K-Carのチューニングシーンをあらゆる視点で捉え、伝える専門誌!!『ULTIMATE 660GT WORLD Vol.12』発売!

株式会社 三栄

ULTIMATE 660GT WORLD Vol.12

発売日：2025年12月22日

定価：1,800円（本体：1,636円）

ISBN：9784779653582

三栄公式ウェブ：https://shop.san-ei-corp.co.jp/shop/g/g505358/

株式会社三栄（本社所在地：東京都新宿区、代表取締役社長：鈴木賢志）は、2025年12月22日より『ULTIMATE 660GT WORLD Vol.12』を発売いたします。

ますます活発に動いているＫ-Ｃａｒチューンの世界を強くバックアップするのが『ULTIMATE 660GT WORLD』。通算６年、１２冊目を数える今回の特集は、１.大盛況で目が話せないダイハツ、２.新旧入り交じりで走り屋オーナーに支持されるスズキ、３.レーシングチューンがたまらなく楽しいホンダの３本立て。それぞれのメーカーの多数車種に目をむけ、最先端のチューニング事情をあぶりだす。

また、流行りの大型ターボやマニアックな駆動系など、パーツに関するトピックも欠かせない。

その他、注目なのはやはりネオクラ世代が自然発生的に再び活性を帯びていること。レストアされる車体も多いし、そこに最新のメカニズムを盛り込んで新型車にもまわるチューニングカーに仕立てられる場合も多い。

その他、秋のミーティングやサーキット走行会などユーザーの動きが気になるイベント取材も盛りだくさんとなっている。

これからもますます盛り上がるであろうＫ-Ｃａｒワールドを情報拡散しながら強く支える『ULTIMATE 660GT WORLD』第１２号もしっかりと読み込んでいただきたい。

今、イチバン動きの活発なＫ-Ｃａｒブランドといえばダイハツ。ＧＲミライースが発売されるというウワサもまだ現実味が保たれる。今号の特集『ＤＡＩＨＡＴＳＵ自由自在ＷＯＲＬＤ』では、東京モビリティショーに出展されたＦＲコペンにも肉薄。

４ＷＤ改ＦＲ化でドリフトもできるし、５速ＭＴのＦＦでサーキットを走るのも楽しい。そんなミラチューンの世界にも注目。

Ｋ-Ｃａｒワールドだからこそとも言える魔改造の世界。センターシート＆リヤミッドエンジンのレーシングトゥデイの製作現場に潜入。

今、話題の大風量タービンといえばビレッドコンプレッサーホイールなどを採用したＧａｒｒｅｔｔのＧＢＣシリーズ。エキスパートショップにその特性とセットアップ術を聞いてきた。

Ｋ-Ｃａｒ界隈でもネオクラブームは絶好調。特にホンダのトゥデイとスズキのカプチーノは今でも最高水準と言える走行性能を引き出せると大人気。

トップチューナーばかりでなく、プロドライバーまで気付いてきたＫ-Ｃａｒチューンの面白さ。ＮＯＢ谷口も多数プロジェクトを並行して進めているが、そのうちの１台スズキのＫｅｉ改ターボ＆５速ＭＴ仕様が仕上げってきたのでお披露目＆インプレ。

