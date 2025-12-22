Insta360、ユーザー作品を掲載する公式フォトブック企画を実施

Insta360 Japan株式会社

Insta360Japan株式会社（本社：東京都中央区、以下「Insta360」）は、国内外のクリエイターおよびユーザーの皆さまが撮影した写真を集めた公式フォトブック制作企画を実施いたします。

完成したフォトブックは、全国の家電量販店店頭や各種イベント会場などで展示される予定です。



Insta360ユーザーの皆さまの作品が、多くの方の目に触れる一冊として形に残る貴重な機会となります。

ぜひこの機会にご参加ください。

企画背景

2025年9月および11月に開催したユーザー参加型展示企画「みんなのInsta360展 1・2(https://www.insta360.com/blog-jp/community2)」では、多くのご来場と大きな反響をいただきました。





その反響を受け、今回は数日間の展示にとどまらず、作品を形として残す新たな取り組みとして、公式フォトブックの制作を決定いたしました。

本企画を通じて、「Insta360＝360度全景カメラだけ」「アクションカメラ＝動画中心」といった従来のイメージを超え、Insta360製品の多様性と、“写真機”としての新たな魅力を広くお伝えすることを目的としています。

応募方法

応募締切

- InstagramでInsta360日本公式アカウントをフォロー※すでにフォロー中の方もご応募いただけます。- Insta360カメラで写真を撮影・使用機種、撮影ジャンルは問いません。・製品名やアスペクト比の制限もありません。- 指定ハッシュタグを付けてInstagramに投稿・以下2点を付けて投稿することで、応募完了となります。・#insta360フォトブック、@insta360_jp

2026年1月5日（月）まで

あなたの作品を公式フォトブックへ

備考- 応募作品数に制限はありません（お一人様何作品でも応募可能）。- 入選された方には、Insta360スタッフよりInstagramのDMにてご連絡いたします。

日常の一瞬、旅先の風景、ふと目に留まった光や構図。

Insta360だからこそ切り取れる一枚を、ぜひお見せください。

皆さまからのご応募を、心よりお待ちしております。