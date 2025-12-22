【出店者募集】“お米の魅力を伝える仲間を募集”「米フェス×スクエアマルシェ」出店エントリースタート　～医師・管理栄養士が監修する「お米の可能性」を広げるイベント～　｜　株式会社RICE MORE

お米の魅力を“食・体験・文化”を通して発信するイベント「米フェス×スクエアマルシェ」の開催が決定しました。

＜イベント開催の背景・想い＞

株式会社ライスモア

日本の食文化の中心である「お米」。

生産者・加工事業者・消費者が直接つながる場をつくりたいという想いから、

「お米の価値」にフォーカスしたイベント「米フェス」を企画しました。

お米の高騰、お米の生産者の高齢化、お米の消費量の減少など、「お米」にまつわる環境は日々厳しく変化しております。

一方で世界無形文化遺産に登録された「和食」、「日本酒」など、我々の文化の中心にある「お米」の評価・注目度は高まっています。

注目度が高いからこそ多くの消費者へ直接生産者・加工事業者の声が届けられると大変好評をいただいております。

今回多くの開催を待ちわびる声にお応えし、３回目の開催となります。

フジテレビジョン【Live NEWS α】にてイベント取材いただきました。

２０２５年５月５日開催時の様子

２０２５年５月５日開催時には、フジテレビジョン【Live NEWS α】にて

イベントの様子を取材いただき、多くの注目が集まるイベントとなっております。

＜開催概要＞

イベント取材の様子Live NEWS α 放送の様子

イベント名 ：【米フェス×スクエアマルシェ】

開催日 ：２０２６年３月２１日（土）１０：００-１７：００

２２日（日）１０：００-１７：００

開催場所 ：流山おおたかの森 森のまち広場 （流山おおたかの森駅南口 徒歩１分）

主な来場者層 ：ファミリー／30～50代女性

来場者見込み数：14,000人(2025年3月実績より)

＜出店者募集＞

本イベントでは、想いある生産者・事業者の皆さまとともに、来場者へ新たなお米の価値を届ける

出店者様を募集いたします。

米や米粉、糀を取り扱った商品、またはごはんのお供など米に関する商品であれば出店応募可能です。

□募集ジャンル

- 米・雑穀関連商品

- 加工食品

- 飲食（テイクアウト）

- クラフト・雑貨

□出店形式

- キッチンカー（千葉県一円の営業許可証が必要となります）

- テント （販売品目により提出書類が異なります）

出店をご希望の方は

【第一次募集】2026年3月21日(土)／22日(日)開催 米フェス×スクエアマルシェ出店申込みフォーム(https://forms.gle/ix3nsrwcHTLEdSCt7)

上記応募フォームより出店要綱をご確認の上、必要事項をご入力下さい。

なお、出店可否につきましては、多くの応募があった場合抽選となり、

結果は2026年1月31日までにご登録メールアドレスへご連絡いたします。

申込によりご出店を確約できるものではございませんので、あらかじめご承知おきください。

株式会社ＲＩＣＥ ＭＯＲＥ

～More Rice,More wellness Society～

医師・管理栄養士が全ての当社事業を監修

お米の年間消費量が激減している今、お米で人の健康を潤し、お米で社会を潤したい

料理教室開講、米粉で作ったたこ焼き【ながタコ】露店販売などを中心に活動中