく、必要な時にいつでも使うことができます」

主な特長：

・ 超コンパクト設計：接続したままにできる、世界的にみても非常に小型なサイズを特長とする1TB¹ USB-C(TM)フラッシュドライブ

・ 高速転送：読み出し最大400MB／秒²（128GB～1TB）または300MB／秒²（64GB）で瞬時にコンテンツを移動可能

・ シームレスなバックアップ：Windows(R)およびMacデバイス向けのSANDISK(R) Memory Zone(TM)アプリ³によりファイルを簡単に管理、復元

・ 多彩なデバイスに対応：ノートパソコン、タブレットその他USB-C(TM)搭載デバイスで利用可能

提供開始および価格

SANDISK(R) Extreme Fit(TM) USB-C(TM) フラッシュドライブ(https://shop.sandisk.com/ja-jp/products/usb-flash-drives/sandisk-extreme-fit-usb-c)は2025年12月25日よりサンディスクオンラインストア、正規販売店およびオンラインストアで販売開始予定です。価格はオープンプライスです。

■サンディスクについて

サンディスク(Nasdaq: SNDK)は、革新的なフラッシュソリューションと高度なメモリー技術を提供し、願望やシーンが交差する瞬間に立ち会い、人々やビジネスが前進し続け、可能性を押し広げる一翼を担います。Instagram(https://www.instagram.com/sandiskjp/)、Facebook(https://www.facebook.com/sandisk.japan)、X(https://x.com/SanDiskJP)、LinkedIn(http://linkedin.com/company/sandisk)、YouTube(http://youtube.com/sandiskcorp)でサンディスクをフォロー、およびInstagramでTeamSandisk(https://www.instagram.com/teamsandisk)に参加してください。

SANDISK、SANDISKのロゴ、Extreme Fitは米国および／またはその他の国におけるSandisk Corporation、またはその関連会社の登録商標または商標です。USB-CはUSB Implementers Forumの登録商標です。他のすべての商標類は、各所有者の財産です。製品仕様は予告なく変更となる場合があります。

(C) 2025 Sandisk Corporation or its affiliates. All rights reserved.

1 1GB＝10億バイト。1TB＝1兆バイト。実際のユーザー容量はこれより小さくなります。

2 読み出し速度に基づく。性能はホストデバイス、使用条件、その他要因により異なる場合があります。

3 ダウンロードおよびインストールが必要です。アプリの設定で自動バックアップを設定します。モバイルアプリの詳細については、サンディスク公式ウェブサイトをご覧ください。macOS 11（Big Sur）以降、Windows(R) 10 & 11と互換性があります。