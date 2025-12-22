【10周年記念】ACE SHOES×PATRICK別注コラボモデル「ACE10TH-N_POPPY」「ACE10TH-D_MIMOSA」を12月24日（水）に発売

株式会社エービーシー・マート

シューズブランド「ACE SHOES」は、ブランド誕生10周年を記念し、フランス発のスニーカーブランド「PATRICK（パトリック）」との別注モデル2型ACE10TH-N_POPPY（エース10thネバダ_ポピー)」 と「ACE10TH-D_MIMOSA（エース10thディーン_ミモザ)」を2025年12月24日（水）より発売いたします。本商品は、ACE SHOES全店舗および公式ECサイトにて販売いたします。

■ACE SHOES 10周年を祝う『花』をモチーフにした特別な別注コラボレーション

ACE SHOESはブランド誕生から10周年を迎えました。これまで多くのお客様に支持されてきた節目の年を記念し、今作では“花”をテーマにした特別な別注モデルを企画。「POPPY」「MIMOSA」という2つのカラー名は、それぞれ異なる花が持つ個性や空気感から着想を得ています。色合いや素材使い、細かなディテールに至るまで、花が持つ柔らかさや温もり、履く人の気分をさりげなく高めてくれる一足を目指しました。派手すぎず、それでいて確かな存在感を放つデザインは、日常のスタイリングに自然に溶け込みながらも、足元に確かなアクセントを加えます。10周年という節目にふさわしい、記念性と実用性を兼ね備えた別注モデルです。本モデルは、ACE SHOESで働くスタッフ自らが、テーマ設計からマテリアルの選定、さらには販促に至るまでを一貫してコーディネート。現場ならではの視点とブランドへの想いを反映させることで、細部までこだわり抜いた一足が完成しました。また、本コラボレーションのために別注専用の織ネームを新たに作成。10周年記念モデルならではの特別感を、目に見えるディテールとして表現しています。

ACE10TH-N_POPPY（エース10thネバダ_ポピー）

・鮮やかさとやわらかさを併せ持つカラーリングが特徴

・足元に華やかさを添え、コーディネートの主役になる一足

ACE10TH-D_MIMOSA（エース10thディーン_ミモザ）

・ミモザの花をイメージした、上品で温かみのある色合い

・落ち着いた印象ながら、細部に遊び心を感じられるデザイン

■商品概要

商品名：ACE10TH-N

カラー：POPPY

サイズ：35~40

価格 ：\19,800(税込)

商品名：ACE10TH-D

カラー：MIMOSA

サイズ：35~44

価格 ：\18,700(税込)

■取り扱い店舗一覧

・ACE SHOES パルコヤ上野店

・ACE SHOES モザイクモール港北店

・ACE SHOES たまプラーザ テラスゲートプラザ店

・ACE SHOES 金沢百番街RINTO店

・ACE SHOES アミュプラザおおいた店

・ACE SHOES 福岡パルコ店

・ACE SHOES ゆめタウン佐賀店

・公式オンラインストア：https://aceshoes.jp/

