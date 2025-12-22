PicoCELA、世界最高峰のWi-Fiアワード「WiFi NOW Awards 2025」にて「Best Wi-Fi Startup Award」のファイナリストに選出

PicoCELA株式会社

PicoCELA株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：古川 浩、以下「PicoCELA」）は、Wi-Fi業界において世界的に高い権威と影響力を持つ賞「WiFi NOW Awards 2025」において、「Best Wi-Fi Startup Award（最優秀Wi-Fiスタートアップ賞）」のファイナリストに選出されましたことをお知らせいたします。

■ 「WiFi NOW Awards 2025」について

「WiFi NOW Awards」は、世界のWi-Fi業界の発展と革新を促進する組織である「WiFi NOW」が主催する、業界最大級のアワードです。毎年、Wi-Fiエコシステムにおいて最も優れた技術、サービス、および企業が世界中から選出されます。

PicoCELAが選出された「Best Wi-Fi Startup Award」は、Wi-Fi業界に新たな技術革新をもたらし、将来の成長が最も期待されるスタートアップ企業に贈られる賞です。

2025年12月、PicoCELAはWi-Fi業界における卓越した成果を実証したとして、正式にファイナリストとして認定されました。

■ 受賞の背景と評価ポイント

PicoCELAは、LANケーブルの敷設を最小限に抑えつつ、広域かつ安定したWi-Fi環境を構築できる独自の「無線メッシュ技術」を提供しています。特に、屋外や大規模工場、建設現場といった過酷な環境下での通信課題を解決するエッジコンピューティングアクセスポイント（PCWL-0510 / PCWL-0500など）は、設置の容易さと高い安定性を兼ね備えており、その独創性が世界の専門家から高く評価されました。

同社は2025年1月に米国Nasdaq Capital Marketへの新規上場も果たしており、今回の受賞は、技術力のみならず、同社のグローバルな成長性と信頼性を裏付けるものとなりました。

■ 代表取締役社長 古川 浩のコメント

「世界中の革新的な企業が集まるWiFi NOW Awards 2025において、スタートアップ部門のファイナリストに選ばれたことを大変光栄に思います。今回の選出は、私たちの技術が世界のWi-Fi業界において重要な位置を占めていることを示すものです。今後も、より簡便で高性能なネットワークインフラを世界中に普及させるべく、技術革新を続けてまいります。」

■ 今後の展望

PicoCELAは、今回の受賞を機に、グローバル市場への展開をさらに加速させます。また、エッジコンピューティングと無線メッシュを融合させた次世代ネットワークインフラの普及を通じて、通信インフラの構築が困難な地域や現場の課題解決に貢献してまいります。

PicoCELA株式会社について

PicoCELAは、世界最高レベルの無線メッシュ技術で、有線LANの設置が困難な場所や一時的な利用など、様々な環境で安定した大規模Wi-Fi空間を構築するソリューションを提供しています。エッジコンピュータと無線メッシュネットワークを融合させたユニークな技術で、国内外の工場、倉庫、プラント、建設現場、商業施設、公共インフラなど、幅広い分野で活用されています。PicoCELAは、無線技術を通じて、より自由で、より安全なコミュニケーション基盤を創造し、持続可能な社会の発展に貢献してまいります。

法人名称：PicoCELA株式会社

住所：東京都中央区日本橋人形町2-34-5 SANOS日本橋4階

代表取締役：古川 浩

上場市場：米国Nasdaq Capital Market（2025年1月16日 新規上場）

主な事業内容：無線通信に関する特許技術を活用した無線通信製品の販売・ソリューション・ライセンスの提供、及びクラウド監視システムの販売

URL：https://picocela.com/（コーポレートサイト）

＜主な受賞歴＞

● 2022年

令和4年度 知財功労賞「特許庁長官表彰（知的財産権制度活用優良企業）」受賞

● 2021年

High-Growth Companies Asia-Pacific 2021（アジア太平洋地域の急成長企業ランキング 2021）433位にランクイン

● 2020年

第6回知的財産活用表彰において、知的財産活用奨励賞 知的財産情報部門受賞

第5回JEITAベンチャー賞 受賞

Orange Fab Asia 5G Challenge Final Pitch Competition 第1位

● 2019年

Viva Technologyにて、Orange Fab Asiaに採択

内閣府主催のスーパーシティフォーラム2019において、出展企業28社の1社に選定

● 2018年

JR東日本スタートアップ大賞受賞

Google Launchpad Accelerator Tokyoにて、第1期生7社の中の1社に採択