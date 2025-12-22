【第3弾】人事労務担当者が知っておきたい製造分野における外国人雇用最新動向セミナー

制度改正に乗り遅れないための外国人雇用の最新情報セミナー

フジアルテ株式会社

政府での制度改正方針が最終調整段階を迎え、技能実習制度の改革と育成就労制度の方向性が注目されています。



受入れ企業・外国人人材双方に関わる育成就労の施行が2027年4月1日と決まり、2026年夏以降の採用面接では育成就労での採用を検討する必要がある等、 制度移行に向けた対応が急務となっています。



本セミナーでは、最新の主務省令・分野別運用方針の内容をもとに、製造業の人事責任者や担当者が押さえておくべき実務ポイントを解説します。

聴講メリット

育成就労制度に関する最新情報を把握できる

9月に公布された主務省令や、「分野別運用方針」の整備状況等、「育成就労制度」における最新の動向についてわかりやすくお話しします。

新制度移行後の外国人人材に関する留意点がわかる

受入れ可能な産業分野や、人材育成、スキル向上の機会提供、転籍の可能性など、それぞれの場面で企業として留意すべき点がわかります。

セミナーの詳細

申し込む :https://info.fujiarte.co.jp/l/1000781/2025-11-12/36ptg?seminar_channel=PRTIMES

◇開催日

2026年1月21日(水) 15:00 ～ 17:00

◇開催形式

Zoomを使用したオンライン形式

◇プログラム

第一部 育成就労制度についての最新情報

1.最新の育成就労、主務省令、分野別運用方針の方向性

2.新制度下における外国人人材に関する留意点

第二部 Q＆Aコーナー

皆様より事前にいただいたご質問について、講師からご回答いただきます。

＊定員：300名（先着順、定員に達し次第締切）

＊参加費：無料

＊お申込み期日：2026年1月21日（水）10時

＊キャンセルされる場合は、開催前日までに[seminar@fujiarte.co.jp]へご返信ください。

講師紹介

杉田 昌平 氏（すぎた しょうへい）

弁護士法人Global HR Strategy 代表弁護士

慶應義塾大学大学院法務研究科特任講師、名古屋大学大学院法学研究科日本法研究教育センター（ベトナム）特任講師、ハノイ法科大学客員研究員、アンダーソン・毛利・友常法律事務所勤務等を経て、現在、弁護士法人Global HR Strategy 代表弁護士、社会保険労務士法人外国人雇用総合研究所 代表、独立行政法人国際協力機構国際協力専門員（外国人雇用／労働関係法令及び出入国管理関係法令）、慶應義塾大学大学院法務研究科・グローバル法研究所研究員。

フジアルテ株式会社

1962年に鉄工請負業として創業し、製造派遣・製造アウトソーシング・人材紹介などを展開する総合人材サービス企業。



国内35拠点連携での全国型採用に加え、30年以上培ってきた外国人採用で企業様のニーズにマッチした人材を派遣を実施。

採用後の定着を支援する専門部署を中心にスタッフの密なフォローを実施し、定着率向上にも強み

をもつ。

会社名：フジアルテ株式会社

所在地：〒552-0003 大阪市港区磯路1-6-19 フジビル

代表者：代表取締役社長 平尾 隆志

事業内容：総合人材サービス業／製造アウトソーシング業

コーポレートサイト：https://fujiarte.co.jp/

しごとアルテ（自社求人メディア）：https://www.4510arte.jp/

【本件に関するお問合せ先】

フジアルテ株式会社 担当：セミナー事務局 貴田・矢野

電話：06-7177-7257

メールアドレス：seminar@fujiarte.co.jp