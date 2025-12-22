上場企業と投資家をつなぐログミーFinance、TOPページを全面リニューアル

ログミー株式会社

ログミー株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：三浦 由加里）が運営するIR情報メディア「ログミーFinance」は、この度、ログミーFinanceのサービストップページを全面リニューアルいたしました。

総合IRプラットフォームとしてユーザーの利便性向上を目的とし、全てのユーザーがサイトの全容と各コンテンツの導線を瞬時に理解でき、IRプラットフォームとして活用できるよう、情報構造とUI/UXを刷新しました。

リニューアルの背景と目的

「すべての人にIRを開放する」というミッションのもと、ログミーFinanceは、決算説明会の書き起こしをはじめ、個人投資家向け説明会や銘柄情報など、提供コンテンツを拡大してまいりました。

今回のリニューアルでは、拡大したサービスの全体像をユーザーに漏れなく伝えるとともに、サービスの利用促進を図ることを目的としています。

ログミーFinance TOPページ：

https://finance.logmi.jp/(https://finance.logmi.jp/)

主なリニューアルポイント

1. ファーストビューでの即時性・網羅性の向上

ファーストビューに開催間近の個人投資家向け説明会や注目のマーケットトレンド、テーマ銘柄紹介記事などを確認できるセクションを設置。即時性の高い情報への導線を強化しました。

また、サイト機能を明確化し、主要なコンテンツへの導線を整備し、サイトの全容を瞬時に把握可能にしました。

最新のIRニュースをTOPページに掲載しているため、タイムリーかつ網羅性の高いIR情報を取得できます。

2. ログコンテンツ（書き起こしや記事）の発見性・回遊性の向上

多角的なフィルタリング機能により、従来の新着順に加え、「フォロー企業の進捗」「アクセスが多いログ」「ログミー初掲載」など、ユーザーの興味関心や目的別にコンテンツを抽出できるフィルタリング導線を用意しました。

また、情報探索の最適化を行うことで、 検索性と回遊性を高める情報構造を再定義し、ユーザーが確実かつ効率的に必要な情報にたどり着けるようになりました。

『ログミーFinance』は今後も、情報の透明性を高め、上場企業と投資家の最適な対話を生み出すプラットフォームを目指し、進化を続けてまいります。

■会社概要

会社名 ：ログミー株式会社（Sansan株式会社グループ【証券コード：4443】）

所在地 ：150-6232東京都渋谷区桜丘町1番1号渋谷サクラステージ 32F

設立 ：2013年8月

代表者 ：代表取締役 三浦 由加里

事業内容 ：デジタルメディア事業／イベント・セミナーの企画・実施など

URL ：https://logmi.co.jp/