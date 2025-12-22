ASUS、OLEDモニター市場で世界シェアNo.1を獲得ー2025年、出荷台数が急増※2025年 出荷台数ベース／TrendForce調べ

ASUS JAPAN株式会社

ASUS本社(ASUSTeK Computer Inc.)は、2025年におけるOLED（有機EL）モニター市場の動向において、独立調査会社TrendForce(https://www.trendforce.com/)の調査※1により、推定21.9％のシェアを獲得し、世界No.1ブランド※2となったことを発表しました。日頃よりASUS製品をご愛顧いただいている日本を含む世界中のユーザーの皆様に、心より感謝申し上げます。

■2025年のASUSの取り組み

- ASUSは、世界OLEDモニター市場においてシェアNo.1ブランドに※1- 2025年、OLEDゲーミングモニターの世界出荷台数が大幅に増加。次世代OLEDへのアップグレード需要が拡大- 世界最速クラスのOLEDモニター「ROG Swift OLED PG27AQWP-W」をはじめ、革新的な製品開発を継続

ASUSは、高性能スペックの追求にとどまらず、「ユーザー中心」の思想に基づいた製品設計と体験価値の向上に注力してきました。QD-OLEDおよびWOLED技術を軸に、ゲーミング、クリエイター、プロフェッショナル向けまで幅広いラインナップも展開。さらに、「OLED Care Pro」「Neo 近接センサー」「TrueBlack Glossy」「DisplayWidget Center」などの独自技術により、画質性能だけでなく、耐久性、操作性、没入感を含めた“総合的な映像体験”を提供しています。こうしたユーザーを意識した取り組みが、ASUS製OLEDモニターが幅広いユーザーに選ばれる要因の一つと考えられています。

■イノベーションを通じた製品展開

ASUSは、多様化するユーザーニーズに応えるため、先進技術と迅速な製品投入を両立させ、OLEDモニターの製品ラインアップを継続的に拡充しています。

幅広い製品展開：

2025年には、競技eスポーツ向けの超高速モデルから、高精細な映像表現が求められる制作用途まで、幅広いOLEDモニターを展開

先端OLED技術の採用：

「ROG Swift OLED PG27AQWP-W」や「ROG Strix OLED XG27AQWMG※日本未発売」などにTandem OLED技術やTrueBlack Glossyコーティングを採用し、輝度、色域、耐久性を向上

焼き付き防止技術：

ASUS独自の「OLED Care Pro」と「Neo 近接センサー」により、ユーザー不在時は自動的にブラックスクリーンへ切り替え、パネルの長期使用を支援

製品投入の継続：

2025年初頭には、27インチQD-OLED「ROG Swift PG27UCDM（4K・240Hz）」や「ROG Strix XG27AQDPG（1440p・500Hz）※日本未発売」などを発表

■市場動向と今後の取り組み

TrendForceの調査によると、OLEDモニター市場は引き続き拡大しており、2025年第3四半期の世界出荷台数は前年同期比65％増の約64万4,000台となりました※1。ゲーミング分野を中心にOLEDモニターの採用が進んでいますが、コンテンツ制作やモバイル用途など、利用シーンの広がりも見られます。ASUSでも、色再現性や表示精度を重視するクリエイター向けのProArt OLEDシリーズや、OLEDパネルの特長を生かしたポータブルモニターのZenScreen OLEDシリーズも提供しています。

今後はゲーミング分野に加え、ProArt OLEDシリーズによるクリエイター市場、ZenScreen OLEDシリーズによるモバイル用途など、幅広い分野のユーザーの声に耳を傾けながら、さまざまな利用シーンに適したOLEDモニターにも注力し、開発を継続していきます。日本市場においても、信頼性と実用性を重視した製品を通じて、長くお使いいただける価値の提供を目指します。

※1：TrendForce(https://www.trendforce.com/)調べ。2025年 OLEDモニター市場における世界出荷台数およびメーカー別シェア（推定値）

※2：「世界No.1ブランド」は、2025年のOLEDモニター市場における出荷台数ベースのシェアに基づく表現

ASUSについて

ASUSは、世界で最も革新的で直感的なデバイス、コンポーネント、ソリューションを提供し、世界中の人々の生活を豊かにする素晴らしい体験を届けるグローバル・テクノロジー・リーダーです。ASUSは、社内に5,000人の研究開発の専門家チームを擁しており、品質、イノベーション、設計の分野で毎日11以上の賞を獲得し、Fortune誌の「世界で最も賞賛される企業」に選ばれています。

ASUS公式サイト：https://www.asus.com/jp/

ASUS JAPAN公式X（旧Twitter）：https://x.com/ASUSJapan