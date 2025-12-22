呼吸するクッション「fufuly」、日常の“ひといき時間”を届ける企画展『ちょっと、ひといき展』で展示を開始

BREATHER株式会社

呼吸するクッション「fufuly」を企画・運営するBREATHER株式会社（本社：東京都港区、代表者：代表取締役 立岡茂伸、以下、BREATHER）は、株式会社丸善ジュンク堂書店（以下、丸善ジュンク堂）と日本たばこ産業株式会社（以下、JT）D-LABが主催する体験型企画展『ちょっと、ひといき展』に参画し、展示および体験提供を開始しました。

本展示は2025年12月5日（金）～2026年1月12日（月）の期間、虎ノ門ヒルズグラスロック内「magmabooks」にて開催されます。

■ がんばりすぎてしまう日常に、呼吸でほんの少しの“ひといき”を

「便利になったはずの社会の中で、いつの間にか“ひといき”が小さくなっていませんか？」

『ちょっと、ひといき展』は、そんな現代の「がんばりすぎる日常」に、ほんの少しの“ひといき”を届けたいという想いから生まれた企画です。「がんばる」も「疲れる」も、いまを生きるリアルな感情。仕事や日常生活のなかで感じる“おつかれ“をテーマに、共感したり笑ったりしながら、少しだけ自分を労る時間をつくる試みです。

会場となる虎ノ門ヒルズ グラスロック内「magmabooks」3階のmagmaloungeでは、呼吸するクッション「fufuly」を実際に抱えながら、何もせずただゆっくりと過ごす特別な時間を提供。

見て楽しむだけではなく、心とからだをやさしくゆるめる“ひといき”を体感できます。

■ トークセッションも開催

12月5日（金）のオープニングには、「お昼寝と呼吸」をテーマにしたトークセッションを開催しました。

“ひといき”に欠かせない「呼吸」について、各分野の専門家とともに、ひといきと呼吸の関係性や、呼吸との上手な付き合い方を語り合いました。

呼吸するクッション「fufuly」が持つ“生き物らしさ”を感じる仕組みや、呼吸がもたらすリラックス効果などを通じて、“ひといき”をより深く掘り下げる内容に。

多くの来場者が、呼吸を整えることで生まれる新たな“ひといき”のかたちを体感しました。

左：丸善ジュンク堂書店 工藤淳也様 右：BREATHER（株）宮大史

■ 株式会社丸善ジュンク堂書店・執行役員 工藤淳也様コメント

本を読む時間は、忙しい日常の中で自分を取り戻すための、静かな緩和の時間だと考えています。D-LAB様とお話しする中で、意識的に休むことの大切さや、心の豊かさを育む体験を届けたいという思いに強く共感し、今回の企画をご一緒しました。

ラウンジという空間で、fufulyをはじめとする体験を通じて、視覚や聴覚だけでなく触覚まで含めた五感での緩和を提供することで、都会のビジネスパーソンが「意思を持って休む」きっかけをつくりたいと考えています。この場所が、休むことの価値を改めて見つめ直し、創造性や前向きな循環へとつながっていく場になれば嬉しいです。

■ BREATHER株式会社・CMO 宮大史コメント

私たちBREATHERは、深い呼吸がもたらす価値は、これからの社会を生きるうえでますます重要になるテーマだと捉えています。

今回、長く文化を支え続けてこられた丸善ジュンク堂書店様と共創の機会をいただいた背景には、 無意識に行われる休憩や呼吸を、より意識的で価値ある体験へ引き上げたいという、双方に共通する思いがあります。 価値を顕在化させるためには、プロダクトだけでなく、場所・空間・体験そのもののデザインが不可欠です。 いわば、適切にゾーニングし、行為を意識化するための「舞台」をつくることが大切だと考えています。 今回の取り組みでは、丸善ジュンク堂書店様がもつ知の蓄積と文化性を備えた空間と、BREATHERが研究してきた呼吸の価値体験を掛け合わせることで、新しい心の豊かさをともに創造していきたいと考えています。

■ 企画展『ちょっと、ひといき展』開催概要

3Fのmagmaloungeで、呼吸するクッション 「fufuly」をお貸し出ししています。

仕事の合間や、お買い物のついでに、fufulyとともに“何もしない豊かな時間”をお過ごしください。

期間： 2025年12月5日（金）～2026年1月12日（月）

会場： 虎ノ門ヒルズ グラスロック内「magmabooks」magmalounge

住所：〒105-0001 東京都港区虎ノ門１丁目２２－１ グラスロック3階

体験内容 ： 呼吸するクッション「fufuly」の展示・貸し出し体験

企画展サイト： https://www.maruzenjunkudo.co.jp/pages/take-a-break



■ 呼吸するクッション「fufuly（フフリー）」

抱きかかえて使う呼吸誘導型のロボットクッション。「呼吸の引き込み現象※1」に注目し、まるで呼吸をするように膨らんだり縮んだりするテクノロジーを活用しています。

公式サイト：https://www.breather.co.jp/brands/fufuly/

※1 動物が呼吸するとき、触れ合っている仲間の呼吸につられるという現象。

■ 丸善ジュンク堂書店 「magmabooks」について

magmabooksは、“創造性を引き出す空間”を提供する新しい書店です。

本を読む前・読んでいる間・読んだ後までをつなぐ体験をデザインし、「読んで終わり」ではない読書の可能性を探ります。

店内は2階、3階の2フロア構成で、ジャンルを横断したテーマ型の書棚が広がり、森を歩くように本との出会いを楽しめます。

さらに、“問い”を手がかりに書棚を巡る「問い散歩」や、思考を整え創造性を深めるラウンジ「magmalounge」など、読書を通じて心をひらく体験を提供します。



■ BREATHER株式会社概要

会社名 ：BREATHER株式会社（ブリーザー株式会社）

所在地 ：東京都港区赤坂5丁目2-33

設立年 ：2019年

資本金 ：1億円

代表者 ：代表取締役 立岡茂伸

事業内容 ：呼吸するクッション「fufuly」や深い呼吸の習慣化を目的としたデバイス「ston」ファミリーの企画、開発等

ブランド公式サイト ：https://www.breather.co.jp/

fufuly公式ECサイト：https://official-breather.com/