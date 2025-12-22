事業創造や組織変革を語るリアルイベント「Co-Hatching Day 2026 Winter」を1月30日（金）にDNPプラザ（東京・市ヶ谷）で開催

michinaru株式会社

成熟企業の「事業を創る」と「組織を変える」を支援するmichinaru株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：菊池 龍之）は、組織を超えて事業創造や組織変革に挑む実践者が集うリアルイベント「Co-Hatching Day 2026 Winter -挑戦と応援が交わり未知なる扉を開く1日-」(https://co-hatchingday-michinaru.studio.site/)を、2026年1月30日（金）にDNPプラザ2F コラボレーションゾーン（東京・市ヶ谷）にて開催いたします。

Co-Hatching Day 特設サイト：https://co-hatchingday-michinaru.studio.site/

第4回となる今回は、「新たな価値創造に動くチームは、どうすれば生まれるのか？」をテーマに開催します。ゲストには、株式会社アイシン 車体製品企画部 車体管理室 主任 浅野 真弓様、イーソル株式会社 プロダクトマネジメント部 部長補佐 兼プロダクトマネージャ 中内 雄大様、KDDI株式会社 人事・人財戦略部 部長 笠継 雅喜様をお迎えし、異なる立場・役割から価値創造や組織変革に挑んできた3名のリーダーの実践を伺います。

成熟企業ならではの制約や葛藤に向き合いながら、どのように仲間を巻き込み、変化を恐れず挑戦し続けるチームを育んできたのか──現場で積み重ねられてきた実践知をもとに、「仲間づくり」「チームづくり」のリアルを参加者の皆さまとともに語り尽くします。



■開催概要｜Co-Hatching Day 2026 Winter

[表: https://prtimes.jp/data/corp/74247/table/29_1_a77dc2fd045d1cf15d164bb2c4325da3.jpg?v=202512221052 ]

■ 開催への想い｜Co-Hatching Dayとは

Co-Hatching Dayは、企業の垣根を超えて、事業創造や組織変革に挑む実践者たちが集い、互いの取り組みや挑戦について語り合うリアルイベントです。

安定を選ぶほうが生きやすい時代にあって、「本当に解くべき課題」に向き合い続ける人たちの挑戦を、一過性で終わらせない。 互いに薪をくべ合うように、次の一歩を後押しする。そんな挑戦と応援の循環を生み出す場として、2024年の初開催以来、今回で4回目の開催となります。過去開催の様子は、以下レポートをご覧ください。



第1回：Willから始まる、事業創造と組織変革(https://note.com/michinaru/n/na75fdb2cd14a)

第2回：組織カルチャーが事業や組織にもたらすものとは(https://note.com/michinaru/n/ne5461d02f976)

第3回：成熟企業の中で価値を生む人やチームづくり(https://note.com/michinaru/n/nb44f50d3014a)

Co-Hatching Day 過去開催の様子



■会社概要｜michinaru株式会社(https://michinaru.co.jp)

「挑戦と応援が循環する社会をつくる」をミッションに、中堅・成熟企業向けの新規事業を人材育成・組織開発の観点から伴走支援しています。

設立 ：2020年4月30日

代表名 ：菊池 龍之

所在地 ：東京都千代田区丸の内1-1-3 日本生命丸の内ガーデンタワー3F

ビジョン ：Hatch Our Potential ! ～未知なる扉を開ける挑戦者で溢れる世の中に～

ミッション ：挑戦と応援が循環する社会をつくる

事業内容 ：新事業創出支援・人材採用支援・キャリア自律促進 ・リーダーシップ強化支援

公式LINE（友達登録用リンク） ：https://lin.ee/xstYdjv