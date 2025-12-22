『いちばんやさしいAIエージェントの教本 人気講師が教える自律型AIの基礎と実践ノウハウのすべて』重版出来を記念し、4日間限定の全文無料公開キャンペーンを2025年12月24日より実施

株式会社インプレスホールディングス

インプレスグループでIT関連メディア事業を展開する株式会社インプレス（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：高橋隆志）は、いま話題の業務効率化ツール“AIエージェント”を丁寧に解説した人気書籍『いちばんやさしいAIエージェントの教本 人気講師が教える自律型AIの基礎と実践ノウハウのすべて』の重版出来を記念して、2025年12月24日（水）～2025年12月27日（土）の4日間限定で、全文無料公開キャンペーンを実施いたします。

＜全文無料公開キャンペーン特設ページ＞

https://book.impress.co.jp/items/cp251224(https://book.impress.co.jp/items/cp251224)

キャンペーン実施期間：2025年12月24日（水）0:00～2025年12月27日（土）23:59まで

■大人気書籍“いちやさAIエージェント”の全文無料公開キャンペーンを実施

『いちばんやさしいAIエージェントの教本 人気講師が教える自律型AIの基礎と実践ノウハウのすべて』（いちやさAIエージェント）では、AIエージェントを導入するために必要な知識を手厚く紹介。AIエージェントの紙上体験コーナーのほか、導入フローチャートや活用チェックリストも掲載。自分にマッチしたAIエージェントを選ぶときの強い味方になります。もちろんAIエージェントの基本的な仕組み解説や活用事例の紹介なども充実。この1冊があれば、AIの知識がなくても、導入から具体的な活用シーンまでしっかりイメージできます。

■キャンペーンの概要

2025年8月の発売から3か月で早くも3刷となった重版出来を記念して、2025年12月24日（水）から2025年12月27日（土）までの4日間限定で、全文無料公開キャンペーンを実施いたします。

書籍内容の提供には、自社開発の「インプレスWebブックビューアー」を使用します。Webブラウザーで紙面を閲覧できるので、場所や時間を選ばずにPCやスマートフォンなどから登録不要で利用できます。また、SNSで書籍の情報を共有したり、書籍の購入や詳細を確認したりできる機能も備えています。

■閲覧イメージ読書に集中できるシンプルな画面のブックビューアーで、AIエージェントをじっくり理解できる■本書は以下のような方におすすめです- AIエージェントの導入を考えている- AIエージェントの活用方法を知りたい- AIツールについて学びたい- 業務効率化の選択肢を増やしたい- ほかの業務自動化ツールとの違いを知りたい■書誌情報

書名：いちばんやさしいAIエージェントの教本 人気講師が教える自律型AIの基礎と実践ノウハウのすべて

著者：古川渉一

発売日：2025年8月26日（火）

ページ数：224ページ

サイズ：A5正寸

定価：1,980円（本体1,800円＋税10％）

電子版価格：1,980円（本体1,800円＋税10％）※インプレス直販価格

ISBN：978-4-295-02192-6

◇Amazonの書籍情報ページ：https://www.amazon.co.jp/dp/429502192X

◇インプレスの書籍情報ページ：https://book.impress.co.jp/books/1124101168

◇書影ダウンロードページ：https://dekiru.net/press/502192.jpg

■本書の構成

Chapter 1 生成AIの進化系「AIエージェント」

Chapter 2 AIエージェントをより深く理解する

Chapter 3 AIツールの効果的な使い道を知る

Chapter 4 AIエージェントを使ってみよう

Chapter 5 AIエージェント導入時の流れとポイント

Chapter 6 事例に学ぶAIエージェントのビジネス活用

Chapter 7 AIエージェントの未来

■著者プロフィール

古川渉一（ふるかわ しょういち）

AIによる自律運営企業の仕組みを作る株式会社ビットランド代表。東京大学に在学中の2014年、大学生向けイベント紹介サービス「facevent」を立ち上げ、延べ30万人の大学生に利用される。その後、国内No.1 X（旧Twitter）管理ツール「SocialDog」など複数のスタートアップを経て2021年3月より株式会社デジタルレシピにCTOとして参画しPowerPointからWebサイトをつくる「Slideflow」やAIライティングツール「Catchy」を開発。2024年ビットランドを設立し現職。著書に『先読み！IT×ビジネス講座 ChatGPT 対話型AIが生み出す未来』『ChatGPT API×Pythonで始める対話型AI実装入門』（いずれもインプレス刊）等がある。

以上

