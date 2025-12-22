PriPriOnline開設記念！2026年が楽しくなる プレゼントキャンペーンを開催

株式会社世界文化ワンダーグループは、保育情報アイデアサイト「PriPriOnline」の開設を記念したプレゼントキャンペーンを開催いたします。




◆「PriPriOnline」とは？


保育者・教育者向けの保育情報・アイデアサイト「PriPriOnline」( https://priprionline.jp ) 。


イラストや文例、指導計画など保育・教育に関するコンテンツをダウンロードしたり、保育雑誌『PriPri』を閲覧したりすることができる、保育者必見のサイトです。※ダウンロード等のご利用には会員登録が必要になります。


◆キャンペーン概要


【応募期間】　2025年12月22日（月）～2026年1月20日（火）



【対象商品】


　●『PriPri DIARY 2026.4-2027.3』5名


　●『決定版 卒園式おめでとう飾り』3名


　●『いたいの　いたいの　とんでいけ』5名　　


いずれか１冊をプレゼントいたします。



【当選人数】計13名様



【応募条件】PriPriOnlineへの会員登録（無料会員へのご登録でご応募いただけます）



【当選発表】発送をもって代えさせていただきます。



【発送時期】2026年1月末



【応募規約】https://x.gd/gC3Ub



【応募先URL】https://priprionline.jp/article/9308



◆刊行概要



『PriPri DIARY 2026.4-2027.3』


■発売　2025/10/26


■定価　1,500円（税込）


■判型　B6変・176ページ


■ISBN　9784418257119


■内容　保育者の皆様のための手帳「PriPri DIARY」の2026年度版！


リバーシブルカバーは、「PriPri」の表紙イラストでおなじみの千金美穂さん (表) と、ほっこりテイストのcotolie.(コトリエ)さん (裏・写真下) の描きおろしイラスト。保育のための情報をすべてこの１冊にまとめられます。



https://www.amazon.co.jp/dp/441825711X





『決定版 卒園式おめでとう飾り』


■発売　2024/11/21


■定価　2,200円（税込）


■判型　AB・112ページ


■ISBN　9784418247127


■内容　卒園式飾りはこの１冊におまかせ！会場飾りやプログラム、コサージュなど卒園式をプロデュースするアイデアを105プラン揃えました。子どもたちに「おめでとう」の気持ちを、卒園式に込めて贈りましょう。



https://www.amazon.co.jp/dp/4418247122






『いたいの　いたいの　とんでいけ』


■著者　とよた　かずひこ著


■発売　2025/10/30


■定価　1,430円（税込）


■判型　B5変・18ページ


■ISBN　9784418258406


■内容　「いたいの いたいの とんでいけ」は、子どもの気持ちに寄りそう、昔から伝わるとなえ言葉。いろいろな動物が、やさしくおまじないを唱えてくれる場面に心がほっとあたたかくなります。とよたかずひこによる人気の「たいそう絵本」シリーズ8作目。巻末には、振付イラスト・楽譜・動画二次元コードつき。



https://www.amazon.co.jp/dp/441825840X