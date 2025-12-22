【パン好きの第1歩はこの検定から】パンシェルジュ検定公式サイトがリニューアルオープン！

日販セグモ株式会社

日販セグモ株式会社（東京都千代田区 代表取締役：安井邦好）が企画運営している、パンの奥深く、幅広い知識を習得できる検定「パンシェルジュ検定」は、2025年12月22日（月）に、ホームページを全面リニューアルし、公開いたしました。

パンシェルジュ検定(https://www.kentei-uketsuke.com/pancierge/)は、パンに関する基礎知識から専門的な内容までを体系的に学べる検定として、

これまで累計7.5万人以上の方にご受験いただき、学生から主婦、パン業界関係者まで、幅広い層の“パン好き”の皆さまに活用されています。

パンシェルジュ検定は知識と出会いで“パンのある暮らし”を深めるための登竜門でありたいと考えております。検定をきっかけに、パンとの向き合い方や楽しみ方・そして合格後は“パンシェルジュ”としてパン好きの輪が広がっていくことを願っています。

今回のリニューアルではその願いを込めて、「どんな検定なのか」「受験すると何が広がるのか」が自然に伝わるよう、検定情報や関連コンテンツを丁寧に見直し、情報を盛り込みました。商品開発やイベントなどパンシェルジュ検定合格後に参加できる企画・サービスをこれまでよりも身近に感じていただける構成となっております。

リニューアルポイント！

・「パンシェルジュ検定とは？」疑問が解消するページ構成

パンシェルジュ検定がどのような検定なのか、初めての方にも分かりやすく理解していただけるよう、「パンシェルジュ検定とは？」ページの構成を見直しました。

検定の特徴、受験者属性や各級レベルを整理し、「どんな内容が学べるのか」「どんな方におすすめなのか」が一目で分かり、検定の全体像をイメージしやすいページ構成へとリニューアル。

・「合格して終わりじゃない」パンシェルジュ検定合格後のフォローを紹介

パンシェルジュ検定は、合格がゴールではありません。全国のパン好きと繋がり、よりパンが好きになる「Pancierge Salon」や、企業や社会へパンシェルジュとしての意見を届ける、パンシェルジュ検定オフィシャルWEBメディア「ぱんてな」での「開発会議」など、パンを愛する人が次のステージへ進むための“場”を提供しています。

リニューアルに伴い、検定合格者だけが参加出来るイベントや商品開発などを始めとした活動内容を分かりやすく整理。

実際の事例も多数掲載し、具体的に合格後をイメージできるページへと刷新しました。

テキスト1冊で始められ、合格後は情報メディアやリアルな交流の場で、同じ“好き”と出会い、語り合える居場所が続いていきます。知識が、日々の一口に小さな発見を運ぶ。そんな変化を、パンシェルジュ検定と共に楽しみませんか？

【パンシェルジュ検定公式サイト】

https://www.kentei-uketsuke.com/pancierge/

【パンシェルジュ検定オフィシャルWEBメディア「ぱんてな」】

https://pantena.jp/

【Pancierge Salon】

https://pancierge-info.com/salon/

--------------------------------------------------------------------------------------------

★第32回パンシェルジュ検定は豪華申込特典付き！★

第32回パンシェルジュ検定申込者全員に人気パン作りインフルエンサー「幸せパン職人 大野有里奈」「完全感覚ベイカー」「タエ」のオリジナルレシピをプレゼント！

実はこの3名全員“パンシェルジュ”。検定を受験し合格すれば、憧れの3名へ一歩近づけること間違いなし？！是非この機会にお申し込みください！

【第32回パンシェルジュ検定概要】

開催日：2026年3月1日（日）

開催級：3級（ベーシック）/2級（プロフェッショナル）/1級（マスター）

受験料：3級4,900円/2級5,900円/1級7,700円※併願割あり

開催場所：会場（東京・名古屋・大阪・福岡）/オンライン

申込締切日：2026年1月26日（月）

検定公式サイト：https://www.kentei-uketsuke.com/pancierge/

■本件に関するお問い合わせ先

パンシェルジュ検定運営事務局

Tel：03-6632-3496

Mail:pancierge@kentei-uketsuke.com

（平日10:00～17:00 土・日・祝日・年末年始を除く）