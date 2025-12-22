劇場版「緊急取調室 THE FINAL」公開直前カウントダウンイベントをLINE VOOMで独占ライブ配信決定！

LINEヤフー株式会社

LINEヤフー株式会社は、「LINE」アプリ内のショート動画プラットフォーム「LINE VOOM」にて、2025年12月22日（月）18:00より、劇場版「緊急取調室 THE FINAL」の公開直前イベント「劇場版『緊急取調室 THE FINAL』カウントダウンイベント」を独占ライブ配信します。

配信アカウント：https://lin.ee/8YpyNa0/pr(https://lin.ee/8YpyNa0/pr)

本番組では、シリーズファイナルとなる劇場版「緊急取調室 THE FINAL」の公開を目前に、豪華キャストが登壇するレッドカーペット＆カウントダウンイベントを生中継します。主演の天海祐希さんをはじめ、田中哲司さん、小日向文世さんなど、テレビドラマ版でもおなじみのキャスト陣が登壇のうえ、ファンの皆さまと一緒に、映画公開へのカウントダウンを行う特別な時間をお届けします。

劇場版「緊急取調室 THE FINAL」は、天海祐希さん主演の人気テレビドラマシリーズの完結編。可視化された特別取調室を舞台に、捜査一課の取調べ専門チーム「緊急事案対応取調班（キントリ）」が挑む最後の事件が描かれます。物語は、超大型台風が連続して発生する非常事態の中で発生した内閣総理大臣襲撃事件を巡り、キントリチームが真相に迫る緊迫の展開。シリーズの集大成にふさわしい見応えのある内容です。

■「劇場版『緊急取調室 THE FINAL』カウントダウンイベント」番組概要

配信日：2025年12月22日（月）18:00ごろより

配信アカウント：東宝「LINE VOOM」アカウント https://lin.ee/8YpyNa0/pr

※ライブ配信開始時に通知を受け取る際には、アカウントの「フォロー」をお願いします

出演：天海祐希、田中哲司、速水もこみち、鈴木浩介、大倉孝二、塚地武雅、でんでん、小日向文世、佐々木蔵之介、石丸幹二

※出演者は変更となる場合があります

＜「LINE VOOM」について＞

「LINE VOOM」は、「LINE」内でショート動画などが楽しめる動画プラットフォームです。さまざまなジャンルの動画コンテンツが集まっており、「LINE VOOM」内の「おすすめ」タブでは見れば見るほどに、ご自身の関心が高いジャンルや人気の動画がレコメンド表示される仕組みとなっています。また「フォロー中」タブでは自分でフォローしたクリエイターや企業アカウントの投稿を見ることができます。「LINE VOOM」は、個々人に最適化された動画コンテンツとの出会いやエンタメの楽しさを提供することで、ユーザーの毎日を彩る存在となることを目指しています。

